الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود



أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة

الأمير خالد بن فيصل بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي

السعودياليوم البيان التالي :



"بيان من الديوان الملكي "





انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / خالد بن فيصل بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود، خارج المملكة، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم الجمعة الموافق 12 / 9 / 1445هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.



تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.