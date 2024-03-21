مصر تقرر رفع أسعار البنزين والسولار

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مصر تقرر رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات والبوتاجاز الأسهم الأمريكية ترتفع إلى مستويات قياسية للجلسة الثانية على التوالي النفط يتراجع عند التسوية للجلسة الثانية على التوالي
قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين 80 و92 و95 بقيمة جنيه واحد للتر.
وارتفع سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنيها، وسعر لتر بنزين 92 إلى 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 إلى 13.5 جنيه.
كما قررت لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر السولار بقيمة جنيه و75 قرشًا للتر الواحد ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات.
بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.
وتسعى وزارة المالية للسيطرة على عجز الموازنة عبر ترشيد الدعم، والتحكم فى فاتورة دعم الوقود التى ارتفعت عقب تحرير سعر الصرف.
ومن المستهدف بحسب موازنة العام المالى الحالى أن تسجل فاتورة دعم الوقود 119.4 مليار جنيه مقارنة مع 125 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، بحسب بيانات اطلعت عليها“البورصة”.
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