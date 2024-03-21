عقود الغاز الأمريكية تمحو مكاسب الجلسة عقب ارتفاع المخزونات

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محت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك مكاسبها المبكرة خلال تعاملات الخميس، مع تقييم ارتفاع المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من مارس، وهي أول زيادة منذ الأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر 2023.
وانخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر أبريل بنسبة 2.4%، قبل أن تُقلص خسائرها عند 1.671 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (-1.65%)، في تمام الساعة 06:28 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، عن ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 7 مليارات قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، عند 2.332 تريليون قدم مكعبة، وهي أكثر من توقعات زيادتها بنحو 5 مليارات قدم مكعبة.
ووفقًا لمزود البيانات“إل إس إي جي” (رفينيتيف سابقًا)، من المتوقع استقرار الطلب على الغاز في الولايات المتحدة، بما في ذلك الصادرات، عند حوالي 114 مليار قدم مكعبة يوميًا هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، بحسب“رويترز”.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108008394
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