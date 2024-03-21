ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية عند الإغلاق وداكس يحقق مستوى قياسيًا

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الخميس، في ظل تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو هذا الشهر، بدعم من نمو النشاط الخدمي، تزامنًا مع تثبيت بنك إنجلترا سعر الفائدة دون تغيير عند 5.25%.
وفي نهاية التداولات، قفز مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.9% عند 509.7 نقطة، ليحقق المؤشر الأوروبي إغلاقه القياسي السابع منذ بداية مارس، بدعم من مكاسب قطاعات التكنولوجيا والتعدين والبنوك.
وزادت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1.85% عند 7882 نقطة، فيما ارتفع سعر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.2% عند 8179 نقطة، وصعدت قيمة“داكس” الألماني بنسبة 0.9% عند 18179 نقطة (الإغلاق القياسي الثالث على التوالي).
وحسب بيانات أولية صدرت عن“إس آند بي جلوبال”، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو إلى 49.9 نقطة في مارس من 49.2 نقطة في فبراير، مسجلاً أعلى قراءة له في 9 أشهر، ويقترب من الحد الفاصل بين النمو والانكماش عند مستوى 50 نقطة.
وقال محافظ بنك إنجلترا“أندرو بيلي” إن توقع الأسواق لمرتين أو ثلاث مرات خفض لأسعار الفائدة هذا العام“معقول”، لكنه أضاف أن هذا ليس توقعًا شخصيًا، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لا يحتاج إلى تحقيق مستهدف التضخم قبل أن يبدأ في خفض تكاليف الاقتراض.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108008390
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