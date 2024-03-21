نجاح أول هاكاثون وطني طلابي للذكاء الاصطناعي

أشاد بنك الإمارات دبي الوطني، بنجاح مسابقة ((هاكاثون InnovAIte))، أول هاكاثون وطني للذكاء الاصطناعي ينظمه الطلاب، ويعقد في دولة الإمارات.

وتوج الحدث الذي استمر ثلاثة أيام، باختتام كبير في 3 مارس 2024، في مركز ((إنوفيشن هب)) في مركز دبي المالي العالمي، بحضور مجموعة من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والشركاء.

وأُقيمت المسابقة بالتعاون مع البرنامج الوطني للمبرمجين، وهي مبادرة أطلقها أربعة طلاب من كلية دبي في المرحلة الثانوية، هم آدي جاين ومها نواز وروشاب جاين وأرياف أودراني، ودعم من بنك الإمارات دبي الوطني، ومركز ((إنوفيشن هب)) في مركز دبي المالي العالمي، ومجموعة هيل التعليمية.

وقال ميغيل ريو تينتو رئيس إدارة التقنيات الرقمية والمعلومات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: ((يسعدنا أن نحتفل بنجاح هاكاثون InnovAIte، ونتقدم بالتهنئة لجميع الفائزين والمشاركين، على جهودهم وتفانيهم والمفاهيم المبتكرة التي قدموها.

ويأتي دعم بنك الإمارات دبي الوطني لمسابقة هاكاثون InnovAIte، منسجماً مع التزامنا الطويل بدعم العقول الشابة، ودعم الابتكار كوسيلة لإيجاد حلول عملية لتحديات العصر الحديث، ونحن نتطلع إلى استمرار التعاون مع الشركاء الذين يشاركوننا رؤيتنا، التي نطمح من خلالها إلى خدمة المجتمع، والمساهمة في تشكيل ملامح المستقبل، من خلال تمكين الشباب من تسخير القوة التحويلية للتكنولوجيا)).

وقال محمد البلوشي الرئيس التنفيذي لـ ((إنوفيشن هب))، في مركز دبي المالي العالمي: ((يشكل هاكاثون InnovAIte دليلاً واضحاً على ما يملكه شبابنا من إبداع وإمكانات لا حدود لها.

نلتزم في ((إنوفيشن هب)) في مركز دبي المالي العالمي برعاية الابتكار والتطورات التكنولوجية، ونفخر بدعمنا لمثل هذه المبادرات، التي لا يقتصر دورها على تمكين الطلاب فحسب، بل تسهم في ازدهار منظومتنا البيئية أيضاً.

ويؤكد الحماس والإبداع الذي أبداه المشاركون والفائزون على المستقبل المُشرق، الذي ينتظر قطاع الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات. نتطلع قدماً لمواصلة تعاوننا مع بنك الإمارات دبي الوطني، ومجموعة هيل التعليمية، وشركائنا الآخرين لرعاية الجيل القادم من المبتكرين وصناّع التغيير)).

وبلغ إجمالي الفِرق المشاركة في الهاكاثون 34 فريقاً، تم اختيار ستة مرشحين منهم لتقديم حلولهم المبتكرة، التي تتناول موضوع ((استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلمين و/أو الطلاب)) في اليوم الأخير، وبلغت المسابقة ذروتها باختيار أربعة فرق فائزة.

وتضمنت الفرق الأربعة الفائزة ومشاريعها ما يلي:

. أفضل مشروع، لفريق ((ESAS))، الذي يتكون من إمري أوزر وشادي عبد الله وأيان شريف وسابين شريف من كلية دبي.

ويتمثل المشروع الفائز في استخدام الكلام لتحويله إلى نص في الذكاء الاصطناعي، لتسجيل الدروس واستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتوفير مزيد من المعلومات حول الموضوع للمستخدم. وقد حظي المشروع بالإشادة والثناء على الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا للمساعدة في التعليم.

وقد حصل الفريق على كأس من البرنامج الوطني للمبرمجين، بالإضافة إلى مكافأة نقدية قدرها 2000 درهم، بالإضافة إلى 2000 درهم ضمن جوائز هيل التعليمية.

. فاز بالمركز الثاني فريق ((Machine Mindset))، المكون من محمد اللحام، ومايكل تشين، ويوهان هربرت، وروناك راجبوروهيت، من أكاديمية جيمس ويلينغتون واحة السيليكون في دبي، الذين استخدموا الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية، لمساعدة الطلاب على مراجعة موضوعات محددة.

. كان المركز الثالث من نصيب فريق ((The Cryptons))، الذي يتكون من كاشفي أناند، وأديتي أناند، وبرانجال ماغاني من مدرسة جيمس وينشستر دبي، الذين طوروا مشروعاً يهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطلاب في أساليب التعلم الحركي. وحصل جميع الطلاب على شهادات مشاركة في المسابقة من البرنامج الوطني للمبرمجين.

وقد اجتذب الحدث استجابة كبيرة من مجتمع المدارس الثانوية في دولة الإمارات، حيث ضم 320 مسجلاً، شكلوا 100 فريق من 46 مدرسة، يمثلون 38 جنسية.