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بسطات وبليلة وسقا وملابس تراثية في الموسم الرمضاني لجدة التاريخية

3/21/2024 11:21:44 PM
(MENAFN- Al Watan) تعالت أصوات الأهازيج والترحيب بالزوار من مباني جدة القديمة مع انطلاقة الموسم الرمضاني في جدة التاريخية.
وتستقبل جدة التاريخية زوارها من السعوديين والعرب والأجانب القادمين من دول مختلفة لزيارة جدة بأنشطة متنوعة، متيحة لهم الاطلاع عن قرب على تراث عريق حافظت عليه المملكة، وجندت كل الإمكانيات المتاحة لتطوير المنطقة التاريخية التي جعلتها نقطة جذب هامة للزوار الذين يطلعون على تراث جدة وعادات وتقاليد أهلها من خلال زيارتهم لهذه المنطقة.
مطور رئيسي
تشهد منطقة البلد في جدة أعمال ترميم وصيانة للبيوت التاريخية من قبل شركة تطوير البلد، وهي إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وتعد شركة تطوير البلد المطور الرئيس ومدير الأصول لإعادة إحياء منطقة جدة التاريخية، وتوفير تجربة أصيلة، وبناء مجتمع حيوي وإبداعي، ومركز اقتصادي ووجهة تاريخية وثقافية عالمية تستند إلى إرث جدة العريق وثقافتها المتنوعة.
وكانت شركة تطوير البلد قد تأسست امتدادًا لتوجيهات ولي العهد بتطوير منطقة جدة التاريخية.
وكشفت جولة لـ((الوطن)) أن أعمال الترميم والصيانة للبيوت التاريخية تمضي بوتيرة عالية وتستمر على قدم وساق وسط أجواء المهرجان.
أنوار وأهازيج
تزامنت جولة ((الوطن)) على منطقة جدة التاريخية بانتشار الأنوار وأهازيج الترحيب من المنظمين، حيث تحتفل المنطقة هذا العام بعدد من الفعاليات التي تجذب آلاف السياح والمعتمرين والزوار، إلى جانب ما تتمتع به من معالم ومبانٍ أثرية وتراثية عريقة مثل قصر خزام وبيت نصيف، والتي تشارك جميعها هذا العام في ((مهرجان الموسم الرمضاني)) الذي يجمع بين الفن والثقافة والتعليم، في مزيج فريد يتناسب مع موقعها التراثي العالمي.
وتتميز المنطقة بأجواء روحانية ممتعة في شهر رمضان، إلى جانب عدد من التجارب السياحية الرائعة، وعدد من الخيارات التي تناسب الأطفال والشباب وكل أفراد العائلة.
بسطات تحت الرواشن
أوضح عبدالعزيز محمد، وهو مشارك في مهرجان الموسم الرمضاني لجدة التاريخية أن منطقة البلد تشهد كثيرًا من الفعاليات وتنتشر فيها أكشاك تقليدية، تُعرف باسم ((البسطات)) تتوزع تحت الرواشن المزخرفة والمشربيات العتيقة، وتباع فيها أكلات رمضانية وألعاب معاصرة وتقليدية متعددة وممتعة، كما يرتدي البائعون ملابس جدة التقليدية، ويتغنون بأغان من الموروث الشعبي لتعريف الزوار بالأكلات المحلية والطقوس القديمة.
وقال ((يعمد كثير من هؤلاء الباعة لطبخ طعامهم وتقديمه في رمضان حسب ما يتناسب مع الشهر))، مشيرًا إلى أن ((التجول وسط هذه الأجواء الشعبية وخيارات التسوق تظل تجربة لا تماثلها أي تجربة أخرى في جدة، إلى جانب المتاحف المنتشرة التي تلقى إقبالا كبيرا من الزوار، ومن بينها متحف الموسيقار طارق عبدالحكيم، ومعرض ترميم المساجد في باب جديد، ومعرض الطوابع والعملات في متحف الضيافة والعملات)).
أهازيج وفرق شعبية
أشار فيصل الغامدي، وهو أحد زوار منطقة البلد إلى أن الموسم الرمضاني في منطقة جدة التاريخية مختلف هذا العام من ناحية التنظيم ومشاركة الفرق الشعبية التي تشارك في مقتطفات شعبية قديمة تجد إقبالا من زوار المنطقة إلى جانب عروض المشاركين بالملابس القديمة مثل السقا، وهي مهنة تعود إلى قرون مضت، حيث كان أهالي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك الحجاج والمعتمرون يعتمدون على جلب وتوزيع الماء من الآبار والعيون، من خلال ((السقا)) وهو الشخص المسؤول عن نقل المياه إلى المنازل لعدم وصول المياه إليها.
بسطات الأكل والمشروبات
تمتد في برحة القزاز في منطقة جدة التاريخية بسطات الكبدة والبليلة والبطاطا التي تعد من الوجبات الرئيسة للزوار في موسم رمضان في المنطقة التاريخية، حيث يعمد الباعة إلى تزيين عرباتهم بكلمات جاذبة للزبائن.
وأوضح بائع البليلة عماد طاهر أن سر إقبال الناس على البليلة في موسم رمضان يعود إلى ارتباطها بالذكريات، إذ اعتاد أهل الحجاز من الصغر على تناول البليلة في هذا الشهر، كما اعتادوا كذلك على بعض المشروبات مثل السوبيا والزبيب.
ويتنافس البائعون عن طريق ارتفاع أصوات الأهازيج على جذب الزبائن.
وأوضح طاهر ((تشهد المنطقة التاريخية هذا العام إقبالا كبيرا من السياح الأجانب الذين يحرصون على تناول الوجبات الشهيرة في رمضان)).
مواقع تاريخية للزوار
أشار المؤرخ التاريخي سالم صالح إلى أن الموسم الرمضاني في منطقة البلد يشهد تنوعا في العروض، حيث حرص المنظمون على تزيين المنطقة بالأنوار.
وتضم المنطقة التاريخية في جدة عدة مواقع تستقطب الزوار، منها مسجد الشافعي الذي يقع في حارة المظلوم داخل مدينة جدة التاريخية؛ ويقال إن منارته بنيت في القرن السابع الهجري الموافق للقرن الثالث عشر الميلادي، مع الإشارة إلى أن المسجد شهد أعمال ترميم وصيانة، ويفتح أبوابه أمام الزوار.
كذلك تضم مسجد عكاش الذي تأسس في سنة 1200 للهجرة، وبني على أرضية مرتفعة عن مستوى الشارع بخمسة أبواب صنعت من خشب الجوز القديم المميز بلونه البني المحروق. وتقام به حاليا الصلوات وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وهناك لوحة معلقة على باب المسجد تشير إلى أن تاريخ تأسيسه يرجع إلى 1200 للهجرة، ولكن يرجّح أن تأسيس المسجد الفعلي كان قبل ذلك التاريخ المذكور، لأن الوثيقة التي سجل بها المسجد في السجلات العثمانية صدرت بتاريخ 1188 للهجرة.
وهناك كذلك مسجد المعمار الذي يقع في شارع العلوي غربا، وهو يبدو حتى وقتنا الحالي بحالة جيدة، وتقام فيه الصلاة وله أوقاف خاصة به، ويحتلّ المرتبة الثانية على خريطة المساجد التاريخية.
وهناك كذلك مسجد أبو عنبة، وهو عبارة عن زاوية، تقع على ارتفاع يقدر بنحو أربعة أمتار، وقد أصبح معلمًا بارزًا في تاريخ جدة.
بيوت شهيرة
تمتاز جدة التاريخية كذلك بجملة من البيوت الشهيرة التي حفظت تاريخها وماضيها العريق، ومنها بيت نصيف الذي يعد من أشهر هذه البيوت، وقد أنشئ قبل 145 عاما على مساحة 900 متر مربع، وقد سكنه الملك المؤسس، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.
وهناك من البيوت الشهيرة كذلك، بيت باعشن، وبيت المتبولي، وبيت سلوم، وبيت نور ولي، وبيت الشربتلي.
حركة مرورية
تسهيلًا لحركة الزوار تم تخصيص مواقف سيارات تتوزع في مختلف أرجاء منطقة جدة التاريخية ((البلد))، وتمكن الزوار من استخدام عربات جولف ترددية لتسهيل وصولهم إلى معالم المنطقة ومواقع الأنشطة الثقافية والترفيهية. ويأتي ذلك في إطار سعي البرنامج للحفاظ على تراث المنطقة الثقافي والتاريخي، وتحسين تجربة الزوار.
نشاطات وفعاليات رمضانية في جدة التاريخية
ـ بسطات تحت الرواشن
ـ مأكولات رمضانية وألعاب معاصرة وتقليدية
ـ الباعة يرتدون ملابس أهل جدة التقليدية
ـ الباعة يتغنون بأغان من الموروث الشعبي
ـ فرق شعبية تقدم مقتطفات شعبية قديمة
ـ عروض تعريفية بمهن قديمة مثل السقا
ـ بسطات للكبدة والبليلة والبطاطا
ـ عربات جولف ترددية

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