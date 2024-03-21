كنز قيمته 20 مليار دولار في قاع البحر .. ما القصة؟

من المقرر انتشال حطام سفينة تحتوي على ما يصل إلى 200 طن من الذهب والفضة والزمرد بقيمة 20 مليار دولار، من أعماق البحار بمساعدة روبوت تحت الماء.



وغرقت السفينة الشراعية الإسبانية سان خوسيه قبالة ميناء قرطاجنة الكولومبي عام 1708، عندما انفجرت مخازن البارود الخاصة بها خلال مناوشات مع البريطانيين. وكان على متن السفينة كنوز تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، بالإضافة إلى 600 بحار.



بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمن على كشف الحكومة الكولومبية عن اكتشاف حطام السفينة الأسطورية ، أعلنت السلطات أن رحلة استكشافية ستبدأ لاستعادة هذه الكنوز المخفية في أبريل.



وحافظت السلطات على السرية بشأن موقع المهمة، لكن السفينة العلمية المسؤولة عن استكشاف الكنز شوهدت راسية في رصيف قاعدة ACR بوليفار البحرية في قرطاجنة، كولومبيا.

ومن المتوقع أن تكلف العملية أكثر من 4.5 ملايين دولار، لكن قيمة العناصر التي تم انتشالها من حطام السفينة "لا تحصى".

وفي عام 2015، أعلنت الحكومة الكولومبية أن فريقًا من الغواصين البحريين اكتشف السفينة الأسطورية ملقاة على عمق 3100 قدم تقريبًا من الماء .



وفي عام 2022، أعاد فريق آخر صورًا مذهلة لحمولته المحفوظة تمامًا.

لكن اكتشاف السفينة الشراعية أثار منذ ذلك الحين معركة شرسة حول من يملك الحطام، حيث ادعت شركة أمريكية أنها عثرت على القارب وطالبت بنصف المسروقات. ومن بين المطالبات أيضًا الحكومة الإسبانية ومجموعة من السكان الأصليين.

وتزعم شركة الأبحاث الأمريكية جلوكا مورا أنها عثرت على السفينة سان خوسيه في عام 1981 وسلمت الإحداثيات إلى الكولومبيين بشرط أن تحصل على نصف الثروة بمجرد انتشال السفينة.

ولكن تم الرد على ذلك في عام 2015 من قبل الرئيس الكولومبي آنذاك خوان مانويل سانتوس الذي قال إن البحرية عثرت على القارب في موقع مختلف في قاع البحر.

ما هي سفينة سان خوسيه جاليون ولماذا غرقت؟



كانت السفينة سان خوسيه عبارة عن سفينة شراعية مكونة من 62 مدفعًا وثلاثة صواري، وقد سقطت في 8 يونيو 1708 وعلى متنها 600 شخص.

كانت واحدة من العديد من السفن الشراعية الإسبانية التي قامت برحلات بين أوروبا والأمريكتين بين القرن السادس عشر والثامن عشر.

عندما غرقت، كانت السفينة "سان خوسيه" تنقل الذهب والفضة والزمرد والأحجار الكريمة والمعادن الأخرى المنهوبة من الأمريكيين إلى إسبانيا.

وكانت هذه الثروة تساعد في تمويل حرب الخلافة الإسبانية ضد بريطانيا

اكتسبت السفينة سمعة باعتبارها "الكأس المقدسة" لحطام السفن وكانت تحمل واحدة من أثمن الكنوز المفقودة في البحر على الإطلاق - بقيمة تبلغ حوالي 12.6 مليار جنيه إسترليني (17 مليار دولار).

تم العثور عليها مغمورة قبالة سواحل بارو في ما يعرف الآن بكولومبيا، بالقرب من جزر روزاريو من قبل فريق من الخبراء الدوليين والبحرية الكولومبية ومعهد الآثار في البلاد.

لماذا غرقت؟

كانت سفينة سان خوسيه تبحر من بورتوبيلو، بنما باعتبارها السفينة الرائدة لأسطول كنز مكون من 14 سفينة تجارية وثلاث سفن حربية إسبانية عندما واجهت سربًا بريطانيًا.



تم تعقب سان خوسيه على بعد 16 ميلاً (26 كم) قبالة قرطاجنة، بالقرب من بارو، بواسطة العميد البحري الإنجليزي تشارلز ويجر من البحرية الملكية في 8 يونيو 1708.

ونشبت معركة

تقول المصادر إن ويجر خطط في البداية للسيطرة على طاقم السفينة الإسبانية وحمولتها ومع ذلك، انفجرت مخازن البارود الموجودة في سان خوسيه، مما أدى إلى تدمير السفينة المحملة بالكنوز قبل أن يتم الاستيلاء عليها.

ولقي معظم الأشخاص الذين كانوا على متنها وعددهم 600 شخص حتفهم عندما غرقت السفينة.

ومنع البريطانيون الأسطول الإسباني من نقل الذهب والفضة إلى أوروبا من أجل تمويل المزيد من الجهود الحربية، لكن الغنيمة كانت ستكون كبيرة لو تمكنوا من الاستيلاء على السفينة.











