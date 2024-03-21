القبض على اللاعب روبينيو بعد رفض المحكمة العليا الاستئناف ضد حكم بسجنه

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذ كر موقع جلوبو الإخباري المحلي "الخميس" إن الشرطة ألقت القبض على لاعب كرة القدم البرازيلي السابق روبينيو في مدينة سانتوس البرازيلية بعد قرار من المحكمة العليا بالبلاد برفض طلب الفريق القانوني للاعب بالمثول أمام القضاء مبقيا على أمر اعتقاله الفوري.
وكان لويز فوكس القاضي بالمحكمة العليا البرازيلية قد رفض في وقت سابق طلب الفريق القانوني لروبينيو بالمثول أمام القضاء وأبقى على أمر اعتقاله على الفور لتنفيذ الحكم بسجنه.
وقضت محكمة مختلفة "الأربعاء" الماضي، بأن يقضي روبينيو على الفور عقوبة السجن، لمدة تسع سنوات بتهمة الاغتصاب، في البرازيل بعد إدانته في إيطاليا عام 2017.
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