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«لايبزيغ للكتاب» يفتح أبوابه أمام الجمهور

3/21/2024 7:20:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فتح معرض لايبزيغ للكتاب في ألمانيا، أبوابه أمام الزوار، أمس، حيث تجول الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في قاعات المعرض الذي يعد ثاني أكبر معرض كتاب بألمانيا بعد ((فرانكفورت للكتاب)).

وشهدت فعاليات افتتاح المعرض، كلمة للمستشار الألماني أولاف شولتس.

يذكر أن المعرض يستمر إلى حتى بعد غدٍ الأحد.

ومن المقرر إقامة نحو 100 فعالية طوال فترة إقامة المعرض، كما سينضم 21 كاتباً كضيوف في المعرض، من بينهم مارك أوي كلينك، وإنجريد نول، وآرني دال.

ويعقد المعرض هذا العام فعالياته تحت قيادة المديرة الجديدة آستريد بوميش. وكان المدير السابق للمعرض أوليفر تسيله، قد قدم استقالته بصورة مفاجئة العام الماضي.

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