شركات الأسهم الخاصة تكثف جهودها لإقامة شراكات مع ذوي الياقات البيضاء

تحصل شركات المحاسبة والاستشارات والخدمات المهنية الأخرى على تمويل خارجي لتغطية خطط النمو

تسارع شركات الأسهم الخاصة في البحث عن شركات الاستشارات والوكالات المتخصصة في اكتشاف المواهب وشركات المحاسبة، حيث تستهدف تكوين شراكات مهنية في واحدة من أحدث القطاعات التي لم تسيطر عليها صناعة الاستحواذ.

لقد وافقت اثنتان من أكبر 10 شركات محاسبة في الولايات المتحدة، وهما ((غرانت ثورنتون)) و((بيكر تيلي))، على بيع حصص أغلبية لشركات الأسهم الخاصة خلال الـ6 أسابيع الماضية، ويتوقع المصرفيون والمسؤولون التنفيذيون حدوث المزيد من الصفقات في المستقبل.

ومع ارتفاع كل من تكلفة الديون وتقييمات الأسواق العامة، يرى بعض مستثمري الأسهم الخاصة أن حيازة الشراكات قد تنطوي على جوانب إيجابية أكبر مقارنة بالصفقات الأخرى، ويشيرون إلى الخروج المثمر من صفقات الاستحواذ السابقة في الخدمات المهنية كدليل على الفرضية الاستثمارية.

وفي ضوء ذلك، قال بيتر مونزيج، الشريك في شركة ((تي بي جي)) - إحدى أنشط الجهات المنظمة للصفقات بقطاع الخدمات المهنية: ((نحن أمام حقبة جديدة لإدراك أن هذه الشراكات تتمتع بخيارات جذابة)).

لقد استثمرت شركة ((تي بي جي)) في شراكات مثل وكالة المواهب ((كريتيف أرتيستس أجنسي)) ومستشار الاستثمار المسجل ((إل بي إل فاينانشال)) في السنوات الأخيرة، وفي العام الماضي قدمت عرضاً لم يلقَ قبولاً لشراء حصة في شركة الاستشارات العالمية ((إي واي)). وتقول الشركة إنها تتطلع الآن إلى عقد صفقات كبيرة أخرى.

وتعد شركات ((هيلمان آند فريدمان)) و((تي إتش إل)) و((ماديسون ديربورن)) من بين شركات الأسهم الخاصة الأخرى التي تمتلك فرضية مماثلة، بحسب ما ذكره أشخاص على دراية باستراتيجيتهم.

وثمّة قطاع معين بشكل خاص بات أرضاً خصبة جديدة وجذابة، وهو شركات المحاسبة. فقد عادت موجة إبرام الصفقات في عام 2022 من جديد هذا العام، عندما استلمت 3 من أكبر 25 شركة محاسبة في الولايات المتحدة استثمارات من شركات الأسهم الخاصة. وخلال الأسبوع الماضي، وافقت شركة ((غرانت ثورنتون)) - مقرها شيكاغو - على بيع حصة أغلبية لشركة ((نيو ماونتن كابيتال)) في أكبر صفقة يشهدها هذا القطاع.

بينما حصلت شركة ((بيكر تيلي)) على استثمار بقيمة مليار دولار بقيادة شركة ((إتش آند إف)) في شهر فبراير.

ويبدو أن شركات الأسهم الخاصة تنجذب إلى شركات المحاسبة لأنها تجمع بين الدخل الثابت من الضرائب ومراجعة الحسابات، فضلاً عن فرص التنويع في خدمات جديدة، مثل الخدمات الاستشارية. وفي هذا الشأن، يقول مونزيج: ((أدرك الناس أن هذه الشركات عموماً تتمتع بالاستقرار وجاهزة للاندماج بعيداً عن الشركات الأربع الكبار)).

واتجه مستثمرو الأسهم الخاصة لتوسيع نطاق البحث عن شراكات مهنية مع ذوي الياقات البيضاء في السنوات الأخيرة. وتعد شركات ((بي دبليو سي)) و((كيه بي إم جي)) و((غرانت ثورنتون)) من بين شركات المحاسبة الكبرى التي باعت أجزاء من أعمالها الاستشارية لشركات الأسهم الخاصة. كما قبلت بعض شركات وساطة التأمين، من بينها ((هب جروب)) و((إنتجريتي ماركيتنج جروب))، استثمارات من شركات الأسهم الخاصة. وتراهن مجموعات الاستحواذ على أن بإمكانهم تنمية هذه الشركات من خلال عمليات الاستحواذ وتحويل العديد منها إلى شركات ضخمة بحيث يتم إدراجها في الأسواق العامة لاحقاً.

وفي السنة الماضية، قامت ((تي بي جي)) و((ماديسون ديربورن)) ببيع الشراكات التي استحوذ عليها مقابل مكاسب استثنائية مليارية، مما يؤكد فرضية الاستثمار ويشجع على تبنيها. فقد باعت شركة ((تي بي جي)) حصة الأغلبية في وكالة المواهب ((سي إيه إيه)) إلى ((أرتيميس))، وهي شركة قابضة مملوكة لعائلة بينو، بقيمة 7 مليارات دولار.

وعلى عكس بعض عمليات الاستحواذ والاندماج، يمكن أن يكون هناك مساحة لكلا الطرفين للتفكير بأنهما سيحصلان على صفقة مذهلة. ونظراً لأن الشراكات عادةً ما توزع كل دخلها على الشركاء سنوياً، فليس لديها سجل أرباح تقليدي، مما يسمح للمشترين بالتفاوض على تقييم منخفض نسبياً.

أما بالنسبة للشركاء، يمكن أن تكون حصة الأقلية التي تزداد قيمتها مع مرور الوقت أكثر جاذبية من الوعد بالدفع من حصة الشراكة عند التقاعد. وأكد على ذلك ألان كولتين، المستشار في مجال الدمج والاستحواذ لشركات المحاسبة قائلاً: ((لا ترغب المواهب الشابة في العمل بوظيفة واحدة لمدة 40 عاماً والحصول على مبلغ زهيد عندما يفرغون منها)).

ويشار إلى أن كولتين قدم المشورة للعديد من الصفقات التي كان لها تأثير كبير على القطاع منذ عام 2021، ويتوقع حدوث المزيد في المستقبل.

وأردف قائلاً: ((تحتاج الشركات بشدة إلى رأس المال لتحويل أعمالها.. فالعمل الضريبي والتدقيق يتم استبدالهما بالتكنولوجيا والسعر الأقل يفوز، وبالتالي التحول نحو تقديم خدمات استشارية وإرشادية.. ولإجراء عمليات الاستحواذ في تلك الصناعات، يجب عليك دفع مبالغ حقيقية)).

ومن الأمثلة على ذلك، قالت شركة ((مور غلوبال))، وهي شبكة عالمية تضم أكثر من 200 شركة محاسبة متوسطة الحجم بإيرادات سنوية ارتفعت 15% العام الماضي إلى 4.5 مليارات دولار، إن أكثر من نصف نمو إيراداتها في عام 2023 يُعزى إلى الشركات الثلاث داخل شبكتها التي تلقت استثمارات من شركات الأسهم الخاصة.

وسجلت الشركات الثلاث - مور كينجستون في المملكة المتحدة، ومور بلجيكا، المدعومتان من شركة ووترلاند، وشركة سيترين كوبرمان المدعومة من شركة نيو ماونتن كابيتال في الولايات المتحدة - نمواً في الإيرادات أكثر من ضعف معدل النمو لشركة ((مور غلوبال)) ككل.

من جهته، علق أنطون كوليلا، الرئيس التنفيذي لشركة ((مور غلوبال)) قائلاً: ((يُعد دعم شركات الأسهم الخاصة محركاً مهماً في تسريع النمو، ويفتح الاستثمار فرصاً للاستحواذ وتمويل التكنولوجيا والابتكارات الأخرى)).

وفي تطور متصل، قال بلايك كلاينمان، الشريك في شركة ((إتش آند إف))، إن شركته تفضل أن تكون المصدر الأول لرأس المال عند الدخول في شراكة لتغيير نموذج الملكية بعد إبرام صفقة بيكر تيلي. وأضاف: ((يمكن أن تكون الصفقة بدروها حافزاً حقيقياً.. فهي تخلق ثقافة الأسهم بحيث يركز الشركاء على كيفية زيادة قيمة حقوق الملكية للشركة وليس فقط سجل الأعمال الخاص بهم)).

ويدرك مشترو الأسهم الخاصة الفرصة التي تتجلى أحياناً داخل شركاتهم.

فعلى مدى السنوات الـ16 الماضية، تحولت مجموعات الاستحواذ الكبيرة مثل بلاكستون، وكيه كيه آر، وأبولو، وتي بي جي من شراكات مترابطة إلى شركات متداولة علناً ولها تقييمات كبيرة في الأسواق العامة.

ولخص ديفيد تروجيلو، وهو شريك آخر في شركة ((تي بي جي)) العرض للمحاسبين وغيرهم ممن يحاولون الابتعاد عن نموذج الشراكة.

وقال: ((بدلاً من أن أخذ المزيد من الأموال كتعويض هذا العام، لماذا لا تكون مساهماً وتجني مكاسب من الأرباح التي تحصل على ضعف القيمة السوقية؟)).