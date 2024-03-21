ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية عند الإغلاق وداكس يحقق مستوى قياسيًا

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتفيديكس تحقق أرباحًا تتجاوز التوقعات والسهم يقفز 12% روسيا: 80% من تجارة النفط والغاز لدينا تتم بالروبل واليوان الصيني إيرادات نايكي الفصلية تتجاوز التوقعات بدعم من مبيعات الصين وأمريكا

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الخميس، في ظل تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو هذا الشهر، بدعم من نمو النشاط الخدمي، تزامنًا مع تثبيت بنك إنجلترا سعر الفائدة دون تغيير عند 5.25%.

وفي نهاية التداولات، قفز مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.9% عند 509.7 نقطة، ليحقق المؤشر الأوروبي إغلاقه القياسي السابع منذ بداية مارس، بدعم من مكاسب قطاعات التكنولوجيا والتعدين والبنوك.

وزادت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1.85% عند 7882 نقطة، فيما ارتفع سعر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.2% عند 8179 نقطة، وصعدت قيمة“داكس” الألماني بنسبة 0.9% عند 18179 نقطة (الإغلاق القياسي الثالث على التوالي).

وحسب بيانات أولية صدرت عن“إس آند بي جلوبال”، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو إلى 49.9 نقطة في مارس من 49.2 نقطة في فبراير، مسجلاً أعلى قراءة له في 9 أشهر، ويقترب من الحد الفاصل بين النمو والانكماش عند مستوى 50 نقطة.

وقال محافظ بنك إنجلترا“أندرو بيلي” إن توقع الأسواق لمرتين أو ثلاث مرات خفض لأسعار الفائدة هذا العام“معقول”، لكنه أضاف أن هذا ليس توقعًا شخصيًا، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لا يحتاج إلى تحقيق مستهدف التضخم قبل أن يبدأ في خفض تكاليف الاقتراض.

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