إيرادات نايكي الفصلية تتجاوز التوقعات بدعم من مبيعات الصين وأمريكا

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حققت شركة“نايكي” إيرادات أفضل من التوقعات خلال الربع الثالث من العام المالي 2024، في ظل جهود الشركة للتركيز على المنتجات الأحدث وتحقيق نمو أفضل، وسط خطط لخفض التكاليف، وتسريح الموظفين.
وكشفت نتائج أعمال شركة الملابس الرياضية والإكسسوارات، انخفاض صافي الأرباح بنسبة 5% عند 1.17 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في 29 فبراير الماضي، مقابل 1.24 مليار دولار في الفترة المقارنة قبل عام واحد.
وبلغ نصيب السهم من الأرباح 77 سنتًا، وهو أكثر من توقعات المحللين التي أشارت إلى تحقيق 75 سنتًا للسهم الواحد، وباستثناء رسوم إعادة الهيكلة، بلغ نصيب السهم من الربحية 98 سنتًا.
وارتفعت إيرادات“نايكي” الفصلية إلى 12.43 مليار دولار، من 12.39 مليار دولار خلال الربع المقارن قبل عام، وتجاوزت توقعات بـ 12.28 مليار دولار، وفي حين ارتفعت إيرادات الصين وأمريكا الشمالية بنسبة 5% و3% على التوالي، تراجعت مبيعات أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 3%.
وارتفعت قيمة سهم الشركة الأمريكية (نيويورك: NKE) بنسبة 2% خلال تعاملات ما بعد الإغلاق، في تمام الساعة 11:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن أنهى جلسة الخميس مرتفعًا بنسبة 0.55% عند 100.82 دولار.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108008382
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