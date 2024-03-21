اشتباكات عنيفة في محيط مجمع الشفاء بغزة
التاريخ
3/21/2024 9:05:33 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت حسابات فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي بأن اشتباكات عنيفة تدور في وقت مبكر اليوم الجمعة بين المقاومة والجيش الإسرائيلي في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
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