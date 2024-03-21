مصر تقرر رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات والبوتاجاز

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين 80 و92 و95 بقيمة جنيهًا واحدًا للتر.
وارتفع سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنيها، وسعر لتر بنزين 92 إلى 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 إلى 13.5 جنيه.
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كما قررت لجنة تسعيرالمواد البترولية زيادة سعر السولار بقيمة جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات.
بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.
واجتمعت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية.
وقالت اللجنة، إنه فى ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تمت مؤخرا ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف والذى كان له تأثير مباشر فى زيادة تكلفة المنتجات البترولية بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر مما كان له الأثر فى اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة، وعليه تم إتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتباراً من يوم الجمعة 22 مارس 2024، على النحو التالى:
البنزين 95: 13.50 جنيه / لتر .
البنزين 92: 12.50 جنيه / لتر.
البنزين 80: 11 جنيه / لتر.
الســـــولار: 10 جنيه / لـتر.
غاز تموين السيارات: 6.50 جنيه / م3.
البوتاجاز: 100 جنيه / أسطوانة.
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