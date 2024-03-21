تبخير ومياه زمزم معلبة للمصلين في المسجد النبوي

(MENAFN
- Al Watan) يتلمس المصلون وزائرو المسجد النبوي عددا من الخدمات التي تقدم لهم، وتحظى باهتمام شديد من قبل الهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي.
وتبدو تلك الخدمات بالغة الأهمية على الرغم من أنها قد تبدو بسيطة فإن تنفيذها يحتاج إلى دقة ومتابعة مركزتين.
وتقوم الهيئة بالاهتمام بنظافة المسجد النبوي وتهيئته على مدار الساعة للمصلين، وقبل الصلوات من خلال آليات مطورة ومتابعة دقيقة من المشرفين، مع الاستمرار بالتنظيف في كل الأوقات، ومسح الأتربة، والكنس، وتغيير المفارش، واستبدال حافظات مياه زمزم، وتبخير وتعطير المسجد، إضافة إلى تقديم مياه زمزم المعلبة للمصلين في الروضة الشريفة، وتهيئة الروضة، إضافة إلى تقديم خدمة الإرشاد والتوجيه، وتيسير الطرق للمصلين، وتخصيص مواقع لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم خدمات ترجمة الخطب بلغات مختلفة، وخدمة الزائر الصغير والمخصصة للعناية بأطفال المصلين أثناء انشغال أمهاتهم بالصلاة، وتهيئة مكتبة المسجد النبوي لهم.
إضاءة
تقوم الهيئة كذلك بإضاءة الساحات والمواقف والإشراف على إنارة كل الطرق الموصولة والمستخدمة من قبل المصلين.
كما تقدم الهيئة عددا من الدروس الدينية والتفاسير وتصحيح تلاوة القرآن للمصلين وتهيئة المسار للسلام على النبي، صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما، كما تخصص غرف خاصة لفئة الصم والبكم للاستفادة من الخطب والتفاسير المباشرة التي تقوم بها الهيئة لهم.
عناية على مدار الساعة
تتواصل العناية الفائقة بالمسجد النبوي على مدار الساعة، وعلى مدار العام، في حين تقوم الهيئة العامة للشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتكثيف أعمالها في رمضان من خلال تقديم أعمال التشغيل والصيانة للمسجد النبوي من خلال موظفين مختصين وبأساليب تقنية حديثة ومتطورة لتقديم أفضل الخدمات وفق المنظومة والجدولة بأعمالها بالصيانة والرعاية لتحقيق أعلى معايير الجودة والإتقان.
وتسعى الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى جعل مسجد المصطفى، صلى الله عليه وسلم، في أبهى صوره من خلال بعض خدمات التشغيل مثل إنارة المسجد النبوي والمتابعة بالتشغيل والنظافة والتغيير عند الحاجة حيث وضعت برامج تشغيل مختلفة لوحدات الإنارة بالمسجد النبوي والساحات والمواقف للتسهيل للوصول للخدمات وتتناسب مع كثافة الزوار.
برامج مخصصة
تعمل إدارة التشغيل والصيانة بالإشراف المباشر على برامج مخصصة بفتح وإغلاق القباب المتحركة، التي تعمل على تجديد الهواء داخل المسجد النبوي بشكل منظم بحيث تتوافق مع أوقات انتهاء الصلوات، إضافة إلى برامج تنظيم وفتح وإغلاق المظلات بالساحات وبالحصوتين ومتابعة لأحوال الطقس لتطبيق الخطة المعدة مع الطوارئ عند الحاجة.
وضمن الأعمال إعداد برامج التشغيل المناسبة لوحدات مناولة الهواء الخاصة بتكييف المسجد النبوي وذلك حسب اختلاف الجو وكثافة المصلين الموجودين، كما يتم تشغيل وحدات التكييف المنفصلة بالروضة والجهة الشرقية طبقاً لدرجة الحرارة داخل المسجد النبوي وكذلك مراوح السقف بالحرم القديم.
خدمات يتلقاها المصلي أثناء وجوده بالمسجد النبوي
. نظافة المسجد النبوي وتهيئته للمصلين
. تقديم مياه زمزم وتحليله باستمرار لضمان سلامة المصلين
. تقديم المصاحف بلغات مختلفة وبلغة برايل للمكفوفين
. تعطير وتبخير المسجد النبوي قبل الصلوات وبعد الإفطار برمضان
. تقديم خدمة النقل للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة بالساحات
. تخصيص مواقع خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وفئة الصم والبكم
. تخصيص مسار خاص للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهم
. إرشاد التائهين
. ترجمة للخطب بلغات مختلفة
. هاتف الإرشاد
. الدروس الدينية
. تصحيح التلاوة بالمسجد النبوي
. فرش الساحات والحصوتين ورفع الفرش أثناء تغيير الأجواء
. خدمة مكتبة المسجد النبوي
. معارض المخطوطات
. خدمة الزائر الصغير وعمل البرامج الخاصة له
. إنارة الساحات والمواقف
. نظافة المرافق العامة
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