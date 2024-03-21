277.5 ألف سيارة مباعة في الإمارات بأعلى معدل لها في 5 سنوات

حقق سوق السيارات في الإمارات أكبر معدل سنوي للمبيعات خلال 5 سنوات لتصل مبيعات السوق في 2023 إلى أكثر من 277.5 ألف سيارة وبارتفاع 5.5% عن آخر معدلاتها النشطة خلال 2019 البالغ حجم مبيعاته 263 ألف سيارة.

ووفق بيانات منصة ((focus2move)) المتخصصة في قياس أداء أسواق السيارات الدولية نما سوق السيارات في الإمارات في عام 2023 بشكل إيجابي طوال العام، حيث حقق السوق زيادة قدرها 27.2% عن إجمالي مبيعاته في 2022 وأسهم شهر ديسمبر بشكل إيجابي في إجمالي مبيعات السوق بما يوازي 22.6 ألف سيارة جديدة.

وعلى صعيد توزيع المبيعات وفق العلامة التجارية تصدرت شركة تويوتا بحصة سوقية بلغت 27.8% من إجمالي المبيعات بتحقيقها مبيعات 77.1 ألف سيارة بنسبة نمو 16% عن 2022 وجاءت نيسان في المركز الثاني 42.8 ألف سيارة، بينما حققت ميتسوبيشي أكثر من 14.9 ألف سيارة مباعة خلال العام المنقضي، بينما على صعيد الطرازات كانت نيسان صني هي الأكثر مبيعاً وبنسبة نمو بلغت 34.2% تلتها نيسان باترول بنسبة 21.5%. فيما كانت لاند روفر الأكثر نمواً في مبيعاتها بنسبة 142.2% في عام 2023.

وتظهر السلسلة الزمنية لبيانات المبيعات أن السوق قد شهد تبياناً في مستوى المبيعات على مدار السنوات العشر الماضية، حيث حقق في عام 2015 المستوى الأكبر على الإطلاق بمبيعات وصلت 408.1 آلاف سيارة بمستوى نمو لامس 100% عن المستوى المحقق في 2010 بحوالي 213 ألف سيارة.

وتباطؤ السوق عقب ذلك ليتقلص مستوى المبيعات تأثراً بانخفاض القوة الشرائية المواكبة لتراجع عائدات النفط وتغير السياسات المالية ليصل مستوى المبيعات السنوي في عام 2018 حوالي 247.6 ألف سيارة، بينما عاود السوق في عام 2019 تعافياً بنسبة 6.2% لتصل المبيعات 263 ألف سيارة ليعاود السوق التقلص في عام الجائحة إلى أدنى مستوى للمبيعات منذ عام 2008 وبدأ السوق تعافياً تدريجياً بنسبة 26% في عام 2021 وصولاً إلى العام الماضي.