تراجع طفيف في مؤشر أسعار المنتجين البولندي في فبراير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال مكتب الإحصاءات البولندي إن مؤشر أسعار المنتجين في البلاد انخفض بنسبة 10.1% على أساس سنوي في فبراير الماضي، بعد انخفاض منقح بنسبة 10.4% على أساس سنوي في يناير السابق له.
وكان مؤشر أسعار المنتجين في اتجاه هبوطي مع تراجع الضغوط التضخمية في بولندا في أعقاب التباطؤ الاقتصادي المستمر، حسبما ذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون دول أوروبا الشرقية وأوراسيا.
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وأشارت البيانات إلى أن انكماش مؤشر أسعار المنتجين حدث بسبب انخفاض أسعار المواد الخام في الأسواق الدولية، وقوة الزلوتي وتخفيف التوتر في سلاسل التوريد.
ويتوقع الخبراء المصرفيين حدوث انتعاش تدريجي في ديناميكيات مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي في الأشهر المقبلة، إلا أنه من المرجح أن ينتهي اتجاه الانكماش المستمر في نهاية العام الجاري، بجانب التوقعات بأن يظل المؤشر أعلى قليلاً من 10% على أساس سنوي خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة حتى يبدأ تأثير القاعدة المنخفضة، مدعومًا بقوة العملة المحلية الزلوتي البولندي واستقرار أسعار النفط.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108008395
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