الاتحاد الأوروبي يستعد لبدء تحقيقات شاملة في أعمال آبل وجوجل

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
فيديكس تحقق أرباحًا تتجاوز التوقعات والسهم يقفز 12% روسيا: 80% من تجارة النفط والغاز لدينا تتم بالروبل واليوان الصيني إيرادات نايكي الفصلية تتجاوز التوقعات بدعم من مبيعات الصين وأمريكا
يستعد الاتحاد الأوروبي لبدء تحقيقات شاملة بشأن امتثال“جوجل” و”آبل” لقانونه الجديد لتنظيم عمل شركات التنكولوجيا الكبرى، والذي يقيد قوتها لمنع الممارسات الاحتكارية، ما يمهد في النهاية لفرض غرامات باهظة محتملة.
ونقلت وكالة“بلومبرج” عن مصادر مطلعة الخميس، قولها إن المفوضية الأوروبية تستعد للإعلان عن التحقيقات مع الشركتين بموجب قانون الأسواق الرقمية للكتلة في الأيام المقبلة.
وقالت المصادر إن الرسوم والشروط والأحكام الجديدة التي تفرضها شركتا“آبل” و”جوجل” على مطوري متاجر التطبيقات ستكون تحت تركيز الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن اقتراحات شركة“ميتا” بشأن الرسوم الشهرية على المستخدمين لمنصتي“إنستجرام” و”فيسبوك”، يمكن أن تحظى أيضًا بتدقيق من الاتحاد الأوروبي في المستقبل في ظل الصلاحيات الجديدة للكتلة.
وتأتي الأنباء عن التحقيق مع“آبل” و”جوجل”، بعد وقت قليل للغاية من إعلان وزارة العدل الأمريكية الخميس، مقاضاة صانعة“أيفون” بزعم ارتكابها ممارسات احتكارية وتقويض المنافسة.
عرضت شركة“ميتا” في وقت سابق هذا الأسبوع، خفض رسوم الاشتراك الشهري في منصتي“فيسبوك” و”إنستجرام” بنحو 4 يوروهات إلى 5.99 يورو (6.51 دولار)، لتهدئة مخاوف المنظمين المتعلقة بالخصوصية ومكافحة الاحتكار.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108008391
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.