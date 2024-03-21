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الأسهم الأمريكية ترتفع إلى مستويات قياسية للجلسة الثانية على التوالي

3/21/2024 11:21:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة مصر تقرر رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات والبوتاجاز مصر تقرر رفع أسعار البنزين والسولار فيديكس تحقق أرباحًا تتجاوز التوقعات والسهم يقفز 12%

عززت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها في ختام تعاملات الخميس، بدعم من شركات التكنولوجيا، عقب التفاؤل بتأكيد الاحتياطي الفيدرالي توقعاته بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، بعد تثبيت نطاق تكاليف الاقتراض في ختام اجتماعه الذي انتهى أمس.

وعند نهاية التداولات، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.7% أو بمقدار 269 نقطة إلى 39781 نقطة، وهو ثاني إغلاق قياسي له منذ بداية الشهر.

فيما صعد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.3% أو 16 نقطة إلى 5241 نقطة (سادس إغلاق قياسي في مارس)، وزادت قيمة مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.2% أو 32 نقطة إلى 16401 نقطة (ثالث إغلاق قياسي هذا الشهر).

وقفز سهم“ميكرون تكنولوجي” بنسبة 14.15% إلى إغلاق قياسي بلغ 109.85 دولار، بدعم من نتائج أعمال قوية، فيما ارتفعت أسهم كل من“إنفيديا” بنسبة 1.2%، و”مايكروسوفت” بنسبة 0.95%، و”ميتا بلاتفورمز” بنسبة 0.45%.

المصدر:

MENAFN21032024000202011048ID1108008384

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