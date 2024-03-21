فيديكس تحقق أرباحًا تتجاوز التوقعات والسهم يقفز 12%

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ارتفع سهم شركة“فيديكس” عقب إعلانها نتائج الأعمال خلال الربع الثالث من العام المالي 2024، حيث رفعت شركة الخدمات اللوجستية توقعاتها لعام 2024 وقالت إنها ستواصل خفض التكاليف وتقليص إنفاقها هذا العام.

وقفز السهم المدرج في نيويورك (FDX) خلال تعاملات ما بعد الإغلاق بنسبة 12.25% في تمام الساعة 11:10 صباحًا بتوقيت القاهرة، بعد أن أنهى جلسة الخميس مرتفعًا بنسبة 1.85% عند 264.85 دولار.

وأظهرت نتائج أعمال شركة الشحن الأمريكية، أن صافي الربح بلغ 879 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 29 فبراير الماضي، مقارنة بـ 771 مليون دولار في الفترة المقارنة قبل عام.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة 3.86 دولار، وهو ما تجاوز توقعات المحللين البالغة 3.43 دولار للسهم، وأكثر من ربحية الفترة المقارنة قبل عام والبالغة 3.41 دولار للسهم.

بينما تراجعت إيرادات“فيديكس” لتصل إلى 21.7 مليار دولار خلال الربع المالي الثالث، من 22.2 مليار دولار قبل عام، ودون 21.95 مليار دولار التي توقعها المحللون.

بالنسبة للعام المالي 2024، قالت“فيديكس” إنها تتوقع انخفاضًا بنسبة من رقم واحد في الإيرادات على أساس سنوي، وقدّرت تحقيق أرباح معدلة للسهم تتراوح بين 17.25 دولار و18.25 دولار، مقارنة بتقديراتها السابقة لعائد معدل للسهم بين 17 دولارًا و18.50 دولار.

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