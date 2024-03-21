تراجع مؤشر البناء في رومانيا 14.8% على أساس سنوي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض مؤشر أعمال البناء في رومانيا بنسبة 14.8% على أساس سنوي في يناير الماضي، ووصل إلى أدنى قيمة له منذ أكثر من أربع سنوات من حيث المعدل الموسمي وأيام العمل، وذلك وفقًا للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات.
ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن بيانات مكتب الإحصاء الروماني إن هذا الانكماش غير العادي والقوي بشكل غير متوقع لم يكن له أي مقدمات تشير إليه من خلال عوامل مثل سوء الأحوال الجوية أو الزيادة الحادة في أسعار المدخلات.
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وتركز الانخفاض على قطاعات أعمال البناء السكنية بنسبة 53.1% على أساس سنوي، حسب نوع المشروع وأعمال البناء الجديدة وبنسبة 20.6% على أساس سنوي حسب نوع العمل، بينما سجلت جميع القطاعات الأخرى، سواء حسب نوع المشروع أو نوع العمل، تغيرات سنوية إيجابية أو سلبية صغيرة.
من ناحية أخرى، ارتفع حجم الأعمال في المباني غير السكنية بنسبة 5.8% على أساس سنوي، وانخفضت أعمال الهندسة المدنية بشكل هامشي بنسبة 0.2% على أساس سنوي في يناير.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108008385
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