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ترحيب أمريكي بقرار الأمم المتحدة حول الذكاء الاصطناعي

3/21/2024 11:21:31 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) رحبت الولايات المتحدة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار، الذي قدمته للوصول إلى توافق عالمي حول أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة لتعزيز التنمية المستدامة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن – في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية مساء اليوم الخميس- أن القرار“التوافقي” الذي تم تطويره بمداخلات مباشرة من أكثر من 120 دولة يعد جهدا تاريخيا ونهجا عالميا هو الأول من نوعه لتطوير واستخدام هذه التكنولوجيا الناشئة القوية.

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وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يتمتع بإمكانات هائلة لتعزيز التنمية المستدامة وأهدافها، لافتا إلى أن هذا القرار يساعد على ضمان وصول فوائد الذكاء الاصطناعي إلى البلدان من جميع المناطق وعلى جميع مستويات التنمية ويركز على بناء القدرات وسد الفجوات الرقمية، وخاصة بالنسبة للبلدان النامية.

وشدد على أن واشنطن ستواصل العمل مع الحكومات والشركاء الآخرين لضمان أن يكون تصميم وتطوير ونشر واستخدام التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي آمنا وجديرا بالثقة، موجهاً نحو تحقيق أهدافنا المشتركة وحل تحدياتنا الأكثر إلحاحا.

المصدر:

MENAFN21032024000202011048ID1108008383

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