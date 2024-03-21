الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة
الأمير خالد بن فيصل بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود.
وصدر عن الديوان الملكي
السعودياليوم البيان التالي :
"بيان من الديوان الملكي "
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / خالد بن فيصل بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود، خارج المملكة، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم الجمعة الموافق 12 / 9 / 1445هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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