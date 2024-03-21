الذهب يرتفع بأكثر من 1% عند التسوية مع تقييم آفاق السياسة النقدية

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتمصر تقرر رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات والبوتاجاز مصر تقرر رفع أسعار البنزين والسولار فيديكس تحقق أرباحًا تتجاوز التوقعات والسهم يقفز 12%

قلصت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، بعد أن لامست مستويات قياسية بدعم من إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” أن البنك المركزي في طريقه لثلاث مرات خفض لأسعار الفائدة في 2024.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 1.1% أو 23.7 دولار عند 2184.7 دولار للأوقية، بعد أن تجاوزت 2200 دولار خلال التداولات لأول مرة على الإطلاق (2225.3 دولار).

فيما زادت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.55% عند 104.02 نقطة.

وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، انخفض عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة بمقدار ألفي طلب إلى 210 آلاف طلب خلال الأسبوع المنتهي في السادس عشر من مارس، خلافًا لتوقعات بارتفاعها إلى 213 ألف طلب.

وأظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح الأسواق بنسبة 66.4% أن يبدأ الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع يونيو، ارتفاعًا من 54.6% قبل أسبوع، بعد توقعات بتثبيت آخر لتكاليف الاقتراض في اجتماع مايو القادم.

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