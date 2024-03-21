الجزائر: تحديد 7 سبتمبر القادم لإجراء الانتخابات الرئاسية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الرئاسة الجزائرية إجراء انتخابات رئاسية مُبكرة يوم السبت الموافق 7 سبتمبر القادم.
وذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع ترأس، اجتماعا خُصص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المُقبلة.
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وأوضحت أن الاجتماع حضره رئيس مجلس الأمة(الغرفة الثانية من البرلمان)، ورئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان)، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس الحكومة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية ووزير الداخلية، ورئيس السلطة الوطنية المُستقلة للانتخابات.
وأكدت أنه تقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم السبت 7 سبتمبر القادم، وسيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 يونيو المُقبل.
وجرت آخر انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر 2019، وفاز فيها تبون الذي سوف تنتهي ولايته الرئاسية (خمس سنوات) في ديسمبر المقبل.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108008386
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