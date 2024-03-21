أمين العاصمة المقدسة يزور وجهة مسار

(MENAFN
- Al Watan) زار أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود، وعدد من قيادات أمانة العاصمة المقدسة وجهة "مسار"، المملوكة والمطورة من قِبل شركة أم القرى للتنمية والإعمار في مكة المكرمة، وكان في استقباله الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ ياسر بن عبدالعزيز أبو عتيق، وعدد من قيادات ومنسوبي الشركة.
واطلع أمين العاصمة المقدسة على عناصر الوجهة والتي ستشتمل على مرافق وخدمات متكاملة تثري تجربة ضيوف الرحمن، وذلك بتوفير مسارات تنقل آمنة من وإلى الحرم المكي الشريف. وأوشكت أعمال البنية التحتية لوجهة "مسار" من الانتهاء، فيما تأتي هذه الجهود في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، للمساهمة في رفع أعداد المعتمرين إلى 30 مليونًا بحلول 2030، وتحقيق جودة الحياة لسكان مكة المكرمة وزوارها.
يذكر أن وجهة "مسار" تعد وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، تتبنَّى أعلى معايير صناعة الوجهات، وتُسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي العاصمة المقدسة وزوارها، مدعومةً بجودة مرافقها وخدماتها، فضلًا عن تقديمها منظومة استثمارية متكاملة ومتنوعة؛ لترسم بذلك "المسار لمستقبل مكة
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