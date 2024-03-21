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اشتباكات عنيفة في محيط مجمع الشفاء بغزة

3/21/2024 9:05:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت حسابات فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي بأن اشتباكات عنيفة تدور في وقت مبكر اليوم الجمعة بين المقاومة والجيش الإسرائيلي في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

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