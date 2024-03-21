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يا جماعة فضحتونا الله يفضحكم

3/21/2024 11:21:44 PM
(MENAFN- Al Watan) في صحيفة ((صوت الحجاز)) قلت إن على أدباء الرعيل الأول أن يقبلوا إدراجى بين أسمائهم، بعد أن حاولت التأليف بشهادة الشيخ محمد سرور، وبعد أن حاولت نشر بعض إنتاجي على الرغم مما لاقيته من إعراض بادئ ذي بدء.
وأضيف هنا أنه كان لسنى الكبيرة دخل فيما يبدو، حيث أدركتني ((هلوسة الأدب)) في سن متأخرة، فبدأ الأدباء يقرؤون لكاتب جديد لا يجمعهم به جامع، ولم يسبق أن عرفوه إلا من اسمه في ذيل ما جد عليهم من كتاباته.
ومضت أيام عرفت في أثنائها الأستاذ فؤاد شاكر، فرشحنى للعمل محررا في جريدة ((صوت الحجاز)) تحت إدارة الشيخ محمد صالح نصيف، فكان له فضل المعلم في كثير مما أكتب.. كان لا يجيد صناعة الحرف، ولكنه كان ثاقب الذهن، يمر بما أكتب مرور الحاذق الذي يعرف كيف ينصرف الحرف. وعندما انتقل امتياز الجريدة إلى الشركة العربية للطبع والنشر، برئاسة الشيخ محمد سرور الصبان، طلب منى انضم إليها مديرا لأعمالها، بعد أن اختار لتحريرها الأساتذة عبدالوهاب آشي ومحمد حسن فقي ومحمد حسن عواد، فكنا يدا واحدة، أشاركهم في أعمال التحرير، ويساعدنى بعضهم في بعض أعمال الإدارة. كان راتبي في هذه الأثناء لا يتجاوز خمسين ريالا، وكان لكل منهم مكافأة يتقاضاها شهريا لا تزيد على ثلاثين ريالا.
وزيد راتبي على مر الأيام أو السنين، إن شئت، فأصبحت أتقاضی تسعین ريالا شهريا لقاء العمل مديرا لشركة الطبع والنشر، ومديرا للجريدة، ورئيسا مسؤولا عن تحريرها، ومديرا لمطبعتها.
كان راتبا يستحق الحسد في نظر الكثير على الرغم من أن أعمالي كانت شاقة، وإذا أضفت إلى هذا أعمالي الفخرية، ومن بينها في سكرتاريات الدفاع عن فلسطين والإسعاف ولجنة تنظيم مكتبة الحرم، ولجان غيرها نسيت أسماءها، علمت أنه مبلغ زهيد مقابل ما كنت أعانيه من نصب.
كانت الصحافة يومها جديدة في بلد جديد لم يألفها، وكان يزاولها من أمثالي شباب جديد ما عركته الحياة، وكان يشرف علينا معلمون جدد، حذقوا أبواب الفقه، ودرسوا علوم البلاغة، وأمعنوا طويلا في دواوين الشعر دون أن تمر بهم أساليب الصحافة.
أما نحن فلم تكن مقومات الصحافة عندنا خبرا وصورة بقدر ما نراها وسيلة لعلاج آرائنا الاجتماعية في الحياة.
وكنت أحد المتحمسين لقضايانا الاجتماعية، التي لو استطعت أن أفرغ كل ما يدور في رأسي من أفكار شابة وأذيبها حروفا مقروءة في مقالي الرئيسي، ولكن البيئة لا تميل لمثل هذا الشطط، فقد عاشت محافظة بكل ما في هذا من معنى، وهي تفرض عليك إلا أن تعيش رزينا، وأن تخنق في نفسك صبوة الشباب لئلا تزحف على ما آلفت أو تهاجم ما ورثت.
كان يصرح بي الصارخ وأنا أمشي في عرض الطريق على أثر كلمة نشرتها، انتقد فيها بعض تقاليدنا ((يا جماعة فضحتونا الله يفضحكم.. إحنا ناس عشنا مستورين.. الناس تقدرنا وتقدر بلدنا، والحجاج يقدسونا حتى جيتونا بفضايحكم يا شباب.. عسى النار تشب فيكم ونستريح منكم!!)).
فإذا قلت إن الناس تقدرنا أكثر إذا كنا صريحين مع أنفسنا، وأننا لا نتقدم في سلم الحياة إلا إذا تكاشفنا بما نحس من دائنا، فسوف لا تسمع ما يقنعك أو يرضيك.
1955*
* أديب وصحفي ومؤرخ سعودي ((1905 - 1984))

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