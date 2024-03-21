عقود الغاز الأمريكية تمحو مكاسب الجلسة عقب ارتفاع المخزونات

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتفيديكس تحقق أرباحًا تتجاوز التوقعات والسهم يقفز 12% روسيا: 80% من تجارة النفط والغاز لدينا تتم بالروبل واليوان الصيني إيرادات نايكي الفصلية تتجاوز التوقعات بدعم من مبيعات الصين وأمريكا

محت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك مكاسبها المبكرة خلال تعاملات الخميس، مع تقييم ارتفاع المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من مارس، وهي أول زيادة منذ الأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر 2023.

وانخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر أبريل بنسبة 2.4%، قبل أن تُقلص خسائرها عند 1.671 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (-1.65%)، في تمام الساعة 06:28 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، عن ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 7 مليارات قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، عند 2.332 تريليون قدم مكعبة، وهي أكثر من توقعات زيادتها بنحو 5 مليارات قدم مكعبة.

ووفقًا لمزود البيانات“إل إس إي جي” (رفينيتيف سابقًا)، من المتوقع استقرار الطلب على الغاز في الولايات المتحدة، بما في ذلك الصادرات، عند حوالي 114 مليار قدم مكعبة يوميًا هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، بحسب“رويترز”.

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