القبض على اللاعب روبينيو بعد رفض المحكمة العليا الاستئناف ضد حكم بسجنه



ذ كر موقع جلوبو الإخباري المحلي "الخميس" إن الشرطة ألقت القبض على لاعب كرة القدم البرازيلي السابق روبينيو في مدينة سانتوس البرازيلية بعد قرار من المحكمة العليا بالبلاد برفض طلب الفريق القانوني للاعب بالمثول أمام القضاء مبقيا على أمر اعتقاله الفوري.

وكان لويز فوكس القاضي بالمحكمة العليا البرازيلية قد رفض في وقت سابق طلب الفريق القانوني لروبينيو بالمثول أمام القضاء وأبقى على أمر اعتقاله على الفور لتنفيذ الحكم بسجنه.

وقضت محكمة مختلفة "الأربعاء" الماضي، بأن يقضي روبينيو على الفور عقوبة السجن، لمدة تسع سنوات بتهمة الاغتصاب، في البرازيل بعد إدانته في إيطاليا عام 2017.



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