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الصدارة الخضراء أمام خطر التطور الطاجيكي

3/21/2024 11:25:40 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى الابتعاد بصدارة المجموعة السابعة، للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، عندما يستقبل، اليوم، على ملعب الأول بارك بالرياض، ضيفا متطورا للغاية هو منتخب طاجيكستان، لحساب الجولة الثالثة للتصفيات.
وتأتي المواجهة بعد هدوء عاصفة الانتقادات التي طالت الأخضر ومدربه الإيطالي روبرتو مانشيني، بعد الخروج المر من ربع نهائي كأس آسيا الأخيرة على يد كوريا الجنوبية بركلات الترجيح. وفي ذات المجموعة يلتقي باكستان والأردن على ملعب جيناه سبورت ستاديوم، فيما تشهد المجموعات الـ8 الأخرى 16

صدارة مطلقة
يخوض الصقور اللقاء المهم وهم في صدارة المجموعة G برصيد 6 نقاط، بعد انتصارين في الجولتين الأولى والثانية على باكستان 4 /صفر، والأردن 2 /صفر، ويتطلع الأخضر إلى مسح الصورة التي ظهر بها في كأس آسيا الأخيرة، والاستمرار في زعامة المجموعة، والابتعاد بقمتها، وجعل موقفه رائعا بنهاية مرحلة الذهاب، وقبل البدء في مرحلة الإياب، الثلاثاء المقبل بمواجهة منتخب طاجيكستان أيضا لكن على ملعبه في دوشنبة.
العلامة الكاملة
يهدف المنتخب السعودي إلى إنهاء القسم الأول من التصفيات بالعلامة الكاملة، وتوسيع الفارق بينه وبين منافسيه كونه في حال انتصاره سيصل إلى النقطة التاسعة، أي أنه سيبتعد بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه على الصدارة، وسيكون المتحكم في مرحلة الإياب التي سيخوضها في حال انتصاره وهو في وضع رائع، مما سيكون له تأثيره الإيجابي على أداء الصقور وتطور المستوى الفني للأخضر.
وصافة مستحقة
في المقابل يحضر المنتخب الطاجيكي للمواجهة وهو في وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط، بعد تعادله مع الأردن في الجولة الأولى في دوشنبة 1 /1، وانتصاره على باكستان في الجولة الثانية بنتيجة كبيرة 6 /1، على ملعب جيناه سبورت ستاديوم، ويريد أن يخطف الصدارة، والتقدم على الأخضر، أو التمسك بالوصافة على أقل تقدير في حال التعادل، قبل موقعة الإياب الثلاثاء المقبل على ملعبه.
مستويات رائعة
ظهر المنتخب الطاجيكي خلال التصفيات وكأس آسيا الأخيرة بشكل متطور، وقدم مستويات فنية رائعة، حتى أنه كان الحصان الأسود في البطولة القارية الأخيرة، التي بلغ خلالها ربع النهائي، قبل أن يغادر على يد المنتخب الأردني بالخسارة صفر /1، وخلال دور المجموعات تأهل إلى ثمن النهائي برفقة المنتخب القطري حامل اللقب، على حساب منتخبات قوية هي الصين ولبنان، وأقصى منتخب الإمارات في ثمن النهائي، بتغلبه عليه بركلات الترجيح، لذا فإنه من الواجب الحذر من خطورته، وعدم الاستهانة بإمكانياته وإمكانيات لاعبيه المتطورة.
موقعة ودية
لم يسبق أن تواجه الأخضر وطاجكستان، إلا مرة واحدة، وكانت ودية، في الـ25 من يناير 2005 على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية ((إستاد الأمير فيصل بن فهد))، تحت إشراف المدرب الأرجنتيني جابرييل كالديرون، وتفوق خلالها الصقور 3 /صفر، سجل الأهداف حينها حمزة إدريس ((42))، عبدالله الجمعان ((61)) صالح الصقري ((67)).
19 عاما
يفصل موقعة اليوم، عن المواجهة الدولية الودية الوحيدة التي جمعت الأخضر وطاجيكستان 19 عاما، تخللها العديد من التغيرات على صعيد اللاعبين، وتطور وأداء المنتخبين، لذا فإن المباراة ستكون مختلفة كليا، لاسيما في ظل تطور الطاجيك، وكونها المواجهة الرسمية الأولى التي تجمع المنتخبين، سواء على صعيد تصفيات المونديال أو البطولات القارية.
موقعة مهمة
في ذات المجموعة يتقابل على ملعب جيناه سبورت ستاديوم، منتخبا باكستان والأردن، في لقاء مهم للمنتخبين من أجل الحفاظ على حظوظهما في المنافسة على الصدارة أو الوصافة، إذ يقبع منتخب باكستان في المركز الأخير بلا نقاط، بعدما خسر أمام الأخضر صفر /4 في الجولة الأولى، وأمام طاجيكستان 1 /6 في الجولة الثانية.
ويحل المنتخب الأردني في المركز الثالث بنقطة واحدة، حصدها من تعادله مع طاجيكستان في دوشنبة 1 /1، لحساب الجولة الأولى، فيما خسر على إستاد عمان الدولي أمام الأخضر صفر /2 في الجولة الثانية، إلا أنه تحسن بشكل كبير عقبها، إذا قدم نتائج رائعة في كأس آسيا الأخيرة، وحل وصيفا لبطل القارة الصفراء منتخب قطر.
لقاءات صعبة
في المجموعات الأخرى تقام اليوم، 16 مباراة، ففي المجموعة الأولى يتقابل منتخبا قطر والكويت، ويلتقي منتخبا أفغانستان والهند على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، وفي المجموعة الثانية يتواجه منتحبا كوريا الشمالية واليابان، ويستضيف منتخب ميانمار نظيره منتخب سورية، ولحساب المجموعة الثالثة يتقابل منتخبا كوريا الجنوبية وتايلاند، ويستقبل منتخب سنغافورة نظيره الصيني، وفي المجموعة الرابعة، يتواجه تايبيه وقيرغيزستان، ويتقابل عمان وماليزيا، وفي الخامسة يلتقي هونغ كونغ وأوزبكستان، وإيران وتركمنستان، ولحساب المجموعة السادسة يتواجه إندونيسيا وفيتنام، ويلتقي العراق والفلبين، وفي المجموعة الثامنة يتقابل الإمارات واليمن، ونيبال والبحرين، أما في المجموعة التاسعة فيلتقي منتخبا أستراليا ولبنان، ويتواجه فلسطين وبنجلادش.

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