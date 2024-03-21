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موتى على مائدة إفطار حي السلام سنويا

3/21/2024 11:21:44 PM
(MENAFN- Al Watan) للموسم العاشر على التوالي، يحضر ذكر موتى سكان حي السلام على مائدة الإفطار الرمضاني، تحفهم دعوات الكبار والصغار وسيدات الحي.
وللموسم العاشر على التوالي يبادر جميع أهالي الحي إلى تقديم وجبة الإفطار، ودعوة مواطنين ومقيمين إلى أمسية رمضانية نالت كثيرًا من التقدير والإشادة، ودللت على تكاتف أهل الحي وحرصهم على استذكار موتاهم.
اجتماع شامل
قاد اجتماع شباب حي السلام مع كبار السن في الحي قبل عشر سنوات إلى بلورة فكرة الإفطار الجماعي بالحي، أسوة بكثير من الأحياء والمحافظات، إلا أن المختلف والمميز في ذلك، هو تأسيس فكرة الإفطار الجماعي على نية ((مرحومي الحي))، حيث لا يكاد يكون منزل في الحي إلا وقد غادره متوف.
وأثمر تكاتف الأهالي عن تنفيذ مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة جازان، من خلال تنفيذ أطول سفرة رمضانية في جازان في مشهد مهيب.
ويبدأ الاستعداد من قبل شباب الحي مع دخول الشهر الكريم، بدءًا من تزيين الحي، وجمع القطة المالية، وتقسيم شباب الحي إلى مجموعات، وإشراك المؤسسات والشركات في إنجاح المبادرة.
تنافس منزلي
تتسابق منازل الأهالي في الحي، في تقديم الوجبات، حيث تتحول تلك المنازل إلى خلايا نحل لا تهدأ، حيث يتم تجهيز الوجبات، ليتولى شباب الحي توزيعها على سفرة الإفطار الرمضاني في ساحة الحي والتي تحتشد بكل ما لذ وطاب من الأكلات الشعبية المحضرة منزليًا مثل المغشات، والحياسي، والسمك، والإيدامات، والقوار، وغيرها.
نموذج مثير
جاءت مبادرة حي السلام، وحرص جميع أهالي الحي على الإسهام فيها، كل بحسب الدور الذي يختاره أو يطلب منه، لتلفت أنظار بقية الأحياء كمبادرة مجتمعية تؤكد التكاتف من جهة، واجتماع كلمة الجميع على فعل الخير.
وتمثل الإفطار الرمضاني الجماعي لهذا العام في إحضار أطباق من قبل البعض شعارها ((اذكروا موتانا بدعواتكم الكريمة)).
واللافت في المبادرة أنها لم تقتصر على فئة معينة أو على سن بعينه، بل شارك فيها الجميع، وقاد شغف التطوع وحب المشاركة صغار الحي وأطفاله ذكورًا وإناثًا إلى المشاركة سواء في ترتيب السفرة الرمضانية، أو توزيع أطباق الإفطار، أو التنافس في خدمة الحي، وهو ما نال الاستحسان ولفت الأنظار، حيث يعمل هؤلاء الصغار على مدار ساعتين بلا كلل أو ملل، سيرًا على خطى الكبار الذين غرسوا في أنفسهم حب العمل والتطوع.
مساهمات كبيرة
تشارك نحو 10 مؤسسات وشركات سنويًا في تظاهرة الإفطار الرمضانية السنوية في حي السلام.
وتقدم تلك الشركات مساهمات مثل توزيع 30 تذكرة للعمرة يتم السحب عليها بعد الإفطار وتأدية صلاة المغرب، ومثل توزيع خصومات على المشاركين، وكذلك التبرع بسفر الإفطار، والفرشات، والمساهمة بمبالغ مالية، وتكريم الناجحين والمتميزين وغيرها.
مشاركة بطل
لم ينس أهالي وشباب الحي دعوة البطل الجندي عبدالعزيز حكمي إلى مائدة الإفطار هذا العام، وهو الذي شارك زملاءه الجنود البواسل في الذود عن الوطن والتضحية من أجله، والذي فقد إحدى قدميه خلال المعارك، حيث تم الاحتفاء به من قبل شباب الحي وتكريمه أمام الجميع وسط دعوات وتصفيقهم الحار له لبطولته وشجاعته.
نجاح كبير
أكد مؤسس المبادرة الرمضانية موسى سهلي لـ((الوطن))، أن المبادرة بدأت بفكرة بسيطة، وتطورت سنويًا، حتى أصبحت حدثًا رمضانيًا يعيشه الحي سنويًا، مشيرًا إلى أن جميع شباب الأحياء المجاورة أصبحوا لا يفوتون المناسبة ويحضرون لها من كل حدب وصوب، وأن النجاح يعود إلى توفيق الله، وختم ((هذا أقل شيء نقدمه لموتى الحي الحاضرين والخالدين في قلوبنا إلى الأبد)).
مبادرة فريدة
شدد المواطن محمد باجعفر على أن ليلة حي السلام الرمضانية فريدة من نوعها، مشيرًا إلى أنه حضرها للمرة الأولى، وقال ((شدني ما يقوم به الشباب والأهالي من إحياء ذكرى موتاهم كصدقة لهم))، مؤكدًا أن ((ما يقومون به هو دور ريادي يجب أن يعمم على جميع الأحياء)).
مبادرة حي السلام
ـ إقامة إفطار جماعي على نية موتى الحي.
ـ يسهم الجميع في الإفطار الذي تحضر كثير من أطباقه في المنازل.
ـ يقدم الإفطار على أطول سفرة رمضانية في جازان.
ـ يسهم الكبار والصغار في الإفطار بما ينمي حس التطوع.
ـ المبادرة مستمرة بنجاح منذ 10 سنوات.
ـ 10 مؤسسات تشارك بأساليب مختلفة في الإفطار.
ـ تقدم مع الإفطار 30 تذكرة عمرة يتم السحب عليها.
ـ تقدم بعض الشركات خصومات للمشاركين.

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