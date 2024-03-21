«الاحتياطي الفيدرالي» يتوقع خفض الفائدة 3 مرات في 2024

قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ، إن قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة لم تؤثر في مسيرة تراجع ضغوط الأسعار ببطء في الولايات المتحدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لباول عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة التي ثبتت أسعار الفائدة دون تغيير وأبقت على توقعات خفض كلفة الاقتراض ثلاث مرات هذا العام.

لكن باول قال إن البيانات الحديثة لا تعزز أيضاً ثقة المركزي الأمريكي في الانتصار بمعركة التضخم.

وأضاف أن توقيت خفض أسعار الفائدة ما يزال متوقفا على إحساس المسؤولين بثقة أكبر إزاء احتمال استمرار التضخم في التراجع إلى اثنين بالمئة التي يستهدفها المركزي الأمريكي في اقتصاد يستمر في تجاوز التوقعات.

وأردف باول للصحفيين أن تقارير التضخم في بداية العام أظهرت أن الضغوط السعرية تظل ((مرتفعة))، من منظور المركزي الأمريكي، لكنها ((لا تغير في الواقع القصة الإجمالية وهي أن التضخم يتراجع تدريجياً إلى اثنين بالمئة في طريق أحياناً ما يكون وعراً)).

وقال باول إن قرار توقيت خفض الفائدة سيتوقف على مزيد من البيانات لتحديد إذا ما كانت القراءات المخيبة للآمال التي وردت في مطلع العام ستستمر أم لا.

وصوت مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً وذلك في اجتماعه الخامس على التوالي، ودون تغيير في نطاق 5.25 - 5.50 بالمئة.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الفصلية المحدثة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع 2.6 بالمئة في ديسمبر، مقارنة بنحو 2.4 بالمئة في بيانات صدرت نهاية العام. ويتوقع عشرة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 75 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام.

وترك مجلس البنك توقعات التضخم الرئيسي من دون تغيير، لكنه رفع قليلاً توقعات التضخم السنوي ((الأساسي))، باستثناء أسعار الطاقة والغذاء، إلى 2,6 بالمئة.

كما ترك أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفدرالية التي تحدد أسعار الفائدة التوقعات المتوسطة لأسعار الفائدة في نهاية عام 2024 عند نقطة المنتصف بين 4,50 و4,75.

ومن المتوقع حالياً أن يبلغ النمو 2.1 بالمئة هذا العام مقارنة بنحو 1.4 بالمئة في توقعات ديسمبر، في حين من المتوقع أن يختتم معدل البطالة العام عند أربعة بالمئة، أي أقل من 4.1 بالمئة المتوقعة في ديسمبر.

وبدأ بنك الاحتياطي الاتحادي دورة تشديد حاد للسياسة النقدية قبل عامين للسيطرة على ارتفاع التضخم الذي بلغ في وقت لاحق أعلى مستوى له في 40 عاماً، لكنه أبقى سعر الفائدة في نطاق 5.25 - 5.50 بالمئة منذ يوليو الماضي.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان حصل على موافقة جميع الأعضاء ((النشاط الاقتصادي ينمو بوتيرة قوية. وظلت مكاسب الوظائف قوية وظل معدل البطالة منخفضاً)).

وأكد البيان أيضاً أن المسؤولين ما زالوا يسعون إلى ((ثقة أكبر)) في استمرار انخفاض التضخم قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.