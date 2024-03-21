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إلغاء الرديف هل يعيد الدوري الأولمبي؟

3/21/2024 11:21:43 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى الوسط الرياضي السعودي صدمة كبرى، بعدما قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلغاء الدوري الرديف ابتداء من الموسم المقبل، عقب تجربة موسمين فاشلة للغاية، نظرا لعدم إلزام أندية دوري روشن بالمشاركة في الدوري الرديف، واقتصار المشاركة على 7 أندية فقط في كل موسم، مما أدى إلى عدم جدوى إقامة الدوري، نظير عدم قدرة الاتحاد السعودي على إلزام الأندية الكبرى بالمشاركة في الرديف، وتعذر تلك الأندية بالروزنامة المزدحمة، وعدم وجود ميزانيات مشجعة لخوض الدوري الإختياري وليس الإلزامي، ليفقد اللاعب السعودي دوريا كان من الممكن أن يكون متنفسا مميزا له لتقديم كل ما لديه، ليتمكن من حجز مقعد في قائمة فريقه في دوري روشن السعودي، والأهم أن يبرز إمكانياته لمدرب المنتخب السعودي الأول، ومن هناك نيل شرف ارتداء شعار

وبعد أن تم إلغاء الدوري، بات الأمل الوحيد أمام اللاعب المحلي هو إعادة منافسات دوري 23 عاما شريطة أن يكون مخصصا للاعبين المحليين، وأن تقتصر مشاركة اللاعب الأجنبي على لاعبين دون الـ23 عاما.
فهل يعيد اتحاد القدم إقامة الدوري الأولمبي؟ وأن يكون إلزاميا لأندية دوري روشن، وأن يكون مخصصا للاعبين المحليين.
تجربة فاشلة

لم تنل تجربة إقامة الدوري الرديف خلال موسمين رضا الوسط الرياضي السعودي، لعدة أسباب لعل أبرزها عدم مشاركة جميع أندية دوري روشن السعودي للمحترفين في الدوري، وعدم قدرة الاتحاد السعودي لكرة القدم على إلزام الأندية بالمشاركة في الدوري، رغم أنه سبق وأن قرر إلزام الأندية بالمشاركة في الدوري، فإنه تراجع عن قراره، وترك حرية المشاركة من عدمها للأندية، التي رفضت المشاركة في الدوري ما عدا 7 أندية في كل نسخة، بينما تعذرت الأندية الأخرى وخصوصا الأندية الكبرى، بالروزنامة المزدحمة، وعدم وجود ميزانيات مشجعة لخوض الدوري الاختياري، ليقود ذلك في نهاية المطاف إلى إلغاء الدوري بداية من الموسم المقبل، لا سيما وأنه لم ينجح في تحقيق الهدف المنشود منه، وهو منح اللاعب السعودي فرصة المشاركة في المباريات، والسبب الثاني أن الأندية المشاركة في الدوري، باتت تتخذه فقط لتجهيز اللاعبين الأجانب العائدين للمشاركة بعد إنهاء برامج التأهيل بعد الإصابات التي لحقت بهم، أو لم يتمكنوا في المباريات الرسمية في دوري روشن، كما أن قلة المباريات لم تكن مقنعة للغاية، بل اقتصر الدوري على 12 جولة فقط، وهي العدد غير الكافي، كما أن المباريات متقطعة ولا تأتي متتالية، بل يجد كل فريق مشارك نفسه بعيدا عن المباريات في الدوري لمدة تزيد على الأسبوعين، كون جدول الدوري مرتبطا بمواجهات الفرق المشاركة فيه أمام بعضها البعض في دوري روشن السعودي للمحترفين.
حل مناسب

يرى الرياضيون السعوديون أن الحل في إعادة دوري كأس الأمير فيصل بن فهد لسن 23 عاما "الدوري الأولمبي"، لكن بشروط معينة، لتعود الفائدة على اللاعب المحلي، والمنتخبات السعودية، خصوصا المنتخب الأول ومنتخب تحت 23 عاما، مع التأكيد على أن المهم بل الأهم أن تكون المشاركة في الدوري إلزامية لجميع أندية الدوري.
شروط معينة

أكد عدد من النقاد والمحللين الرياضيين، أن إعادة دوري كأس الأمير فيصل بن فهد يجب أن يكون وفق شروط معينة، أبرزها إلزامية أندية دوري روشن بالمشاركة فيه دون استثناء، وثانيا أن يخصص للاعبين السعوديين، الذين لا يجدون فرصة المشاركة مع أنديتهم، وأن يكون للاعبين دون سن 23 عاما، وهي المرحلة التي تشكل الفراغ بين الفريق الأول وفريق درجة الشباب تحت 19 عاما، التي يفقد خلالها اللاعب السعودي فرصة المشاركة بشكل كبير، إضافة إلى عدم وجود اللاعبين الأجانب في الدوري، وإن كان لا بد أن يكون فاللاعبون الذين أعمارهم دون سن 23 عاما بحسب القرار الأخير الذي يسمح للأندية بالتعاقد مع لاعبين دون سن الـ23 عاما.
وأن يكون جدوله مختلفا كليا عن جدول ومباريات دوري المحترفين، وأن يكون بطولة مستقلة لها ميزانيتها الخاصة.
- إلغاء الدوري الرديف بداية من الموسم المقبل
- تجربة الرديف لم تكن ناجحة لعدم إلزام الأندية بالمشاركة
- 7 أندية شاركت في النسخة الماضية ومثلها في الموسم الحالي
- إعادة الدوري الأولمبي خيار مناسب لمشاركة اللاعب المحلي
- الأهم أن يكون الدوري مخصصا للاعبين السعوديين دون 23 عاما
- الفترة من 20 - 23 عاما فترة غياب اللاعب السعودي عن المشاركة

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