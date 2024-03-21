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«أمانات» تعيّن رئيساً تنفيذياً

3/21/2024 10:00:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((أمانات القابضة)) عن تعيين جون أيارلاند بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة. وكان أيارلاند قد شغل منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أمانات منذ شهر مارس 2023، وستقوم الشركة بتعيين رئيس مالي جديد في وقت لاحق.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة ((أمانات)): ((يسرني بالنيابة عن مجلس إدارة ((أمانات)) أن أعلن عن تعيين جون أيارلاند رئيساً تنفيذياً للشركة، وقد كان لإدارته فضل كبير في تحقيق أداء مالي قياسي في عام 2023، عدا عن دوره في تنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية التي وفرت بدورها قيمة مستقبلية كبيرة للمساهمين)).

وقال جون أيارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة ((أمانات)): ((إن ((أمانات)) تتمتع بمركز قوي في منطقة مجلس التعاون الخليجي من خلال شركاتها في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، مما يسهم في توفير القيمة للمساهمين من خلال الاستثمار بشكل متواصل في نمو منصات الشركة وتحقيق العائدات المرجوة منها)).

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