تراجع طفيف في مؤشر أسعار المنتجين البولندي في فبراير

MENAFN - Al-Borsa News) قال مكتب الإحصاءات البولندي إن مؤشر أسعار المنتجين في البلاد انخفض بنسبة 10.1% على أساس سنوي في فبراير الماضي، بعد انخفاض منقح بنسبة 10.4% على أساس سنوي في يناير السابق له.

وكان مؤشر أسعار المنتجين في اتجاه هبوطي مع تراجع الضغوط التضخمية في بولندا في أعقاب التباطؤ الاقتصادي المستمر، حسبما ذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون دول أوروبا الشرقية وأوراسيا.

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وأشارت البيانات إلى أن انكماش مؤشر أسعار المنتجين حدث بسبب انخفاض أسعار المواد الخام في الأسواق الدولية، وقوة الزلوتي وتخفيف التوتر في سلاسل التوريد.

ويتوقع الخبراء المصرفيين حدوث انتعاش تدريجي في ديناميكيات مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي في الأشهر المقبلة، إلا أنه من المرجح أن ينتهي اتجاه الانكماش المستمر في نهاية العام الجاري، بجانب التوقعات بأن يظل المؤشر أعلى قليلاً من 10% على أساس سنوي خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة حتى يبدأ تأثير القاعدة المنخفضة، مدعومًا بقوة العملة المحلية الزلوتي البولندي واستقرار أسعار النفط.

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