الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية يعقدان اجتماع اللجنة المشتركة لبحث الشراكة الاستراتيجية

MENAFN - Al-Borsa News) عقد الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، الاجتماع العشرين للجنة المشتركة بينهما في العاصمة الكورية الجنوبية“سول”؛ حيث مثل الاجتماع فرصة لاستعراض التقدم المحرز في مجالات التعاون الثنائي والإقليمي والعالمي وبحث جهود تعزيز الشراكة الاستراتيجية.

وجاء في بيان صحفي – نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس – أن“الجانبين أدانا العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تدخل الآن عامها الثالث، وأكدا دعمهما الثابت لأوكرانيا. كما ناقشا أيضًا كيفية معالجة التأثير الأمني والاقتصادي الأوسع للحرب في مناطق أخرى، بما في ذلك منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مع التشديد على أهمية دعم الديمقراطية والنظام الدولي القائم على القواعد”.

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وذكر البيان أن“الطرفين أكدا مجددًا التزامهما بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل، وحثا كوريا الشمالية على التخلي عن جميع برامجها النووية والصاروخية الباليستية بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها ودعا الشمال إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تثير التوترات العسكرية والعودة إلى محادثات نزع السلاح النووي. كما أكدا من جديد أن حقوق الإنسان هي عنصر أساسي في بناء السلام والأمن المستدامين في شبه الجزيرة الكورية، واتفقا على مواصلة تعزيز التعاون لتعزيز حقوق الإنسان في كوريا الشمالية”.

وتابع أن“الاتحاد الأوروبي أكد – مجددًا – دعمه لإعادة التوحيد السلمي لشبه الجزيرة الكورية لتكون حرة وتنعم بالسلام مع عزمه على تعزيز وجوده السياسي والأمني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، كذلك، أعرب الجانبان عن استعدادهما لتطوير شراكة أمنية واسعة، ورحبا بالتقدم المحرز في تحديد نطاق شامل لتنفيذ الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، خاصة في مجالات المناخ والبيئة والطاقة والنقل المستدام. وشدد الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية على أهمية الشراكة الخضراء بينهما وتطلعا إلى تنفيذها في مجالات مثل سياسة المناخ والطاقة والتنوع البيولوجي وإزالة الغابات والاقتصاد الدائري”.

وأردف البيان أن“الجانبين أعربا عن ارتياحهما للعمل الجاري في إطار الشراكة الرقمية في ضوء الاجتماع الثاني لمجلس الشراكة الرقمية بينهما في 26 مارس 2024. وسلطا الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ نتائج ملموسة في مجالات أشباه الموصلات والانتقال إلى ما بعد شبكات الجيل الخامس والسادس. وتقنيات HPC-Quantum والذكاء الاصطناعي والتعاون عبر الإنترنت. وفيما يتعلق بالفضاء الإلكتروني، فقد سلط الاجتماع الضوء على أهمية استئناف مشاورات السياسة الإلكترونية بين الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية”.

وأشار البيان إلى أنه“في ما يتعلق بالبحث والابتكار، رحب الاتحاد الأوروبي بجهود سول في الانضمام إلى برنامج“هورايزون يوروب” البحثي التابع للاتحاد الأوروبي. كما ناقشا زيادة تعميق التعاون عبر وسائل النقل وتطلع الجانبان إلى مواصلة التعاون في الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية وتعزيز الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها على المستوى متعدد الأطراف من خلال الانتهاء من المفاوضات بشأن اتفاقية جديدة في هذا الملف وللوائح الصحية الدولية”.

ولفت إلى أنه“في ما يتعلق بمسائل التجارة والاستثمار، أكد الجانبان أن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية تحقق نتائج جيدة وأدت إلى زيادة كبيرة في التجارة الثنائية لصالح الجانبين مع ملاحظة التقدم فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق من قبل الجانبين، بما في ذلك في مجالات التدابير الصحية والصحة النباتية والتجارة من أجل التنمية المستدامة، في حين تمت أيضًا مناقشة بعض القضايا المتبقية ورحب الجانبان بإطلاق المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الرقمية التي ستكمل اتفاقية التجارة الحرة وتطلعوا إلى التوصل إلى نتيجة مرضية للطرفين. وأعربا عن اهتمامهما بمواصلة التبادلات بشأن المسائل المتعلقة بالأمن الاقتصادي”.

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