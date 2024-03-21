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العالَم للبَيع ومُقايَضة مَوارِد الطبيعة

3/21/2024 11:21:44 PM
(MENAFN- Al Watan) لم يُعدَم الإنسان وسائل تأمين حاجيّاته مذ خُلق على هذه الأرض. وكانت مَوارِد الطبيعة وثرواتها مصدره الأوّل في تأمين هذه الحاجيّات، لكنّها لم تكُن علاقة تبادليّة إيجابًا وحبًّا، إذ مارَسَ الإنسان سطوته وجبروته عليها، ((فظَهر الفسادُ في البرّ والبحر بما كسبتْ أيدي الناس)). وبالرّغم من قفزات تطوُّر البشريّة الحضاري، وإبداعها في تأمين هذه الحاجيّات، فإنّ الإنسان لعب دَوره في التنكيل بهذه الموارد سلبًا وإيجابًا بما هو فوق الأرض وفي باطنها، سعيًا لتحقيق أرباحٍ مسَّت بمناخها وبدأت نتائج مخاطر ذلك بالظهور..
والرّغم من محاولات الدول، خلال تطوُّر هياكلها وأدواتها، تنظيم عمليّة تأمين هذه الموارد عبر طُرق التجارة السلعيّة ومأْسَسَتِها (منظّمة التجارة العالميّة مثالاً)، فإنّ هذه التجارة تحوّلت إلى أدوات نهبٍ لموارد الطبيعة كيفما كان، وأحيانًا كثيرة عبر تمويل الحروب المدمِّرة كي يُراكِم هذا البعض ثرواته. هذا ما سنَجده طيّات الكتاب الذي ألَّفه الصحافيَّان من وكالة ((بلومبيرج نيوز)) خافيير بلاس وجاك فاركي، وقد عملا فيها لعقودٍ، وتقصّدا تحرّياتهما لمُلاحقة عددٍ من الشركات وثروات أصحابها وصفقاتهم (صدر الكتاب حديثًا بعنوان ((العالَم للبيع - المال والسلطة وتجّار يقايضون موارد الأرض))/ دار الساقي - بيروت).
السيطرة المُطلَقة
في مقدّمة الكتاب يقول المؤلّفان إنّ صناعة التجارة السلعيّة لم تتمتّع ((يومًا بأيّ نَوع من الشفافيّة، لذلك اضطرْرنا إلى الاعتماد في معظم الأحيان على رغبة مصادرنا في تزويدنا بالمعلومات، ومن أولئك الذين ساعدونا أوّلاً على فهْم طبيعة عملهم قَبل سنواتٍ عدّة، إلى العشرات ممَّن وافقوا حديثًا على إجراء مُقابلات مسجَّلة لاستخدامها في هذا الكتاب)) (ص355).
ويتابعان: ((خلال سنة من الأبحاث التي أعددناها من أجل هذا الكِتاب، التقينا بأكثر من تاجر بضائع نشط أو متقاعد، وجمعنا آلاف الصفحات من الوثائق التي لم يُنشر الكثير منها، وتفصّل موارد التجارة الماليّة وشبكة الشركات التي يملكونها وبنية صفحاتهم. إنّ هؤلاء الأفراد والشركات من تجّار السلع يتحكّمون بتدفُّق الموارد الطبيعيّة حول العالَم إذ يتركَّز في أيديهم نَوع فريد من السلطة السياسيّة والاقتصاديّة)).
من هنا، انطلق الصحافيّان/ المؤلِّفان في بحثهما الجدير بالاهتمام، بحيث تُدلِّل قصّة هذه الشركات على آليّة عمل العالَم الحديث الذي يتميّز بالسيطرة المُطلَقة للسوق، وحيث إنّه مع ((تحوُّل الولايات المتّحدة إلى قوّة عظمى، وَجدت في التجّار الأوائل رُسلها المثاليّين للرأسماليّة)) (ص23).
التجارة والتغيُّر المناخيّ
في هذا السياق، برز استهتارهم بتأثير تجارتهم على التغيُّر المناخي، ودارَ النقاش حول الوقود الأحفوري، بما يمثّله من تهديدٍ كبير لأعمالهم بالجانب المتعلِّق بتجارة النفط (أنصح بقراءة كتاب الباحث والإعلامي سعد محيو بعنوان ((الخروج من جهنّم: انتفاضة وعي بيئي كَوني جديد أو الانقراض)) الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربيّة، الذي يفرد فيه صفحات حول مخاطر أساليب التنقيب عن النفط الصخري في أمريكا الشماليّة).
وفي استنتاجنا لسلوكيّات هذا النَّوع من تجّار السلع، فإنّ روح المغامرة تغمر تفكيرهم، وإقدامهم، مع غياب حسابات المَخاطر وأكلافها، وبلا رادعٍ ذاتيّ، إذ ((إنّ أحدًا لم يكُن قادرًا على المجازفة بتزويد جيشٍ من المُتمرّدين في وسط حربٍ أهليّة، كما فعل أيان تايلور صاحب شركة Vitol وهو أحد عمالقة التجارة النفطيّة وقد جعلَ منها قوّةً فعّالة في الاقتصاد العالمي (كما يَرِد في الكتاب)، إضافة إلى أنّ ((الشركة تتمتّع بميزةٍ أخرى تتمثّل في علاقاتها السياسيّة بكلٍّ من لندن وواشنطن. وتايلور هو أحد أبرز المُتبرّعين لحزب المُحافظين)).. أمّا عن دَور هذه الشركة/ الأنموذج في تجارة السلع ومَخاطر المُغامرة، فيُشير الكاتبان إلى دَور شركة Vitol في قلْبِ موازين الحرب في ليبيا لمصلحة المُتمرّدين اللّيبيّين الذين كانوا يفتقرون إلى المال لشراء الأسلحة لكنّهم يُسيطرون على النفط الخامّ..
يكشف المؤلِّفان الكثير من أسرار هذه الشركات وأرباحها الصافية بمئات ملايين الدولارات الأمريكيّة، ويتحدّثان عن دهاء أدمغة أصحاب الشركات الكبرى من تجّار السلاح، ويذكران الكثير من الأمثلة ومنها أنّه عندما أَقدمت شركة Vitol على القيام بمُغامرتها مع متمّردين لا يملكون شيئًا في ليبيا، ((كانت عَيْنها على مليارات الدولارات المجمَّدة في حساباتٍ مصرفيّة غربيّة تعود للقذّافي)) (الرئيس اللّيبي الراحل) (ص13)، كما أنّهم ساعدوا في بَيع النفط العراقي، بالرّغم من العقوبات المفروضة من قِبَل الأُمم المتّحدة أيّام صدّام حسين، وزوَّدوا فيديل كاسترو بالنفط مقابل السكّر، وباعوا سرًّا ملايين الأطنان من القمح الأمريكي والذرة الأمريكية للاتّحاد السوفياتي. هذا ما يؤكّده الكاتبان، ويقولان: ((إنّهم مستعدّون للعمل في أماكن لا تتجرّأ الشركاتُ الأخرى على الدخول إليها، كما أنّهم يَجنون الأرباح الوفيرة عبر مزيجٍ من القسوة والسحر الشخصي)).
تجّار السلع
يُسمّي المؤلِّفان أسماءَ أبرز ثلاثة روّاد في مجال تجارة السلع ويصفونهم بأنّهم مدفوعون بأيديولوجيّة الربح وهُم الأمريكيون: لودفيغ جسلسون، جون مكميلان وثيودور وايزر، إذ ((كان هؤلاء الرجال الثلاثة الآباء المؤسّسين لصناعة تجارة السلع الحديثة، وقَبل عقودٍ من انتشار كلمة العَوْلَمة في المجال الاقتصادي، ولكن مع ولادة حقبة جديدة من الرأسماليّة الشرسة بدأت ساعة تجّار السلع بالمَغيب)). وهذا ما يشرحه المؤلِّفان الأخصّائيّان في قضايا الطّاقة والسلع والمؤسّسات التجاريّة. وكذلك في كشفهم عن دَور شركة &Co Marc Rich لمؤسِّسها مارك ريتش، وهو أكبر تاجر للألمنيوم في العالَم، الذي بَرَزَ نفوذُه المالي والسياسي من تجارته في دولة جامايكا التي كانت على حافّة الإفلاس في سبعينيّات القرن الماضي، مع العِلم أنّ مادّة الألمنيوم في ذاك الوقت كانت حاجةً للآلة العسكريّة في صناعة الطائرات، (ما دفعَ بهذه الشركة لأن تَعمد إلى توزيع بطاقات سينمائيّة مجّانيّة للأطفال، مُقابل جمع رقائق الألمنيوم)، وهذا ما يقود المؤلِّفَيْن إلى القول ((بالنسبة إلى تجّار السلع من أمثال ريتش الذين يتمتّعون بنَهَمٍ كبير للمُجازفة والرّغبة في الإتجار مع أيِّ طَرَفٍ كان، كانت بيئة مثاليّة؛ فهُم إذا أَمّمت حكومةٌ يساريّة صناعةَ مواردها يكون التُجّار جاهزين لمساعدتها في بَيع سلعها، وإن استولَت حكومةٌ يمينيّة على السلطة عبر انقلابٍ عسكري، فسوف تكون بحاجة إلى مَن يساعدها في بيع سِلَعِها أيضًا)).
تغيُّرات سياسيّة عالميّة
لكن، مع توسُّع الأسواق الماليّة للسلع، واتّساع أسواق السلع نتيجة عَوْلمتها، ووقوع أحداث سياسيّة هزّت منظومة الدول الاشتراكيّة، بَدأ نَوعٌ آخر من التجّار يُهيمن على صناعة السلع، وبالنسبة إلى هؤلاء كان الاتّحاد السوفياتي أقرب إلى مَنجمِ الذهب، ومثله في كوبا التي اتَّجهت نحو نَوعٍ من ((اللّبْرَلة الاقتصاديّة)). حصل ذلك في بداية التسعينيّات وأوّله مع شركة Vitol، مع إشارتهما إلى ((مصدر جديد للطلب على الموارد الطبيعيّة بدأ يتشكَّل وسوف يُغيِّر تجارتهم بصورة راديكاليّة: الصين)) (ص189)، ثمّ باتجاه أفريقيا.
يتناول الكاتبان في الفصل الثاني عشر تحت عنوان ((مصنع المليارديرات)) الظهورَ العلنيّ لِما سمّوه ((الطرح العامّ الأوّلي)) الذي قادته شركة Glencore وكان تجسيدًا واضحًا للثروات النّاجمة عن الازدهار السلعي، ومؤشّرًا كبيرًا على خروج تجّار السلع من الظلّ إلى العَلَن، إذ حوّل عقدٌ من النموّ الصيني المُذهل شركة Glencore ومُنافسيها إلى ركائز أساسيّة في النظام العالَمي الاقتصادي الجديد (ص281)، كما أنّه و((عندما حوّلَ ارتفاعُ الإنتاج النفطي من تشكيلات الصخور الطفليّة الولايات المتحدة في الـ 2015 إلى مصدرٍ مهمٍّ للنفط الخامّ للمرّة الأولى منذ أربعين عامًا، لم يكُن تجّار السلع السبّاقين إلى شراء النفط فقط بل سارعوا أيضًا إلى بناء البنى التحتيّة اللّازمة للربط بين حقول النفط الأمريكية وباقي مناطق العالَم)) (ص283).. وكما لم يَحدث من قَبل، صار هؤلاء التجّار قادرين على تشكيل الأحداث العالَميّة (ص302)، وهو ما شرحه المؤلِّفان في الفصل الثالث عشر، ويوردان وقائع جَرَت لـخمسماية ألف من المعلّمين العاملين والمُتقاعدين في ولاية بنسلفانيا ومدّخراتهم من النظام التقاعدي لموظّفي المدارس العامّة وقيمته خمسين مليار دولار، ومثلهم مدّخرات ستمائة ألف شرطيٍّ وقاضٍ وعاملٍ في القطاع العامّ، حيث استثمرَت شركة Glencore هذه الأموال في شراء النفط، كما الدور السياسي والدعم الاقتصادي لإقليم كردستان العراق. وهكذا، ((لم يعُد تجّار السلع يجازفون بأموالهم الخاصّة، بل أخذوا يعملون كحلقاتِ ربْطٍ مع الأسواق الماليّة العالَميّة، فيُسخّرون الأموال القادمة من المصارف والصناديق التقاعديّة ومُستثمرين آخرين في صفقاتٍ سلعيّة مع بلدان نائية)) (ص310)، وكانوا يتوسّعون ليلعبوا دَور الوسطاء الماليّين أيضًا، و((لم يكُن من باب المصادفة حدوث ذلك بُعيد الأزمة الماليّة العالميّة في سنة 2008)).
غياب التنوُّع الجنساني
في خاتمة الكتاب، وتحت عنوان ((الكثير من الأسرار الدفينة)) يُشيران إلى الفلسفة المُتغيّرة للحكومة الأمريكية حول العالَم الخارجي: ((فمن الآن وصاعدًا سوف تعمل على مُواجَهة أيّ سلوكيّات تتعارض مع سياساتها الخارجيّة، حتّى ولو اضطرَّت إلى مُهاجمة شركات كبيرة في بلدانٍ حليفة)) (ص332). أمّا تجّار السلع، فقد أخطأ مَن أعتقد أنّ شمسهم آيلة إلى الغروب، إذ إنّهم سيبقون أداةً مهمّة للاقتصاد العالَمي. فانتشار فيروس كورونا حول العالَم سنة 2020 أدّى إلى أعمق أزمة واجَهت الاقتصادَ العالمي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيّات القرن الماضي، وإلى تحرُّك تجّار السلع.
يبقى أن نشير إلى بعض الملاحظات التي وردتْ في صفحات هذا الكتاب الزّاخر بالمعلومات والوقائع، حيث يذكر الكاتبان واقع ((تشكيل مجالس إدارة مكوّنة حصريًّا من رجالٍ بيض، وغياب التنوُّع الجنساني بغياب العنصر النسائي عن مجالس الإدارة هذه)).
لكنّ ما نلاحظه منذ عقدَيْن من الألفيّة الثالثة أنّ التُجّار سيبقون أقوياء في القضايا العالَميّة بدافعٍ من الحاجات الاقتصاديّة والسياسيّة المَخفيّة والمُعلَنة، وسنلاحظ المزيد من النساء في مواقع عليا في إدارات الشركات ومواقع النفوذ، وستبقى الدول تبحث عن آليّات مخاطر الإنسان على الطبيعة والمناخ.. فيما الصرخة تزداد يوماً بعد يوم.
* إعلاميّة من لبنان
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق

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