الحمائية تعيث فساداً في الولايات المتحدة

يخاطر الرئيس بايدن بتقويض سياسة اقتصادية سليمة ودعم حليف مهم إذا أفشل صفقة ((نيبون ستيل))

توصلت ((نيبون ستيل)) و((يو إس ستيل)) إلى صفقة في ديسمبر، تستحوذ بموجبها مصنعة الصلب اليابانية على منافستها الأمريكية. عملية الاستحواذ هذه ليست عدائية، إذ تقضي الصفقة البالغة قيمتها 14.1 مليار دولار، بأن تدفع ((نيبون)) 55 دولاراً للسهم الواحد، وهي علاوة تقدر بنسبة 40% على سعر سهم الشركة الأمريكية في جلسة التداول باليوم السابق للتوصل للاتفاق. ورحب المستثمرون بأنباء التوصل إلى الصفقة، فارتفعت أسهم الشركة الأمريكية 26.1% في يوم إعلانها.

ويعارض اتحاد عمال الصلب هذه الصفقة، وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس الماضي، انحيازه إلى صف الاتحاد، فأعلن أن بقاء الشركة ((مملوكة ومشغلة محلياً)) يظل أمراً ((حيوياً)).

وتعد معارضة رئيس أمريكي لاستثمار يضخه حليف وفي، في شركة صناعية داخل الولايات المتحدة، علامة على الحمائية التي تعيث فساداً بالمشهد. والأمر الذي يجب على بايدن أن يركز عليه بدلاً من ذلك هو تحقيق رخاء الشعب الأمريكي على المدى الطويل.

ومن شأن استحواذ ((نيبون)) على ((يو إس ستيل)) أن يكون مفيداً للاقتصاد على نطاق واسع، والطبقة العاملة على وجه الخصوص، حيث تهدف نيبون إلى ضخ تكنولوجيا ورأسمال في ((يو إس ستيل)) تحتاج إليهما الأخيرة. وسيعزز هذا إنتاجية عمال الشركة، وقد يزيد فرص العمل وإنتاج الصلب.

وقد تعود الصفقة بالنفع على مرحلة ما بعد الإنتاج أيضاً. فمع زيادة الإنتاج وتراجع أسعار الصلب الأمريكي محلياً، سيتراجع السبب الذي يدفع لاستيراد الصلب من الخارج. وسيسمح هذا للمصنعين المحليين بخفض تكاليفهم وأن يصبحوا أكثر قدرة على المنافسة. وفي الولايات المتحدة، ثمّة نحو 14 وظيفة في الصناعات التي تستخدم الصلب بشكل مكثف.

ومع ذلك، فالعائق الأبرز أمام إتمام هذه الصفقة هي مراجعة للأمن القومي بقيادة وزارة الخزانة الأمريكية. وأعرب بعض المسؤولين المنتخبين عن مخاوف متعلقة بالأمن. لكن هذا محض سخف، فاليابان حليفة وفية للولايات المتحدة، علاوة على أن ((يو إس ستيل)) ستظل أمريكية بموجب شروط الصفقة.

ولم يصل الرئيس إلى حد التعهد بمنع الصفقة، ولم يشر بيانه للأمن القومي. لكن إذا أوقف هذه الصفقة لاعتبارات الأمن القومي، فإنه لن يفعل سوى أن يكرر انتهاكات سلفه دونالد ترامب، الذي فرض تعريفات جمركية لاعتبارات الأمن القومي بموجب المادة 323 على حلفاء أمريكيين، من بينهم كندا ودول أوروبية.

وليس من المفاجئ أن يتعهد ترامب علناً في يناير بوقف الصفقة ((على الفور)) إذا فاز بالانتخابات الرئاسية في 2024. وليس ذلك إذاً غير دليل إضافي على اجتماع بايدن وترامب على عدم اتباع سياسة اقتصادية سليمة.

وهناك أربع قضايا أوسع نطاقاً على المحك في هذه المسألة. أولاً، تلقي هذه الواقعة ظلالاً من الشك على الدرجة التي يرتكز بها الحديث عن ((المرونة)) والحاجة إلى ((حشد الأصدقاء)) لمخاوف مشروعة بشأن الأمن القومي. فاليابان صديقة لأمريكا، لذا فإن معارضة بايدن للاتفاق تشير إلى أن خطاب ((المرونة)) لا يزيد في كثير من الأحيان عن مجرد ورقة لإخفاء نزعة الحمائية المطلقة.

ثانياً، قد يكون لهذا تأثير مخيف على استعداد الشركات الأجنبية الأخرى للاستثمار في الولايات المتحدة. ولأن الاستثمار الأجنبي مؤشر على قوة الاقتصاد الأمريكي، يجب على بايدن بذل ما في وسعه للترحيب بالمزيد منه. وتعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تزيد على 5 تريليونات دولار في الولايات المتحدة، إنتاجية العمال، وتسهم في بناء القاعدة الصناعية واقتصاد الخدمات في أمريكا.

ثالثاً، اليابان حليف مهم على نحو متزايد في منطقة المحيط الهادئ في الوقت الذي يتصاعد في العداء بين أمريكا والصين. ويجب على بايدن استخدام السياسة الاقتصادية في تعزيز هذه الشراكة لا إضعافها، بمعاملة الشركة اليابانية وكأنها تهديد أمني.

وأخيراً، يشكل التدخل غير المعتاد للرئيس في صفقة ما تهديداً في حد ذاته للحرية الاقتصادية. ففي المجتمع الحر، لا يجب على الحكومة نسف المعاملات الطوعية بين الأطراف الخاصة. ويتوقف ازدهار أمريكا على المدى الطويل في استخدام الحكومة للسلطة بمسؤولية، بما في ذلك منبر الرئيس. ولأنه من الواضح أن هذه الصفقة لا تهدد الأمن القومي، فإن عرقلتها من شأنه إضعاف سيادة القانون. وبذلك، يواصل بايدن تقويض الأعراف التأسيسية التي أنهكها ترامب بالفعل.

إن ((يو إس ستيل)) رمز أمريكي، قام ((جيه بي مورجان)) بتمويل إنشائها، وساعد آندرو كارنيجي في تأسيسها. وكانت ذات يوم الأكبر على مستوى العالم، وكانت مصانعها تصطف على ضفاف نهر مونونجاهيلا بولاية بنسلفانيا، وهي على قدر من الأهمية إلى حد دعا بروس سبرينجستين إلى رثائها في أغنية عند إغلاقها.

ومع ذلك، فالأكثر أهمية من ((يو إس ستيل)) هي الالتزامات التي سيقوّضها بايدن إذا منع الصفقة، وهي السياسة الاقتصادية السليمة التي تدعم الرخاء على المدى الطويل، وقيمة الاستثمار الأجنبي، ودعم حلفاء أمريكا، وكذلك سيادة القانون والحرية الاقتصادية.

* مدير دراسات السياسة الاقتصادية لدى معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة