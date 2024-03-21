روسيا تعلن رسميًا فوز بوتين بولاية رئاسية خامسة

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أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية الخميس، فوز الرئيس“فلاديمير بوتين” بولاية جديدة رسميًا، بعد تصدره نتائج الانتخابات التي عقدت في وقت سابق هذا الشهر بفارق واسع مع جميع منافسيه.
وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية“إيلا بامفيلوفا” في مؤتمر صحفي، إن“بوتين” حصل على 76.27 مليون صوت أو ما نسبته 87.28% من الأصوات الصحيحة في الانتخابات التي أجريت في الفترة من 15 إلى 17 مارس.
واحتل المرشح الشيوعي“نيكولاي خاريتونوف” المركز الثاني بنسبة 4.31% من الأصوات، يليه مرشح الشعب الجديد“فلاديسلاف دافانكوف” والقومي“ليونيد سلوتسكي” بنسبة أصوات 3.85% و3.20% على التوالي.
ووصف البيت الأبيض الانتخابات الرئاسية الروسية يوم الأحد، بأنها“غير حرة وغير نزيهة” لأن السلطات“زجت بمعارضيها في السجن ومنعت آخرين من الترشح” على حد وصفه.
في المقابل، قال الكرملين الأربعاء إن الانتخابات التي فاز فيها“بوتين” بولاية خامسة كانت نزيهة، ونفى أي اتهامات بالتزوير أو التلاعب، مشيرًا إلى أن استطلاعات الرأي أظهرت أن نسبة قياسية من الروس (65%) يعتبرون النتائج موثوقة.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108008392
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