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الاتحاد الأوروبي يستعد لبدء تحقيقات شاملة في أعمال آبل وجوجل

3/21/2024 11:21:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة فيديكس تحقق أرباحًا تتجاوز التوقعات والسهم يقفز 12% روسيا: 80% من تجارة النفط والغاز لدينا تتم بالروبل واليوان الصيني إيرادات نايكي الفصلية تتجاوز التوقعات بدعم من مبيعات الصين وأمريكا

يستعد الاتحاد الأوروبي لبدء تحقيقات شاملة بشأن امتثال“جوجل” و”آبل” لقانونه الجديد لتنظيم عمل شركات التنكولوجيا الكبرى، والذي يقيد قوتها لمنع الممارسات الاحتكارية، ما يمهد في النهاية لفرض غرامات باهظة محتملة.

ونقلت وكالة“بلومبرج” عن مصادر مطلعة الخميس، قولها إن المفوضية الأوروبية تستعد للإعلان عن التحقيقات مع الشركتين بموجب قانون الأسواق الرقمية للكتلة في الأيام المقبلة.

وقالت المصادر إن الرسوم والشروط والأحكام الجديدة التي تفرضها شركتا“آبل” و”جوجل” على مطوري متاجر التطبيقات ستكون تحت تركيز الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن اقتراحات شركة“ميتا” بشأن الرسوم الشهرية على المستخدمين لمنصتي“إنستجرام” و”فيسبوك”، يمكن أن تحظى أيضًا بتدقيق من الاتحاد الأوروبي في المستقبل في ظل الصلاحيات الجديدة للكتلة.

وتأتي الأنباء عن التحقيق مع“آبل” و”جوجل”، بعد وقت قليل للغاية من إعلان وزارة العدل الأمريكية الخميس، مقاضاة صانعة“أيفون” بزعم ارتكابها ممارسات احتكارية وتقويض المنافسة.

عرضت شركة“ميتا” في وقت سابق هذا الأسبوع، خفض رسوم الاشتراك الشهري في منصتي“فيسبوك” و”إنستجرام” بنحو 4 يوروهات إلى 5.99 يورو (6.51 دولار)، لتهدئة مخاوف المنظمين المتعلقة بالخصوصية ومكافحة الاحتكار.

المصدر:

MENAFN21032024000202011048ID1108008391

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