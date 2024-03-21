«ثلاثة» يروي بلغة «الماندرين» قصة رعب عالمية

بالتزامن مع النجاح الكبير الذي يرافق رحلة الفيلم الإماراتي ((ثلاثة)) للمخرجة والمنتجة الإماراتية نايلة الخاجة، في الأسبوع السادس لعرضه عالمياً، شهدت سينما فوكس مول الإمارات، العرض الأول لنسخة الفيلم بلغة ((الماندرين)) الصينية.

وقد تمت عملية ترجمة الفيلم، الذي ينتمي إلى فئة التشويق والرعب، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع المحافظة على أصوات الممثلين الأصلية، وذلك بهدف تجاوز الفجوات الثقافية واللغوية، وتعزيز جودة صناعة وسرد القصص بروح عالمية وذائقة محلية.

طارد أرواح

وتدور أحداث ((ثلاثة)) في ضواحي مدينة مزدحمة في الشرق الأوسط، حيث يبدأ الفتى أحمد بالتصرف بشكل غريب، ما يقود والدته مريم إلى الاعتقاد بأنه يعاني من مشاكل نفسية. ومع تصاعد الحبكة، تسابق مريم الوقت، بحثاً عن مساعدة من طبيب بريطاني، محترف، وأخيراً، تلجأ إلى طارد أرواح، كل ذلك لإنقاذ حياة ابنها.

صحة نفسية

ويتناول الفيلم مواضيع الصحة النفسية، في مرحلة ما قبل المراهقة، والسحر. وتم تصويره في بانكوك والإمارات على مدى 24 يوماً، وهو من إنتاج نايلة الخاجة، دانيال زيريلي، جان-شارل ليفي، وسلطان سعيد الدرمكي، والمنتجين التنفيذيين منى عيسى القرق، جيفيرسون هول، سيدهارث ثاكر، راسيك ثاكر، وسلطان سعيد الدرمكي. فى السياق، أشارت المنتجة والمخرجة الإماراتية نايلة الخاجة، إلى أن صناعة الأفلام والسينما في الإمارات، ستشهد تطوراً ملحوظاً في الفترة المقبلة، حيث أظهرت تجارب تفعيل التكنولوجيا، وبالأخص تقنية الذكاء الاصطناعي، في إنتاج فيلم ((ثلاثة)) نتائج ملموسة وإيجابية.

حل مبتكر

وقالت الخاجة: بفضل الاستثمارات الكبيرة في هذا المجال، تم تعزيز قدرات الصناعة وتحسين جودة الإنتاج، كما تمثل تقنية الذكاء الاصطناعي حلاً مبتكراً في صناعة الأفلام، حيث يمكن استخدامها لتحسين جميع جوانب الإنتاج، بدءاً من كتابة السيناريو وانتقاء الممثلين، إلى تحسين الرسوم المتحركة، وتأثيرات الصوت والصورة.

وأضافت الخاجة: في الإمارات، شهدنا زيادة في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام، ما أدى إلى تطوير أعمال سينمائية مبتكرة وجذابة.