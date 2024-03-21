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تبخير ومياه زمزم معلبة للمصلين في المسجد النبوي

3/21/2024 11:21:44 PM
(MENAFN- Al Watan) يتلمس المصلون وزائرو المسجد النبوي عددا من الخدمات التي تقدم لهم، وتحظى باهتمام شديد من قبل الهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي.
وتبدو تلك الخدمات بالغة الأهمية على الرغم من أنها قد تبدو بسيطة فإن تنفيذها يحتاج إلى دقة ومتابعة مركزتين.
وتقوم الهيئة بالاهتمام بنظافة المسجد النبوي وتهيئته على مدار الساعة للمصلين، وقبل الصلوات من خلال آليات مطورة ومتابعة دقيقة من المشرفين، مع الاستمرار بالتنظيف في كل الأوقات، ومسح الأتربة، والكنس، وتغيير المفارش، واستبدال حافظات مياه زمزم، وتبخير وتعطير المسجد، إضافة إلى تقديم مياه زمزم المعلبة للمصلين في الروضة الشريفة، وتهيئة الروضة، إضافة إلى تقديم خدمة الإرشاد والتوجيه، وتيسير الطرق للمصلين، وتخصيص مواقع لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم خدمات ترجمة الخطب بلغات مختلفة، وخدمة الزائر الصغير والمخصصة للعناية بأطفال المصلين أثناء انشغال أمهاتهم بالصلاة، وتهيئة مكتبة المسجد النبوي لهم.
إضاءة
تقوم الهيئة كذلك بإضاءة الساحات والمواقف والإشراف على إنارة كل الطرق الموصولة والمستخدمة من قبل المصلين.
كما تقدم الهيئة عددا من الدروس الدينية والتفاسير وتصحيح تلاوة القرآن للمصلين وتهيئة المسار للسلام على النبي، صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما، كما تخصص غرف خاصة لفئة الصم والبكم للاستفادة من الخطب والتفاسير المباشرة التي تقوم بها الهيئة لهم.
عناية على مدار الساعة
تتواصل العناية الفائقة بالمسجد النبوي على مدار الساعة، وعلى مدار العام، في حين تقوم الهيئة العامة للشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتكثيف أعمالها في رمضان من خلال تقديم أعمال التشغيل والصيانة للمسجد النبوي من خلال موظفين مختصين وبأساليب تقنية حديثة ومتطورة لتقديم أفضل الخدمات وفق المنظومة والجدولة بأعمالها بالصيانة والرعاية لتحقيق أعلى معايير الجودة والإتقان.
وتسعى الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى جعل مسجد المصطفى، صلى الله عليه وسلم، في أبهى صوره من خلال بعض خدمات التشغيل مثل إنارة المسجد النبوي والمتابعة بالتشغيل والنظافة والتغيير عند الحاجة حيث وضعت برامج تشغيل مختلفة لوحدات الإنارة بالمسجد النبوي والساحات والمواقف للتسهيل للوصول للخدمات وتتناسب مع كثافة الزوار.
برامج مخصصة
تعمل إدارة التشغيل والصيانة بالإشراف المباشر على برامج مخصصة بفتح وإغلاق القباب المتحركة، التي تعمل على تجديد الهواء داخل المسجد النبوي بشكل منظم بحيث تتوافق مع أوقات انتهاء الصلوات، إضافة إلى برامج تنظيم وفتح وإغلاق المظلات بالساحات وبالحصوتين ومتابعة لأحوال الطقس لتطبيق الخطة المعدة مع الطوارئ عند الحاجة.
‫وضمن الأعمال إعداد برامج التشغيل المناسبة لوحدات مناولة الهواء الخاصة بتكييف المسجد النبوي وذلك حسب اختلاف الجو وكثافة المصلين الموجودين، كما يتم تشغيل وحدات التكييف المنفصلة بالروضة والجهة الشرقية طبقاً لدرجة الحرارة داخل المسجد النبوي وكذلك مراوح السقف بالحرم القديم.
خدمات يتلقاها المصلي أثناء وجوده بالمسجد النبوي
. نظافة المسجد النبوي وتهيئته للمصلين
. تقديم مياه زمزم وتحليله باستمرار لضمان سلامة المصلين
. تقديم المصاحف بلغات مختلفة وبلغة برايل للمكفوفين
. تعطير وتبخير المسجد النبوي قبل الصلوات وبعد الإفطار برمضان
. تقديم خدمة النقل للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة بالساحات
. تخصيص مواقع خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وفئة الصم والبكم
. تخصيص مسار خاص للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهم
. إرشاد التائهين
. ترجمة للخطب بلغات مختلفة
. هاتف الإرشاد
. الدروس الدينية
. تصحيح التلاوة بالمسجد النبوي
. فرش الساحات والحصوتين ورفع الفرش أثناء تغيير الأجواء
. خدمة مكتبة المسجد النبوي
. معارض المخطوطات
. خدمة الزائر الصغير وعمل البرامج الخاصة له
. إنارة الساحات والمواقف
. نظافة المرافق العامة

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