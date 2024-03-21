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أمين العاصمة المقدسة يزور وجهة مسار

3/21/2024 11:21:44 PM
(MENAFN- Al Watan) زار أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود، وعدد من قيادات أمانة العاصمة المقدسة وجهة "مسار"، المملوكة والمطورة من قِبل شركة أم القرى للتنمية والإعمار في مكة المكرمة، وكان في استقباله الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ ياسر بن عبدالعزيز أبو عتيق، وعدد من قيادات ومنسوبي الشركة.
واطلع أمين العاصمة المقدسة على عناصر الوجهة والتي ستشتمل على مرافق وخدمات متكاملة تثري تجربة ضيوف الرحمن، وذلك بتوفير مسارات تنقل آمنة من وإلى الحرم المكي الشريف. وأوشكت أعمال البنية التحتية لوجهة "مسار" من الانتهاء، فيما تأتي هذه الجهود في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، للمساهمة في رفع أعداد المعتمرين إلى 30 مليونًا بحلول 2030، وتحقيق جودة الحياة لسكان مكة المكرمة وزوارها.
يذكر أن وجهة "مسار" تعد وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، تتبنَّى أعلى معايير صناعة الوجهات، وتُسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي العاصمة المقدسة وزوارها، مدعومةً بجودة مرافقها وخدماتها، فضلًا عن تقديمها منظومة استثمارية متكاملة ومتنوعة؛ لترسم بذلك "المسار لمستقبل مكة
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