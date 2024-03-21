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روسيا: 80% من تجارة النفط والغاز لدينا تتم بالروبل واليوان الصيني

3/21/2024 11:21:31 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن تجارة النفط والغاز الروسية تقوم بحوالي 80% من أعمالها بالروبل واليوان.

وأضاف نوفاك – في تصريحات أوردتها وكالة أنباء“تاس” الروسية اليوم الخميس – أن“أكثر من 90% من تسوياتنا مع الصين، تمت بالعملات الوطنية؛ اعتباراً من نهاية عام 2023، وهذا هو الروبل واليوان الصيني. وبالحديث عن قطاع النفط والغاز لدينا بشكل عام، فإننا نبيع حوالي 40% من منتجاتنا مقابل بالروبل و40% باليوان الصيني، وما تبقى من 20% بالعملات الأخرى”.

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وأشار المسؤول الروسي إلى أن“هذا يعني أن حصة الدولار واليورو قد انخفضت بالفعل إلى الحد الأدنى. وأعتقد أن هذا الاتجاه سيستمر”.

وشدد نوفاك على أن“التخلص من الدولرة هو اتجاه عالمي لأن العديد من الدول بدأت في التحول إلى ممارسة الأعمال التجارية بالعملات الوطنية”، موضحاً أن“هذا يرتبط في المقام الأول بالإجراءات التقييدية التي اتخذتها الدول الغربية”.

المصدر:

MENAFN21032024000202011048ID1108008381

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