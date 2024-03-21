156.8 مليار ريال قيمة مشتريات التجارة الإلكترونية

(MENAFN
- Al Watan) زادت نسبة نمو مدفوعات التجارة الإلكترونية والتي تم دفعها عبر بطاقات مدى خلال العام الماضي بنسبة 28% وارتفعت قيمة المشتريات من 122.7 مليار ريال في 2022 إلى 156.8 مليار ريال في 2023.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة نشرها البنك المركزي السعودي أن قيمة المشتريات الإلكترونية سجلت ارتفاعات متتالية طوال 2022 واستمرت إلى 2023 باستثناء الربع الأخير من العام 2023 والذي سجل انخفاضًا بسيطًا بنسبة 1.5%. ـــــــــــــــــ مدفوعات التجارة الإلكترونية
خلال العام 2022 سجلت التجارة الإلكترونية نموًا سنويًا بلغ حوالي 30% منذ بداية الربع الأول وحتى الربع الأخير، حيث سجل الربع الأول مدفوعات بقيمة 26.2 مليار ريال، لترتفع في الربع الثاني إلى 29.8 مليار ريال وبنمو 13.7%، وفي الربع الثالث بلغت القيمة 32.7 مليار ريال وبنمو ربعي 9.7% وبلغت في الربع الرابع 34 مليار ريال وبنمو ربعي 4%، وفي 2023 تباطأ ارتفاع مشتريات التجارة الإلكترونية حيث ارتفعت في الربع الأول بنسبة 7.4% وبقيمة 36.5 مليار ريال، وفي الربع الثاني بلغت قيمة المشتريات 38.7 مليار ريال وبنمو ربعي 6%، لترتفع في الربع الثالث إلى 41.1 مليار ريال وهي أعلى قيمة يتم تسجيلها في المشتريات الإلكترونية بشكل ربعي وبنمو بلغ 6.2% لينخفض في الربع الرابع إلى 40.5 مليار ريال وبانخفاض ربعي بلغ 1.5%. ـــــــــــــــــ مؤشر الاستهلاك الخاص
ويشير تقرير البنك المركزي إلى أن مؤشر الاستهلاك للقطاع الخاص والمكوّن من مبيعات نقاط البيع، والسحوبات النقدية، والتجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى ارتفع خلال الربع الرابع من عام 2023 حيث سجل المؤشر نموًا سنويًا نسبته 5.2% وربعيًا يقدر بنحو 2.6%، وسجلت مبيعات نقاط البيع ارتفاعًا سنويًا نسبته 8.7% وفي المقابل، سجلت السحوبات النقدية انخفاضًا سنويًا نسبته 1.9%. ـــــــــــــــــ نمو مبيعات القطاعات
وأضاف التقرير أن مبيعات نقاط البيع حسب القطاعات خلال الربع الرابع من عام 2023 سجل معظمها نموًا في المبيعات، حيث سجل قطاع المنافع العامة، وقطاع الفنادق، وقطاع المواصلات أعلى نسب نمو سنوي بنحو 38.3% و17.4% و14.5% على التوالي، في حين سجلت مبيعات قطاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وقطاع الأثاث انخفاضًا سنويًا في النمو بنسبة 8.3% و4.1% على التوالي. ـــــــــــــــــ مؤشر مديري المشتريات
بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات نحو 57.8 نقطة في الربع الرابع من عام 2023م، بزيادة تقدر بنحو 0.3 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليحقق بذلك ارتفاعًا سنويًا بنسبة 0.5% وربعيًا بنسبة 1.1%، وجاء هذا النمو نتيجة لاستمرار تحسن ظروف الأعمال في القطاع الخاص وطلبات الشراء الجديدة في النشاط التجاري. وبالنظر لمؤشر مديري المشتريات خلال عام 2023م، فقد بلغ المؤشر نحو 58.3 نقطة، ليسجل ارتفاعًا بنسبة 3.2% مقارنة بعام 2022.
ASF
مدفوعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى ((بالمليار ريال)):
2022= 122.7
الربع الأول= 26.2
الربع الثاني= 29.8= 13.7%
الربع الثالث= 32.7= 9.7%
الربع الرابع= 34= 4%
2023= 156.8
الربع الأول= 36.5= 7.4%
الربع الثاني= 38.7= 6%
الربع الثالث= 41.1= 6.2%
الربع الرابع= 40.5= - 1.5%
النمو خلال عام= 19.1%
نسبة نمو الإجمالي خلال عامي 2022-2023= 28%
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