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غيابات بالجملة للطلبة في رمضان

3/21/2024 11:21:44 PM
(MENAFN- Al Watan) بات من الطبيعي أن يتلقى بعض أولياء الأمور اتصالات أو رسائل من مدارس أبنائهم تقول ((تعال وخذ ولدك ما في طلاب))، وذلك نتيجة لكثرة غيابات الطلاب خلال شهر رمضان المبارك، والتي أرجعها تربويون وتربويات وأولياء أمور إلى سببين رئيسيين، هما: السهر، وكثرة استئذان أولياء أمور الطلاب لأبنائهم خلال اليوم الدراسي، وتحديدًا خلال الحصص الدراسية الأولى من اليوم الدراسي.
ويجمع كثيرون على أن السهر في رمضان بات عادة مترسخة لدى كثيرين نظرًا لكثافة الفعاليات والمناشط، وكذلك كثرة المسلسلات والبرامج في التلفزيون طوال ليالي شهر رمضان.
حسم درجات من المواظبة
أجمع موجهون طلابيون، ووكلاء في مدارس على أن أيام شهر رمضان، تشهد زيادة ملحوظة في استئذانات أولياء أمور الطلاب لأبنائهم في وسط اليوم الدراسي، سواء بالحضور إلى المدرسة، أو بالتواصل هاتفيًا أو الرسائل القصيرة أو الواتساب من خلال هاتف المدرسة، بدلًا من الغياب، لتفادي حسم درجات من المواظبة.
وبينوا أن إدارات المدارس مضطرة لقبول استئذان ولي أمر الطالب، ومغادرة الطالب، حتى بات ذلك مخرجًا مناسبًا لكثير من الطالب في الغياب بلا حسم.
الشللية داخل الصف
قال الخبير في الشؤون التعليمية عبدالله السلطان ((تتغير النظرة السائدة عن السهر من كونه من المظاهر والعادات السلبية في غير شهر رمضان إلى أمر عادي ومقبول خلال الشهر، وهذه النظرة ليست مقصورة على الطلاب فقط، بل تكاد تكون ثقافة مجتمع، وهذا ينعكس بدوره على الأسرة التي لا تمانع من سهر أبنائها خلال رمضان، وبالتالي سينعكس ذلك حتما على عدم انتظامهم في الذهاب للمدرسة لأنهم لم يأخذوا كفايتهم من النوم)).
وأضاف ((من الأسباب التي تؤدي لغياب الطلاب في رمضان أيضًا، (الشللية) داخل الصف، فقد يتفق بعض الطلاب على الغياب، وبالتالي يتأثر بهم بقية الزملاء، وتصبح المسألة ككرة الثلج تكبر مع الوقت، وقد تصل إلى صفوف أخرى)).
التعديلات الجديدة
وضع السلطان، عدة حلول للحد من ظاهرة غياب الطلاب في رمضان، أهمها قيام الأسرة بدورها في متابعة الأبناء وحثهم على النوم المبكر والانتظام وعدم الغياب والتعاون مع المدرسة في ذلك، وتنظيم برامج توعية هدفها تثقيف الطلاب وتوعيتهم بأن شهر رمضان شهر للعبادة والعمل، وليس شهرًا للراحة والكسل، وذلك من أجل تغيير النظرة السائدة عن شهر رمضان، ويمكن أن يكون ذلك عن طريق المدارس والمساجد والمراكز الثقافية، كما يمكن أن تقوم المدرسة بتحفيز الطلاب على الحضور من خلال تقديم المكافآت التشجيعية سواء كانت مادية أو معنوية، وأيضًا حث المعلمين على تقديم الدروس بأسلوب مشوق وجاذب كاستخدام المسابقات والألعاب التعليمية، وينبغي على المدرسة توضيح التعديلات الجديدة في قواعد السلوك والمواظبة للطلاب، والتي من أهمها رفع الحسم لدرجة واحدة عند غياب يوم دراسي وعدم منح الطالب أو الطالبة درجة كاملة في المشاركة والتطبيقات الصفية عند غيابه مع منع إعادة الاختبار للطالب أو الطالبة إذا كان الغياب بلا عذر.
نظام حماية الطفل
شدد السلطان على هناك بعض أولياء الأمور لا يحرصون على متابعة انضباط أبنائهم خلال شهر رمضان، لذا ينبغي على المدرسة التواصل معهم وتوضيح أهمية انضباط الطلاب، وبأن الغياب له تأثير على فهم الطالب للدروس وقد يؤدي لتأخر الطالب وإخفاقه.
وتابع ((مسؤولية ولي الأمر أصبحت أكبر من السابق حسب التحديث الجديد لقواعد السلوك والمواظبة، حيث يلزم ولي الأمر بتوقيع عقد الالتزام المدرسي من بداية العام الدراسي والذي يتعهد فيه بالتزام الابن بقواعد السلوك والمواظبة)).
وأكمل ((أعتقد أن المدارس تحاول بشتى الطرق معالجة ظاهرة الغياب بشكل ودي بينها وبين ولي الأمر، ولا تسعى لتطبيق ما ورد في اللائحة الجديدة لقواعد السلوك والمواظبة، لأنها تتضمن إجراءات صارمة، قد تصل لاستدعاء ولي الأمر لإدارة التعليم لتوقيعه على تعهد بانتظام الطالب أو نقل الطالب إلى مدرسة أخرى في حال كان غيابه 15 يومًا، أما في حال وصول الغياب إلى 20 يوم فقد تقوم إدارة التعليم بتحويل الأمر لنظام حماية الطفل)).
حضور غير فاعل
أبان حسين العبود ((معلم، وولي أمر))، أن الطالب لا يحصل على توعية بطبيعة علاقته بالزمن ((الرمضاني))، كما لا يتلقى القدر الكافي من التحفيز للقيام بالأنشطة التعليمية في نهار شهر رمضان داخل البيئة المدرسية، لهذا ما كان ينبغي فصل البعد الروحي والإنساني لشهر رمضان عن البعد التعليمي والمعرفي، فالدراسة ليست هربًا من المتعة المعرفية في نهارات الشهر، وليست قسرًا على الحضور غير الفاعل في المدرسة.
وقال ((حين نوثق العلاقة ما بين الجانبين، سنرى الطالب يمارس نشاطه المدرسي حضورًا وتناغمًا كما لو كان الزمن ليلاً، وهنا يأتي دور الأنشطة الرمضانية، واصطحابها من المجال العام إلى الأفق التواصلي في المدرسة، كالفعالية الخيرية، والمنشط الابتكاري، والحيوية الاجتماعية، وكل ذلك سيغير كيفية تلقي الطلاب لدور المدرسة في نهار شهر رمضان ولياليه)).
وأضاف ((المدرسة حاضنة اجتماعية لمجمع من الفاعلين، وإعادة فتح نوافذها وجدرانها باتجاه حيوية المجتمع ومؤسساته سينشئ قاعدة واسعة من التفاعلات بين الطالب ومحيطه، وبالمحصلة إن الديناميكية الرمضانية منطلق مهم لتكون المدرسة أفقًا حقيقيًا لاستقبال هذا الحراك العام سواءً كان الطالب قد نذر نفسه للحضور أو استبطن نوايا الغياب وأضمرها، لأننا قد نعاني أحيانًا من غياب الحاضر كونه طالبًا حاضرًا بجسد يخلو من ديناميكية وعطائه، ليصبح الغياب المدرسي غيابين)).

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