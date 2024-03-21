مصر تقرر رفع أسعار البنزين والسولار

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتمصر تقرر رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات والبوتاجاز الأسهم الأمريكية ترتفع إلى مستويات قياسية للجلسة الثانية على التوالي النفط يتراجع عند التسوية للجلسة الثانية على التوالي

قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين 80 و92 و95 بقيمة جنيه واحد للتر.

وارتفع سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنيها، وسعر لتر بنزين 92 إلى 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 إلى 13.5 جنيه.

كما قررت لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر السولار بقيمة جنيه و75 قرشًا للتر الواحد ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات.

بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.

وتسعى وزارة المالية للسيطرة على عجز الموازنة عبر ترشيد الدعم، والتحكم فى فاتورة دعم الوقود التى ارتفعت عقب تحرير سعر الصرف.

ومن المستهدف بحسب موازنة العام المالى الحالى أن تسجل فاتورة دعم الوقود 119.4 مليار جنيه مقارنة مع 125 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، بحسب بيانات اطلعت عليها“البورصة”.