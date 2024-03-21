النفط يتراجع عند التسوية للجلسة الثانية على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتمصر تقرر رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات والبوتاجاز مصر تقرر رفع أسعار البنزين والسولار فيديكس تحقق أرباحًا تتجاوز التوقعات والسهم يقفز 12%

تحولت أسعار النفط للانخفاض خلال تعاملات اليوم الخميس، عقب بيانات أظهرت تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال مارس مع تزايد الضغوط التضخمية.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مايو بنسبة 0.2% أو 17 سنتًا عند 85.78 دولار للبرميل، بعد أن لامست 86.64 دولار.

فيما انخفض سعر خام نايمكس تسليم مايو بنسبة 0.25% أو 20 سنتًا إلى 81.07 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى 81.92 دولار.

وأظهرت بيانات أولية من“ستاندرد آند بورز”، تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة إلى 52.2 نقطة في مارس من 52.5 نقطة، بضغط من تباطؤ نشاط الخدمات، حيث سجل مؤشر القطاع أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الضغوط التضخمية في شهر مارس، حيث ارتفعت تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوياتها خلال ستة أشهر في كلا القطاعين -الصناعي والخدمي-، ورفعت الشركات في الولايات المتحدة أسعار البيع بوتيرة هي الأكثر حدة في أقل من عام.

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