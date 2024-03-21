فيديكس تحقق أرباحًا تتجاوز التوقعات والسهم يقفز 12%

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ارتفع سهم شركة“فيديكس” عقب إعلانها نتائج الأعمال خلال الربع الثالث من العام المالي 2024، حيث رفعت شركة الخدمات اللوجستية توقعاتها لعام 2024 وقالت إنها ستواصل خفض التكاليف وتقليص إنفاقها هذا العام.
وقفز السهم المدرج في نيويورك (FDX) خلال تعاملات ما بعد الإغلاق بنسبة 12.25% في تمام الساعة 11:10 صباحًا بتوقيت القاهرة، بعد أن أنهى جلسة الخميس مرتفعًا بنسبة 1.85% عند 264.85 دولار.
وأظهرت نتائج أعمال شركة الشحن الأمريكية، أن صافي الربح بلغ 879 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 29 فبراير الماضي، مقارنة بـ 771 مليون دولار في الفترة المقارنة قبل عام.
وبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة 3.86 دولار، وهو ما تجاوز توقعات المحللين البالغة 3.43 دولار للسهم، وأكثر من ربحية الفترة المقارنة قبل عام والبالغة 3.41 دولار للسهم.
بينما تراجعت إيرادات“فيديكس” لتصل إلى 21.7 مليار دولار خلال الربع المالي الثالث، من 22.2 مليار دولار قبل عام، ودون 21.95 مليار دولار التي توقعها المحللون.
بالنسبة للعام المالي 2024، قالت“فيديكس” إنها تتوقع انخفاضًا بنسبة من رقم واحد في الإيرادات على أساس سنوي، وقدّرت تحقيق أرباح معدلة للسهم تتراوح بين 17.25 دولار و18.25 دولار، مقارنة بتقديراتها السابقة لعائد معدل للسهم بين 17 دولارًا و18.50 دولار.
المصدر:
MENAFN21032024000202011048ID1108008380
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