انخفاض سهم آبل إلى أدنى مستوى في أسبوع بعد دعوى الحكومة الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض سهم“آبل” خلال تعاملات الخميس، ولامس أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، بعدما رفعت الحكومة الأمريكية دعوى قضائية ضد الشركة تتهمها بارتكاب ممارسات احتكارية.

وتراجع السهم بنسبة 3.40% إلى 172.65 دولار، بعدما لامس 171.83 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى منذ الثالث عشر من مارس.

موضوعاتفيديكس تحقق أرباحًا تتجاوز التوقعات والسهم يقفز 12% روسيا: 80% من تجارة النفط والغاز لدينا تتم بالروبل واليوان الصيني إيرادات نايكي الفصلية تتجاوز التوقعات بدعم من مبيعات الصين وأمريكا

وتعد الدعوى المقامة من وزارة العدل وعدد كبير من مكاتب الادعاء العام في الولايات والمدن الرئيسية الأمريكية، أول صدام رسمي مباشر بين إدارة الرئيس“جو بايدن” وصانعة“أيفون”.

وتتهم الدعوى شركة“آبل” باستغلال مركزها المهيمن في سوق الجوالات الذكية والتطبيقات ذات الصلة، لمنع العملاء من تغيير جوالاتهم أو استخدام منتجات غير تابعة لشركة“آبل”.

من جانبها، ردت“آبل” بأن الدعوى تتنافى مع الحقائق والقانون، وتعرقل مسيرتها لتطوير التقنيات التي يحتاجها الناس على صعيد الأجهزة أو الخدمات، مشيرة إلى أنها تهدد مكانتها في الأسواق شديدة التنافسية.

المصدر: