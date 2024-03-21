الأسهم الأمريكية ترتفع إلى مستويات قياسية للجلسة الثانية على التوالي

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عززت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها في ختام تعاملات الخميس، بدعم من شركات التكنولوجيا، عقب التفاؤل بتأكيد الاحتياطي الفيدرالي توقعاته بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، بعد تثبيت نطاق تكاليف الاقتراض في ختام اجتماعه الذي انتهى أمس.
وعند نهاية التداولات، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.7% أو بمقدار 269 نقطة إلى 39781 نقطة، وهو ثاني إغلاق قياسي له منذ بداية الشهر.
فيما صعد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.3% أو 16 نقطة إلى 5241 نقطة (سادس إغلاق قياسي في مارس)، وزادت قيمة مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.2% أو 32 نقطة إلى 16401 نقطة (ثالث إغلاق قياسي هذا الشهر).
وقفز سهم“ميكرون تكنولوجي” بنسبة 14.15% إلى إغلاق قياسي بلغ 109.85 دولار، بدعم من نتائج أعمال قوية، فيما ارتفعت أسهم كل من“إنفيديا” بنسبة 1.2%، و”مايكروسوفت” بنسبة 0.95%، و”ميتا بلاتفورمز” بنسبة 0.45%.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108008384
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