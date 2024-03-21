«أمانات» تعيّن رئيساً تنفيذياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت ((أمانات القابضة)) عن تعيين جون أيارلاند بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة. وكان أيارلاند قد شغل منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أمانات منذ شهر مارس 2023، وستقوم الشركة بتعيين رئيس مالي جديد في وقت لاحق.
وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة ((أمانات)): ((يسرني بالنيابة عن مجلس إدارة ((أمانات)) أن أعلن عن تعيين جون أيارلاند رئيساً تنفيذياً للشركة، وقد كان لإدارته فضل كبير في تحقيق أداء مالي قياسي في عام 2023، عدا عن دوره في تنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية التي وفرت بدورها قيمة مستقبلية كبيرة للمساهمين)).
وقال جون أيارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة ((أمانات)): ((إن ((أمانات)) تتمتع بمركز قوي في منطقة مجلس التعاون الخليجي من خلال شركاتها في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، مما يسهم في توفير القيمة للمساهمين من خلال الاستثمار بشكل متواصل في نمو منصات الشركة وتحقيق العائدات المرجوة منها)).
MENAFN21032024000110011019ID1108008227
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.