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الصين ترحب بإنهاء أستراليا إجراءات مكافحة الإغراق على أبراج الرياح

3/21/2024 11:21:34 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) رحبت الصين، اليوم الخميس، بالقرار الأسترالي الحديث بتعليق إجراءات مكافحة الإغراق على أبراج الرياح الصينية.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية“خه يا دونج” – في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – إن الصين وأستراليا لديهما مجال كبير للتعاون في مجال تنمية الطاقة النظيفة، مضيفا أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع أستراليا للتعامل مع تغير المناخ العالمي.

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وأعرب المتحدث عن أمله في أن يواصل الجانب الأسترالي العمل مع الصين لحل الخلافات التجارية من خلال الحوار والتعاون، وإنهاء التدابير العلاجية التجارية الأخرى ضد الصين في أقرب وقت ممكن.

وقد أصدرت حديثا لجنة مكافحة الإغراق الأسترالية إخطارا بحكم نهائي، تعلن فيه قرار إنهاء إجراءات مكافحة الإغراق على أبراج الرياح المستوردة من الصين، وهي الإجراءات التي كان مقرراً في الأصل أن تنتهي صلاحيتها في 16 أبريل 2024.

المصدر:

MENAFN21032024000202011048ID1108008393

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