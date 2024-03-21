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الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود

3/21/2024 9:16:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة
الأمير خالد بن فيصل بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي
السعودياليوم البيان التالي :

"بيان من الديوان الملكي "

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / خالد بن فيصل بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود، خارج المملكة، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم الجمعة الموافق 12 / 9 / 1445هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.


تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

MENAFN21032024000110011019ID1108008213

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