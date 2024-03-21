نتنياهو يلغي اجتماعين لمجلسي الحرب والوزاري المصغر
التاريخ
3/21/2024 8:11:11 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بإلغاء مفاجئ لاجتماعي مجلس الحرب والمجلس الوزاري المصغر اللذين كانا مقررين الليلة.
ونقلت القناة عن مصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجنب عقد جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) خشية الضغوط بشأن صفقة الأسرى.
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