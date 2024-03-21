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تراجع مؤشر البناء في رومانيا 14.8% على أساس سنوي

3/21/2024 11:21:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض مؤشر أعمال البناء في رومانيا بنسبة 14.8% على أساس سنوي في يناير الماضي، ووصل إلى أدنى قيمة له منذ أكثر من أربع سنوات من حيث المعدل الموسمي وأيام العمل، وذلك وفقًا للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات.

ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن بيانات مكتب الإحصاء الروماني إن هذا الانكماش غير العادي والقوي بشكل غير متوقع لم يكن له أي مقدمات تشير إليه من خلال عوامل مثل سوء الأحوال الجوية أو الزيادة الحادة في أسعار المدخلات.

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وتركز الانخفاض على قطاعات أعمال البناء السكنية بنسبة 53.1% على أساس سنوي، حسب نوع المشروع وأعمال البناء الجديدة وبنسبة 20.6% على أساس سنوي حسب نوع العمل، بينما سجلت جميع القطاعات الأخرى، سواء حسب نوع المشروع أو نوع العمل، تغيرات سنوية إيجابية أو سلبية صغيرة.

من ناحية أخرى، ارتفع حجم الأعمال في المباني غير السكنية بنسبة 5.8% على أساس سنوي، وانخفضت أعمال الهندسة المدنية بشكل هامشي بنسبة 0.2% على أساس سنوي في يناير.

المصدر:

MENAFN21032024000202011048ID1108008385

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