النفط يتراجع عند التسوية للجلسة الثانية على التوالي

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تحولت أسعار النفط للانخفاض خلال تعاملات اليوم الخميس، عقب بيانات أظهرت تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال مارس مع تزايد الضغوط التضخمية.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مايو بنسبة 0.2% أو 17 سنتًا عند 85.78 دولار للبرميل، بعد أن لامست 86.64 دولار.
فيما انخفض سعر خام نايمكس تسليم مايو بنسبة 0.25% أو 20 سنتًا إلى 81.07 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى 81.92 دولار.
وأظهرت بيانات أولية من“ستاندرد آند بورز”، تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة إلى 52.2 نقطة في مارس من 52.5 نقطة، بضغط من تباطؤ نشاط الخدمات، حيث سجل مؤشر القطاع أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الضغوط التضخمية في شهر مارس، حيث ارتفعت تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوياتها خلال ستة أشهر في كلا القطاعين -الصناعي والخدمي-، ورفعت الشركات في الولايات المتحدة أسعار البيع بوتيرة هي الأكثر حدة في أقل من عام.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108008388
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