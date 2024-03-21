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نتنياهو يلغي اجتماعين لمجلسي الحرب والوزاري المصغر

3/21/2024 8:11:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بإلغاء مفاجئ لاجتماعي مجلس الحرب والمجلس الوزاري المصغر اللذين كانا مقررين الليلة.
ونقلت القناة عن مصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجنب عقد جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) خشية الضغوط بشأن صفقة الأسرى.

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