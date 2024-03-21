إيرادات نايكي الفصلية تتجاوز التوقعات بدعم من مبيعات الصين وأمريكا

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتفيديكس تحقق أرباحًا تتجاوز التوقعات والسهم يقفز 12% روسيا: 80% من تجارة النفط والغاز لدينا تتم بالروبل واليوان الصيني ترحيب أمريكي بقرار الأمم المتحدة حول الذكاء الاصطناعي

حققت شركة“نايكي” إيرادات أفضل من التوقعات خلال الربع الثالث من العام المالي 2024، في ظل جهود الشركة للتركيز على المنتجات الأحدث وتحقيق نمو أفضل، وسط خطط لخفض التكاليف، وتسريح الموظفين.

وكشفت نتائج أعمال شركة الملابس الرياضية والإكسسوارات، انخفاض صافي الأرباح بنسبة 5% عند 1.17 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في 29 فبراير الماضي، مقابل 1.24 مليار دولار في الفترة المقارنة قبل عام واحد.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح 77 سنتًا، وهو أكثر من توقعات المحللين التي أشارت إلى تحقيق 75 سنتًا للسهم الواحد، وباستثناء رسوم إعادة الهيكلة، بلغ نصيب السهم من الربحية 98 سنتًا.

وارتفعت إيرادات“نايكي” الفصلية إلى 12.43 مليار دولار، من 12.39 مليار دولار خلال الربع المقارن قبل عام، وتجاوزت توقعات بـ 12.28 مليار دولار، وفي حين ارتفعت إيرادات الصين وأمريكا الشمالية بنسبة 5% و3% على التوالي، تراجعت مبيعات أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 3%.

وارتفعت قيمة سهم الشركة الأمريكية (نيويورك: NKE) بنسبة 2% خلال تعاملات ما بعد الإغلاق، في تمام الساعة 11:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن أنهى جلسة الخميس مرتفعًا بنسبة 0.55% عند 100.82 دولار.

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