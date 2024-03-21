Friday, 22 March 2024 05:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القبض على اللاعب روبينيو بعد رفض المحكمة العليا الاستئناف ضد حكم بسجنه

3/21/2024 8:00:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


ذ كر موقع جلوبو الإخباري المحلي "الخميس" إن الشرطة ألقت القبض على لاعب كرة القدم البرازيلي السابق روبينيو في مدينة سانتوس البرازيلية بعد قرار من المحكمة العليا بالبلاد برفض طلب الفريق القانوني للاعب بالمثول أمام القضاء مبقيا على أمر اعتقاله الفوري.

وكان لويز فوكس القاضي بالمحكمة العليا البرازيلية قد رفض في وقت سابق طلب الفريق القانوني لروبينيو بالمثول أمام القضاء وأبقى على أمر اعتقاله على الفور لتنفيذ الحكم بسجنه.

وقضت محكمة مختلفة "الأربعاء" الماضي، بأن يقضي روبينيو على الفور عقوبة السجن، لمدة تسع سنوات بتهمة الاغتصاب، في البرازيل بعد إدانته في إيطاليا عام 2017.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN21032024000110011019ID1108008135

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث