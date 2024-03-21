Friday, 22 March 2024 08:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذهب يرتفع بأكثر من 1% عند التسوية مع تقييم آفاق السياسة النقدية

3/21/2024 11:21:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة مصر تقرر رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات والبوتاجاز مصر تقرر رفع أسعار البنزين والسولار فيديكس تحقق أرباحًا تتجاوز التوقعات والسهم يقفز 12%

قلصت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، بعد أن لامست مستويات قياسية بدعم من إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” أن البنك المركزي في طريقه لثلاث مرات خفض لأسعار الفائدة في 2024.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 1.1% أو 23.7 دولار عند 2184.7 دولار للأوقية، بعد أن تجاوزت 2200 دولار خلال التداولات لأول مرة على الإطلاق (2225.3 دولار).

فيما زادت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.55% عند 104.02 نقطة.

وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، انخفض عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة بمقدار ألفي طلب إلى 210 آلاف طلب خلال الأسبوع المنتهي في السادس عشر من مارس، خلافًا لتوقعات بارتفاعها إلى 213 ألف طلب.

وأظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح الأسواق بنسبة 66.4% أن يبدأ الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع يونيو، ارتفاعًا من 54.6% قبل أسبوع، بعد توقعات بتثبيت آخر لتكاليف الاقتراض في اجتماع مايو القادم.

المصدر:

MENAFN21032024000202011048ID1108008389

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث