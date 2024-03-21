الذهب يرتفع بأكثر من 1% عند التسوية مع تقييم آفاق السياسة النقدية

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قلصت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، بعد أن لامست مستويات قياسية بدعم من إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” أن البنك المركزي في طريقه لثلاث مرات خفض لأسعار الفائدة في 2024.
وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 1.1% أو 23.7 دولار عند 2184.7 دولار للأوقية، بعد أن تجاوزت 2200 دولار خلال التداولات لأول مرة على الإطلاق (2225.3 دولار).
فيما زادت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.55% عند 104.02 نقطة.
وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، انخفض عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة بمقدار ألفي طلب إلى 210 آلاف طلب خلال الأسبوع المنتهي في السادس عشر من مارس، خلافًا لتوقعات بارتفاعها إلى 213 ألف طلب.
وأظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح الأسواق بنسبة 66.4% أن يبدأ الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع يونيو، ارتفاعًا من 54.6% قبل أسبوع، بعد توقعات بتثبيت آخر لتكاليف الاقتراض في اجتماع مايو القادم.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108008389
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