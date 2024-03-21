الصين ترحب بإنهاء أستراليا إجراءات مكافحة الإغراق على أبراج الرياح

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رحبت الصين، اليوم الخميس، بالقرار الأسترالي الحديث بتعليق إجراءات مكافحة الإغراق على أبراج الرياح الصينية.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية“خه يا دونج” – في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – إن الصين وأستراليا لديهما مجال كبير للتعاون في مجال تنمية الطاقة النظيفة، مضيفا أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع أستراليا للتعامل مع تغير المناخ العالمي.
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وأعرب المتحدث عن أمله في أن يواصل الجانب الأسترالي العمل مع الصين لحل الخلافات التجارية من خلال الحوار والتعاون، وإنهاء التدابير العلاجية التجارية الأخرى ضد الصين في أقرب وقت ممكن.
وقد أصدرت حديثا لجنة مكافحة الإغراق الأسترالية إخطارا بحكم نهائي، تعلن فيه قرار إنهاء إجراءات مكافحة الإغراق على أبراج الرياح المستوردة من الصين، وهي الإجراءات التي كان مقرراً في الأصل أن تنتهي صلاحيتها في 16 أبريل 2024.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108008393
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