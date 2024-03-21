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منصة X أصبحت مكانا غير آمن

3/21/2024 11:21:44 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)((يتمتع تويتر بقدرات هائلة سوف أطلق العنان لها)) هكذا صرّح الملياردير الشهير إيلون ماسك، بعد استحواذه على منصة X، ثم عاد ليؤكد أن ((حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة))، ثم قال ((أعتقد أنه من المهم جدا أن تكون هناك ساحة شاملة لحرية التعبير.. أصبح تويتر ساحة المدينة بحكم الواقع، لذلك من المهم حقًا أن يكون لدى الناس كل من الواقع والتصور بأنهم قادرون على التحدث بحرية في حدود القانون))!.
(2)
يبلغ عدد مستخدمي تويتر المسجلين في جميع أنحاء العالم 329 مليون مستخدم، وهذا السبب الذي يجعلنا ننتقيها من بين التطبيقات، وهذا العدد الكبير من المستخدمين أصبح في دائرة الخطر مع حرية ((إيلون ماسك)) المتهورة وغير المكفولة.
(3)
تعج في منصة X حسابات تحرض على ((الموبقات))، يأتي في رأس قائمة هذه الموبقات: العنف!، فهناك عدة حسابات وقفت عليها شخصيا وأبلغت عنها المنصة، والجهات المختصة، متخصصة بالترويج لمقاطع ((العنف)) والمشاجرات، رغم ادعاءات المنصة الشهيرة بأنها تمنع ذلك، ولكن لا شيء يحدث في الواقع.
(4)
وفي ثاني القائمة تأتي حسابات تحرض على ((الكراهية))، تقول منصة X: ((ونحن نتعهد بالتصدي للسلوكيات المسيئة التي تحدث بدافع الكراهية، أو الأحكام المسبقة، أو التعصب))، ولكنها لم تنهض بمسؤولياتها تجاه حسابات لا تحصى تحرض على الكراهية.
(5)
أصبحت منصة X مرتعا خصبا للحسابات ((الإباحية))، وبدلا من أن تفعّل المنصة الرقابة تركت الأمر للمستخدمين، وهذه حرية ضارة وخطيرة.
(6)
ولا يخفى على حصيف أن هناك من يروّج ((للموبقات )) مع ادعاء الرفض!، في خبث ومكر!، بيد أن سلبية الناس أمام حسابات ((الموبقات)) مستفزة ومزعجة، هل هناك من هو بحاجة للتنبيه والتحذير والقيام بواجباته تجاه حسابات خطيرة على الفرد والمجتمع؟!.
(7)
الشيء إذا كثر ذكره استساغته النفوس!.

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