المملكة تقاوم التضخم بالأمن الغذائي

(MENAFN
- Al Watan) وسط معدل تضخمي متصاعد في أسعار السلع الغذائية في العالم بلغ فيه الرقم القياسي للأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية 9.1%، وفي دول الاتحاد الأوروبي 8.9% و9.4% في بريطانيا استطاعت المملكة أن تحكم سيطرتها على التضخم، في ذات الوقت الذي حافظت فيه على انتعاشها الاقتصادي، حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2024 حوالي 1.8، كما بلغ في يناير 2024 نسبة أقل بلغت 1.6%، حيث جاء هذا الهبوط مدفوعا بعدد من الخطوات التي اتخذتها المملكة لتعزيز الأمن الغذائي، ووضعت ضمن برنامج التحول الوطني إستراتيجيات تهدف لتعزيز النمو الغذائي، حيث أسهمت تلك الجهود في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي بالمملكة، كما اعتمدت مبلغ 296 مليونا لتمويل 35 مشروعا في عدد من المناطق تشمل قطاعات زراعية متنوعة مثل زراعة وإنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية والدواجن البياض. مبادرات الأمن الغذائي
وأطلقت المملكة مبادرة الاستثمار الزراعي الخارجي في عام 2008 وفي أبريل 2009 تم تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني ((سالك)) كشركة مساهمة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وبدأت أعمالها في 2012، في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني الخارجي بالدول التي تتمتع بمزايا نسبية لأجل توفير المنتجات الغذائية والحفاظ على إمدادها واستقرار أسعارها انطلاقاً من إستراتيجية 12/21، التي حددت اثنتي عشرة سلعة أساسية مصنفة في ثلاثة قطاعات، تتضمن سلاسل الإمداد، والإنتاج الزراعي، والإنتاج الحيواني من خلال الشراكات الإستراتيجية وعمليات الاستحواذ التي أجرتها الشركة في 21 بلداً تم اختيارها لهذا الهدف.
كما نقل صندوق الاستثمارات العامة ملكيته في شركة ((المراعي)) والشركة الوطنية للتنمية الزراعية ((نادك))، والشركة السعودية للأسماك، إلى شركة ((سالك)). التي أعلنت بالشراكة مع الوطنية السعودية للنقل البحري ((البحري)). تأسيس الشركة الوطنية للحبوب. بتكلفة 412 مليون ريال في مرحلتها الأولى لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمملكة من الحبوب الرئيسة، ومناولة وتخزين الحبوب بين مصادرها في كل مناطق البحر الأسود وأوروبا وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الأحمر، كما تم توقيع عقد إنشاء محطة ينبع لمناولة الحبوب في ميناء ينبع، ولمناولة الحبوب في ميناء ينبع التجاري، التي ستكون على أحدث المواصفات، وآخر ما توصلت إليه التقنية في هذا المجال، حيث تقدر الطاقة الاستيعابية للمحطة بـ 156 ألف طن في المرحلة الأولى، وستقوم شركة الحبوب الوطنية من خلال هذه المحطة بمناولة وتخزين وتوزيع ما يقارب ثلاثة ملايين طن من الحبوب منها الشعير والذرة وفول الصويا. شركات الأمن الغذائي بالخارج
وتمتلك ((سالك)) خارجياً عشرات الشركات المتخصصة في الإنتاج الزراعي والحيواني في كل من الهند وكندا، وأستراليا، والبرازيل وسنغافورة وغيرها، وعبر هذه الاستثمارات تم توريد آلاف الأطنان من الحبوب الغذائية والمنتجات الزراعية والحيوانية إلى داخل المملكة، حيث أسست بالشراكة مع شركة منيرفا فودز البرازيلية. شركة ((منيرفا فودز الأسترالية)). التي تمتلك مصنعين للحوم الحمراء في أستراليا تبلغ طاقتهما الإنتاجية أكثر من مليون رأس من الماشية سنوياً، وامتلكت ((سالك)) نسبة (35.43%) من شركة أولام الزراعية القابضة في سنغافورة - إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تجارة الحبوب والأرز والأعلاف وزيوت الطعام - بقيمة إجمالية تبلغ 1.24 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 4.65 مليارات ريال.
وفي ذات السياق استحوذت شركة ((سالك)) كذلك على 29.91% من شركة دعوات للأغذية المحدودة التابعة لصندوق الأعمال الزراعية في الهند، والرائدة في إنتاج أرز بسمتي كما أنشأت ((سالك)) في كندا بالشراكة مع بونجي الأمريكية، شركة جي (3) القابضة، المتخصصة في مجال والحبوب، والتي قامت ببناء محطة للحبوب في فانكوفر، مما جعلها ضمن أفضل 3 شركات مناولة للحبوب في كندا وتمتلك أيضا 211 ألف هكتار من الأراضي في أستراليا، و 40 ألفاً من أغنام ميرينو، وتنتج 300 ألف طن من الحبوب، خاصة القمح والشعير وحصلت ((سالك)) على 13.7% من شركة هامينبيرد للتكنولوجيا البريطانية التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي على بيانات مدخلات المحاصيل الزراعية وتقديم تحليلات مساعدة للمزارعين.
Asf:
معدلات التضخم العالمي:
الولايات المتحدة الأمريكية = 9.1%
دول الاتحاد الأوروبي= 8.9%
بريطانيا= 9.4%
السعودية= 1.8 %
الأمن الغذائي بالمملكة:
اعتمدت مبلغ 296 مليونا لتمويل 35 مشروعا
أبرز القطاعات الزراعية:
زراعة وإنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية
الدواجن البياض
مبادرات الأمن الغذائي
2008 مبادرة الاستثمار الزراعي الخارجي
2009 تم تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني ((سالك))
2012 بدأت الشركة أعمالها
تأسيس الشركة الوطنية للحبوب. بتكلفة 412 مليون ريال في مرحلتها الأولى
عقد إنشاء محطة ينبع لمناولة الحبوب في ميناء ينبع
شركات الأمن الغذائي بالخارج:
أبرز الدول:
الهند
كندا
أستراليا
البرازيل
سنغافورة
شراكة مع شركة منيرفا فودز البرازيلية.
شركة منيرفا فودز الأسترالية
شركة أولام الزراعية القابضة في سنغافورة
شركة دعوات للأغذية المحدودة التابعة لصندوق الأعمال الزراعية في الهند
شركة جي (3) القابضة
أبرز الأملاك:
211 ألف هكتار من الأراضي في أستراليا
40 ألفاً من أغنام ميرينو
300 ألف طن من الحبوب
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