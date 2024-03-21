انخفاض سهم آبل إلى أدنى مستوى في أسبوع بعد دعوى الحكومة الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض سهم“آبل” خلال تعاملات الخميس، ولامس أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، بعدما رفعت الحكومة الأمريكية دعوى قضائية ضد الشركة تتهمها بارتكاب ممارسات احتكارية.
وتراجع السهم بنسبة 3.40% إلى 172.65 دولار، بعدما لامس 171.83 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى منذ الثالث عشر من مارس.
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وتعد الدعوى المقامة من وزارة العدل وعدد كبير من مكاتب الادعاء العام في الولايات والمدن الرئيسية الأمريكية، أول صدام رسمي مباشر بين إدارة الرئيس“جو بايدن” وصانعة“أيفون”.
وتتهم الدعوى شركة“آبل” باستغلال مركزها المهيمن في سوق الجوالات الذكية والتطبيقات ذات الصلة، لمنع العملاء من تغيير جوالاتهم أو استخدام منتجات غير تابعة لشركة“آبل”.
من جانبها، ردت“آبل” بأن الدعوى تتنافى مع الحقائق والقانون، وتعرقل مسيرتها لتطوير التقنيات التي يحتاجها الناس على صعيد الأجهزة أو الخدمات، مشيرة إلى أنها تهدد مكانتها في الأسواق شديدة التنافسية.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108008396
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