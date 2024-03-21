ندوة الثقافة والعلوم بدبي تعلن الفائزين بجائزة الشعر في دورتها الأولى

أعلنت ندوة الثقافة والعلوم بدبي أسماء الفائزين في الدورة الأولى من ((جائزة ندوة الثقافة والعلوم للشعر العربي))، التي أطلقتها الندوة بهدف الاعتناء بالشعر العربي وإبراز أميز التجارب الإبداعية الشعرية في الوطن العربي.

جاء هذا الإعلان احتفاءً بيوم الشعر العالمي الذي صادف الحادي والعشرين من شهر مارس الحالي. وقد أطلق على هذه الدورة من الجائزة اسم الشاعر الراحل ((سلطان بن علي العويس)) تقديراً لمكانته ومساهمته الشعرية والإنسانية في الساحة الثقافية والأدبية. وتعتني جائزة ندوة الثقافة والعلوم للشعر العربي بالشعر العربي الفصيح بأقسامه الثلاثة: الشعر العمودي، شعر التفعيلة، وقصيدة النثر.

مشاركات

وقد نال جائزة الشعر العمودي الشاعر اليمني تيمور سعيد أحمد العزاني، الحاصل على بكالوريوس الأدب العربي جامعة صنعاء 2018؛ وللشاعر مشاركات عدة في المهرجانات والفعاليات الأدبية والثقافية، صدر له ديوان شعري عن دائرة الثقافة بحكومة الشارقة عام 2020م بعنوان ((أُسافِرُ حافي المعنى))، وديوان شعري مشترك في جمهورية مصر العربية مع مجموعة من شعراء الوطن العربي بعنوان ((لآلئ))، وله مقالات منشورة في صحف ومجلات عربية ومحلية، وهو مشارك في العديد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية.

بينما أحرز جائزة شعر التفعيلة الشاعر الفلسطيني حسن ماجد محمود قطوسة، الحاصل على ماجستير اللغة العربية وآدابها، وهو مقيم في رام الله، وله العديد من المشاركات والمقالات الأدبية والنقدية، وقد حاز على جوائز أدبية عدة منها جائزة القوافي الذهبية في مهرجان الشارقة للشعر العربي عام 2023م.

قصيدة النثر

وأحرزت جائزة قصيدة النثر الشاعرة السورية المقيمة في دمشق آلاء حيان السياف، وهي في الوقت نفسه فنانة تشكيلية.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد المشاركين في الجائزة بلغ 664 متسابقاً، شارك 301 منهم في الشعر العمودي، و159 في شعر التفعيلة، و204 متسابقين في قصيدة النثر.

وتبلغ قيمة الجوائز المخصصة للأفرع الثلاثة 150 ألف درهم إماراتي، بواقع 50 ألف درهم لكل فرع.

وقال بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم رئيس مجلس أمناء الجائزة، إن المشاركات التي تقدم بها الشعراء أكدت سعة أفق المشاركين وثقافتهم من حيث تنوع القضايا المطروحة وقوة الطرح والأساليب ولغة الشعر.

من جانبه، قال علي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس إدارة الندوة الأمين العام لمجلس أمناء الجائزة، إن جائزة الشعر العربي توافق أمنيات شعراء العربية الفصحى في عصرنا الحالي، وتنسجم مع ما وصل إليه الشعر العربي من تنوع وتطور.