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156.8 مليار ريال قيمة مشتريات التجارة الإلكترونية

3/21/2024 11:21:43 PM
(MENAFN- Al Watan) زادت نسبة نمو مدفوعات التجارة الإلكترونية والتي تم دفعها عبر بطاقات مدى خلال العام الماضي بنسبة 28% وارتفعت قيمة المشتريات من 122.7 مليار ريال في 2022 إلى 156.8 مليار ريال في 2023.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة نشرها البنك المركزي السعودي أن قيمة المشتريات الإلكترونية سجلت ارتفاعات متتالية طوال 2022 واستمرت إلى 2023 باستثناء الربع الأخير من العام 2023 والذي سجل انخفاضًا بسيطًا بنسبة 1.5%.
ـــــــــــــــــ مدفوعات التجارة الإلكترونية
خلال العام 2022 سجلت التجارة الإلكترونية نموًا سنويًا بلغ حوالي 30% منذ بداية الربع الأول وحتى الربع الأخير، حيث سجل الربع الأول مدفوعات بقيمة 26.2 مليار ريال، لترتفع في الربع الثاني إلى 29.8 مليار ريال وبنمو 13.7%، وفي الربع الثالث بلغت القيمة 32.7 مليار ريال وبنمو ربعي 9.7% وبلغت في الربع الرابع 34 مليار ريال وبنمو ربعي 4%، وفي 2023 تباطأ ارتفاع مشتريات التجارة الإلكترونية حيث ارتفعت في الربع الأول بنسبة 7.4% وبقيمة 36.5 مليار ريال، وفي الربع الثاني بلغت قيمة المشتريات 38.7 مليار ريال وبنمو ربعي 6%، لترتفع في الربع الثالث إلى 41.1 مليار ريال وهي أعلى قيمة يتم تسجيلها في المشتريات الإلكترونية بشكل ربعي وبنمو بلغ 6.2% لينخفض في الربع الرابع إلى 40.5 مليار ريال وبانخفاض ربعي بلغ 1.5%.
ـــــــــــــــــ مؤشر الاستهلاك الخاص
ويشير تقرير البنك المركزي إلى أن مؤشر الاستهلاك للقطاع الخاص والمكوّن من مبيعات نقاط البيع، والسحوبات النقدية، والتجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى ارتفع خلال الربع الرابع من عام 2023 حيث سجل المؤشر نموًا سنويًا نسبته 5.2% وربعيًا يقدر بنحو 2.6%، وسجلت مبيعات نقاط البيع ارتفاعًا سنويًا نسبته 8.7% وفي المقابل، سجلت السحوبات النقدية انخفاضًا سنويًا نسبته 1.9%.
ـــــــــــــــــ نمو مبيعات القطاعات
وأضاف التقرير أن مبيعات نقاط البيع حسب القطاعات خلال الربع الرابع من عام 2023 سجل معظمها نموًا في المبيعات، حيث سجل قطاع المنافع العامة، وقطاع الفنادق، وقطاع المواصلات أعلى نسب نمو سنوي بنحو 38.3% و17.4% و14.5% على التوالي، في حين سجلت مبيعات قطاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وقطاع الأثاث انخفاضًا سنويًا في النمو بنسبة 8.3% و4.1% على التوالي.
ـــــــــــــــــ مؤشر مديري المشتريات
بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات نحو 57.8 نقطة في الربع الرابع من عام 2023م، بزيادة تقدر بنحو 0.3 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليحقق بذلك ارتفاعًا سنويًا بنسبة 0.5% وربعيًا بنسبة 1.1%، وجاء هذا النمو نتيجة لاستمرار تحسن ظروف الأعمال في القطاع الخاص وطلبات الشراء الجديدة في النشاط التجاري. وبالنظر لمؤشر مديري المشتريات خلال عام 2023م، فقد بلغ المؤشر نحو 58.3 نقطة، ليسجل ارتفاعًا بنسبة 3.2% مقارنة بعام 2022.
ASF
مدفوعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى ((بالمليار ريال)):
2022= 122.7
الربع الأول= 26.2
الربع الثاني= 29.8= 13.7%
الربع الثالث= 32.7= 9.7%
الربع الرابع= 34= 4%
2023= 156.8
الربع الأول= 36.5= 7.4%
الربع الثاني= 38.7= 6%
الربع الثالث= 41.1= 6.2%
الربع الرابع= 40.5= - 1.5%
النمو خلال عام= 19.1%
نسبة نمو الإجمالي خلال عامي 2022-2023= 28%

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