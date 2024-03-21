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الجزائر: تحديد 7 سبتمبر القادم لإجراء الانتخابات الرئاسية

3/21/2024 11:21:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الرئاسة الجزائرية إجراء انتخابات رئاسية مُبكرة يوم السبت الموافق 7 سبتمبر القادم.

وذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع ترأس، اجتماعا خُصص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المُقبلة.

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وأوضحت أن الاجتماع حضره رئيس مجلس الأمة(الغرفة الثانية من البرلمان)، ورئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان)، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس الحكومة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية ووزير الداخلية، ورئيس السلطة الوطنية المُستقلة للانتخابات.

وأكدت أنه تقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم السبت 7 سبتمبر القادم، وسيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 يونيو المُقبل.

وجرت آخر انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر 2019، وفاز فيها تبون الذي سوف تنتهي ولايته الرئاسية (خمس سنوات) في ديسمبر المقبل.

المصدر:

MENAFN21032024000202011048ID1108008386

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