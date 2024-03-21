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المملكة تقاوم التضخم بالأمن الغذائي

3/21/2024 11:25:54 PM
(MENAFN- Al Watan) وسط معدل تضخمي متصاعد في أسعار السلع الغذائية في العالم بلغ فيه الرقم القياسي للأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية 9.1%، وفي دول الاتحاد الأوروبي 8.9% و9.4% في بريطانيا استطاعت المملكة أن تحكم سيطرتها على التضخم، في ذات الوقت الذي حافظت فيه على انتعاشها الاقتصادي، حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2024 حوالي 1.8، كما بلغ في يناير 2024 نسبة أقل بلغت 1.6%، حيث جاء هذا الهبوط مدفوعا بعدد من الخطوات التي اتخذتها المملكة لتعزيز الأمن الغذائي، ووضعت ضمن برنامج التحول الوطني إستراتيجيات تهدف لتعزيز النمو الغذائي، حيث أسهمت تلك الجهود في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي بالمملكة، كما اعتمدت مبلغ 296 مليونا لتمويل 35 مشروعا في عدد من المناطق تشمل قطاعات زراعية متنوعة مثل زراعة وإنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية والدواجن البياض.
مبادرات الأمن الغذائي
وأطلقت المملكة مبادرة الاستثمار الزراعي الخارجي في عام 2008 وفي أبريل 2009 تم تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني ((سالك)) كشركة مساهمة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وبدأت أعمالها في 2012، في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني الخارجي بالدول التي تتمتع بمزايا نسبية لأجل توفير المنتجات الغذائية والحفاظ على إمدادها واستقرار أسعارها انطلاقاً من إستراتيجية 12/21، التي حددت اثنتي عشرة سلعة أساسية مصنفة في ثلاثة قطاعات، تتضمن سلاسل الإمداد، والإنتاج الزراعي، والإنتاج الحيواني من خلال الشراكات الإستراتيجية وعمليات الاستحواذ التي أجرتها الشركة في 21 بلداً تم اختيارها لهذا الهدف.
كما نقل صندوق الاستثمارات العامة ملكيته في شركة ((المراعي)) والشركة الوطنية للتنمية الزراعية ((نادك))، والشركة السعودية للأسماك، إلى شركة ((سالك)). التي أعلنت بالشراكة مع الوطنية السعودية للنقل البحري ((البحري)). تأسيس الشركة الوطنية للحبوب. بتكلفة 412 مليون ريال في مرحلتها الأولى لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمملكة من الحبوب الرئيسة، ومناولة وتخزين الحبوب بين مصادرها في كل مناطق البحر الأسود وأوروبا وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الأحمر، كما تم توقيع عقد إنشاء محطة ينبع لمناولة الحبوب في ميناء ينبع، ولمناولة الحبوب في ميناء ينبع التجاري، التي ستكون على أحدث المواصفات، وآخر ما توصلت إليه التقنية في هذا المجال، حيث تقدر الطاقة الاستيعابية للمحطة بـ 156 ألف طن في المرحلة الأولى، وستقوم شركة الحبوب الوطنية من خلال هذه المحطة بمناولة وتخزين وتوزيع ما يقارب ثلاثة ملايين طن من الحبوب منها الشعير والذرة وفول الصويا.
شركات الأمن الغذائي بالخارج
وتمتلك ((سالك)) خارجياً عشرات الشركات المتخصصة في الإنتاج الزراعي والحيواني في كل من الهند وكندا، وأستراليا، والبرازيل وسنغافورة وغيرها، وعبر هذه الاستثمارات تم توريد آلاف الأطنان من الحبوب الغذائية والمنتجات الزراعية والحيوانية إلى داخل المملكة، حيث أسست بالشراكة مع شركة منيرفا فودز البرازيلية. شركة ((منيرفا فودز الأسترالية)). التي تمتلك مصنعين للحوم الحمراء في أستراليا تبلغ طاقتهما الإنتاجية أكثر من مليون رأس من الماشية سنوياً، وامتلكت ((سالك)) نسبة (35.43%) من شركة أولام الزراعية القابضة في سنغافورة - إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تجارة الحبوب والأرز والأعلاف وزيوت الطعام - بقيمة إجمالية تبلغ 1.24 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 4.65 مليارات ريال.
وفي ذات السياق استحوذت شركة ((سالك)) كذلك على 29.91% من شركة دعوات للأغذية المحدودة التابعة لصندوق الأعمال الزراعية في الهند، والرائدة في إنتاج أرز بسمتي كما أنشأت ((سالك)) في كندا بالشراكة مع بونجي الأمريكية، شركة جي (3) القابضة، المتخصصة في مجال والحبوب، والتي قامت ببناء محطة للحبوب في فانكوفر، مما جعلها ضمن أفضل 3 شركات مناولة للحبوب في كندا وتمتلك أيضا 211 ألف هكتار من الأراضي في أستراليا، و 40 ألفاً من أغنام ميرينو، وتنتج 300 ألف طن من الحبوب، خاصة القمح والشعير وحصلت ((سالك)) على 13.7% من شركة هامينبيرد للتكنولوجيا البريطانية التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي على بيانات مدخلات المحاصيل الزراعية وتقديم تحليلات مساعدة للمزارعين.
Asf:
معدلات التضخم العالمي:
الولايات المتحدة الأمريكية = 9.1%
دول الاتحاد الأوروبي= 8.9%
بريطانيا= 9.4%
السعودية= 1.8 %
الأمن الغذائي بالمملكة:
اعتمدت مبلغ 296 مليونا لتمويل 35 مشروعا
أبرز القطاعات الزراعية:
زراعة وإنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية
الدواجن البياض
مبادرات الأمن الغذائي
2008 مبادرة الاستثمار الزراعي الخارجي
2009 تم تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني ((سالك))
2012 بدأت الشركة أعمالها
تأسيس الشركة الوطنية للحبوب. بتكلفة 412 مليون ريال في مرحلتها الأولى
عقد إنشاء محطة ينبع لمناولة الحبوب في ميناء ينبع
شركات الأمن الغذائي بالخارج:
أبرز الدول:
الهند
كندا
أستراليا
البرازيل
سنغافورة
شراكة مع شركة منيرفا فودز البرازيلية.
شركة منيرفا فودز الأسترالية
شركة أولام الزراعية القابضة في سنغافورة
شركة دعوات للأغذية المحدودة التابعة لصندوق الأعمال الزراعية في الهند
شركة جي (3) القابضة
أبرز الأملاك:
211 ألف هكتار من الأراضي في أستراليا
40 ألفاً من أغنام ميرينو
300 ألف طن من الحبوب

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