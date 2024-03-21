Friday, 22 March 2024 08:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صدقة يا محسنين تحت الرقابة ومكافحة الفساد

3/21/2024 11:21:44 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما يرى كثيرون في الموسم الرمضاني فرصة مواتبة للبذل والعطاء والتصدق، يراه آخرون فرصة للتحايل والاستغلال والعبث بعواطف الناس التي تحركها عناوين مثل ((صدقة يامحسنين))، أو ((تبرع ولك الأجر))، لكن اللافت في الأمر أن التحايل والاستغلال تجاوزا حدود الأفراد ووصلا إلى مؤسسات خيرية، أساس عملها هو الخدمة المجتمعية، ولكن ضعف الوازع الديني لدى بعض موظفيها أو إدارتها حولها إلى منصات للفساد على حساب الأسخياء، وهذا ما كشف عنه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، حيث نشر مؤخراً ما يؤكد وجود تلاعب داخل مؤسسات وجمعيات خيرية وأهلية.
فساد وتحقيق
منذ بداية العام الجاري أعلن المركز عن إصداره عدة قرارات حازمة بحق بعض المؤسسات الأهلية والخيرية التي تبين تلاعبها وسوء إدارتها للعمل الاجتماعي.
وحسب بيان صادر من المركز، فقد تمت إحالة 4 جمعيات أهلية للتحقيق في النيابة العامة، وتم حل جمعيتين والبدء في تصفيتهما، وصدر قرارا عزل مجالس إدارة، وقراران آخران لإعادة تشكيل مجالس إدارة مؤقتة، فيما تم توجيه 11 إنذاراً بحق جمعيات أهلية أخرى في مختلف مناطق المملكة.
خيانة الثقة
قبيل إعلان المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، كانت النيابة العامة أعلنت سابقا عن التحقيق في قضية تتعلق بخيانة 4 مواطنين للأمانة الموكلة إليهم في إدارة إحدى الجمعيات الخيرية، والتصرف بسوء نية متجاوزين الثقة الممنوحة لهم، وذلك من خلال صرف إعانات للعاملين في الجمعية وغيرهم دون وجه حق، وصرف مستحقات مالية تتجاوز المليون ريال دون مراعاة للأنظمة.
وتنفيذاً للإجراء الصادر في مثل هذه الحالات فقد تم إيقاف المتهمين، وإحالتهم للمحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة، طبقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
يد من حديد
جاءت جملة هذه القرارات التي تصب في إطار مكافحة الفساد لتضرب بيد من حديد على المتلاعبين بمصالح المواطنين، والتلاعب بالحقوق أو الإفساد في المؤسسات التي يفترض أن يكون عملها لخدمة المجتمع دون استغلال لموارد دخل المحتاجين والمستفيدين منها.
بدورها، أكدت النيابة العامة على الحماية الجزائية للمنظمات غير الربحية ومواردها، وأن المساس بها أو استغلالها يُعَد جريمة موجِبة للمساءلة الجزائية المشددة، فلم تعد ((صدقة يا محسنين)) مجدية الآن مع وجود التنظيمات الجديدة التي استحدثها المركز الوطني لبناء ثقة المتبرعين و⁧‫حماية وتمكين‬⁩ القطاع غير الربحي، فضلاً عن المتابعة الإشرافية المستمرة وإصدار الموافقات اللازمة لكل حملات التبرع، واستقبال الأموال وأوجه صرفها، بما يحقق المستهدف، وهو تنظيم التبرعات وحماية ما يُقدمه المتبرعين.
تبرع بأمان
من بين التنظيمات التي أقرت لبناء الثقة استخدام رمز الاستجابة السريع في إعلان جمع التبرعات الخاص بمنظمات القطاع، وإطلاق خدمة تبرع بأمان، والتكامل مع المنظمات غير الربحية عبر منصة إحسان، كما تم الإعلان أخيراً عن إتاحة المجال لاستخدام نقاط البيع المتنقلة، بهدف تقديم حلول تنموية متكاملة تُسهل تجربة المُتبرع على أن يتم كل ذلك بموافقة ومتابعة المركز مباشرة، وجاء ذلك بناء على الفقرة الثانية من المادة 67 التي نصت بأنه لا يحق للجمعية جمع التبرعات أو استقبالها إلا بعد موافقة المركز.
كما حدّ المركز من عدد المفوضين للتعامل مع الحسابات البنكية في داخل الجمعية بحد اثنين فقط من أعضاء مجلس إدارته أو من شاغلي الوظائف القيادية في الجمعية، على أن يكونا سعوديي الجنسية ويأتي ذلك بعد موافقة المركز أيضاً، وهو ما نصت عليه الفقرة (ب_4) من المادة 70 في اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات الأهلية.
وحول كيفية تعيين مخولين للتعامل مع الحسابات البنكية أوضح المركز الخطوات، حيث يتم إضافة الموظفين المطلوب تفويضهم لإدارة الحسابات البنكية للكيان ذي المناصب القيادية بشرط أن يكون سعودي الجنسية ثم يتم تقديم الطلب عبر الخدمات الإلكترونية ((خدمة تفويض إدارة الحسابات البنكية))، واختيار أسماء الأشخاص القياديين الذين تمت الموافقة عليهم من خلال خدمة ((تعيين القيادات التنفيذية)) وإرفاق محضر مجلس الإدارة المتضمن الموافقة على التفويض وذكر اسم ومنصب الموظف القيادي لتفويضه لإدارة الحسابات البنكية، وخطاب تشكيل الأعضاء (ساري) والمعتمد والصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وأسهمت القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الجمعيات الأهلية التي فرضها المركز لضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة، وما يكفل حماية حقوق جميع الأطراف في الحد من أي عملية فساد مالي أو إداري داخل الجمعية.

MENAFN21032024000089011017ID1108008408

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث