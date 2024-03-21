روسيا تعلن رسميًا فوز بوتين بولاية رئاسية خامسة

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أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية الخميس، فوز الرئيس“فلاديمير بوتين” بولاية جديدة رسميًا، بعد تصدره نتائج الانتخابات التي عقدت في وقت سابق هذا الشهر بفارق واسع مع جميع منافسيه.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية“إيلا بامفيلوفا” في مؤتمر صحفي، إن“بوتين” حصل على 76.27 مليون صوت أو ما نسبته 87.28% من الأصوات الصحيحة في الانتخابات التي أجريت في الفترة من 15 إلى 17 مارس.

واحتل المرشح الشيوعي“نيكولاي خاريتونوف” المركز الثاني بنسبة 4.31% من الأصوات، يليه مرشح الشعب الجديد“فلاديسلاف دافانكوف” والقومي“ليونيد سلوتسكي” بنسبة أصوات 3.85% و3.20% على التوالي.

ووصف البيت الأبيض الانتخابات الرئاسية الروسية يوم الأحد، بأنها“غير حرة وغير نزيهة” لأن السلطات“زجت بمعارضيها في السجن ومنعت آخرين من الترشح” على حد وصفه.

في المقابل، قال الكرملين الأربعاء إن الانتخابات التي فاز فيها“بوتين” بولاية خامسة كانت نزيهة، ونفى أي اتهامات بالتزوير أو التلاعب، مشيرًا إلى أن استطلاعات الرأي أظهرت أن نسبة قياسية من الروس (65%) يعتبرون النتائج موثوقة.

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