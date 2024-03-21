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المظاهر المبكرة لهرم الماركسية

3/21/2024 11:21:44 PM
(MENAFN- Al Watan) بعض الأجسام تتأخر حتى تشيخ، ولكنها ما إن تشرع بالشيخوخة حتى تهرم بسرعة ولا يعود أمامها من مصير غير الموت بدون أي عمر ثالث. وهذا يصدق بوجه خاص على الماركسية كجسم نظري. فإلى ربع قرن مضى كانت تبدو، رغم الانشقاقات ورغم الضربات المنهالة عليها من خصومها ومن أصدقائها الذين انقلبوا أعداء، في منتهى الحيوية. بل لقد كانت على درجة من المناعة جعلت كبير نقادها الذي هو جان بول سارتر يقول: إن الماركسية هي النظرية النقدية الكبرى لعصرنا، وأي نقد موجه إليها لا بد أن يكون على هامشها، إذ إنها، بوصفها أيديولوجيا العصر، غير قابلة للتجاوز، ولا حتى من قبل الوجودية نفسها التي قد تستطيع أن تحفر لنفسها خندقاً خاصاً ولكنها لا تستطيع أن تحارب إلا على جبهتها.
ولعل أحد المظاهر المبكرة لهرم الماركسية يكمن في الصمت الذي أحاط بها نظرياً في ربع القرن الأخير. فمن قبل ما كان أحد من المثقفين يغادر مدرستها إلا ويثير بفعل مغادرته بالذات ضجة تقترن بمثابة تصفية حساب للوعي السابق لمؤلفه وعرض الأسباب الخلاف والقطيعة، ذلك كان في الماضي شأن كتاب كبار من أمثال أرثر كوستلر وهنري لوفيفر وادغار موراث وروجيه غارودي. ولكن بعد ردة هذا الأخير، الذي اكتشف بعد أربعين سنة من النضال الفكري المسيحي ((ثم)) المسلم الذي في جلده الماركسي العتيق.
لم يعد أحد يصفي حسابه مع الماركسية علناً. ربما لأن الماركسية نفسها لم تعد منذ ذلك الحين ذات وزن. ولقد كان ريجيس دوبريه واحداً من آخر من غادروا قافلتها في صمت. فعل ذلك بعد اعتقاله وإطلاق سراحه في بوليفيا إثر هزيمة تشي غيفارا ومقتله. وبدلاً من نقد الماركسية حصراً آثر نقد العقل السياسي بإطلاق. ثم انصرف بعد ذلك إلى نقد حضارة الصورة التي هي حضارة الربع الأخير من القرن العشرين، وصرف كل اهتمامه إلى إنشاء علم جديد سماه باسم علم وسائل الإعلام الجماهيري (Mediologie)، وقدم في ذلك، مثل كل طالب علم، أطروحة دكتوراه في السوربون.
من هذا الصمت، من هذا النسيان لتصفية الحساب النظري، تنبع جزئياً أهمية كتاب هو عبارة عن حوار مطول دار بين ريجيس دوبريه وبين المفكر وعالم الاجتماع الماركسي، والذي لا يزال ماركسياً، جان زيغلر المتخصص في سوسيولوجيا الثورة والسلطة في العالم الثالث. وهذا الكتاب الحوار كان يمكن أن يكون عنوانه: ماذا يتبقى من الماركسية؟ لولا أنه يتعارض مع ماركسية محاوره الذي لا يزال يتمسك براهنيتها. ومن هنا وقع الاختيار، كبديل على الشطر الأخير من رباعية لناظم حکمت (الهواء ثقيل كالرصاص وأنا أصرخ، أصرخ، أصرخ، أصرخ. أن أكون سجيناً، ليس هذا هو السؤال، إنما بيت القصيد ألا أستسلم).
وفي هذا الحوار تبدو الغلبة النظرية في جانب ريجيس دوبريه، وإن بدت مواقع جان زيجلر بدورها منيعة من وجهة النظر الأخلاقية، ولكن إذا كان الموقف الأخلاقي هو كل ما تبقى من الماركسية، أفلا يعني ذلك تكريساً لموتها كنظرية، وأن الشكل الوحيد للانتماء إليها هو أن يكون المرء ماركسياً بلا ماركسية؟
1985*
* كاتب وناقد ومترجم سوري ((1939 - 2016))

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