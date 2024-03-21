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مصر تقرر رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات والبوتاجاز

3/21/2024 11:21:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين 80 و92 و95 بقيمة جنيهًا واحدًا للتر.

وارتفع سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنيها، وسعر لتر بنزين 92 إلى 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 إلى 13.5 جنيه.

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كما قررت لجنة تسعيرالمواد البترولية زيادة سعر السولار بقيمة جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات.

بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.

واجتمعت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية.

وقالت اللجنة، إنه فى ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تمت مؤخرا ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف والذى كان له تأثير مباشر فى زيادة تكلفة المنتجات البترولية بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر مما كان له الأثر فى اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة، وعليه تم إتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتباراً من يوم الجمعة 22 مارس 2024، على النحو التالى:

البنزين 95: 13.50 جنيه / لتر .

البنزين 92: 12.50 جنيه / لتر.

البنزين 80: 11 جنيه / لتر.

الســـــولار: 10 جنيه / لـتر.

غاز تموين السيارات: 6.50 جنيه / م3.

البوتاجاز: 100 جنيه / أسطوانة.

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