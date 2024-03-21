مسلم العامري: الثقافة في الإمارات بلغت آفاقاً عالمية

أكد الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي في منطقة العين الخضراء أن إنشاء المركز يأتي استكمالاً للدور الكبير والرائد الذي تقوم به الدولة في المجال الثقافي منذ أيام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي استقى سياسته الحكيمة من منابع الثقافة العربية الأصيلة، مشيراً إلى أن المركز يعد اليوم منارة ثقافية ومعرفية في العين، حيث يستكمل مسيرة النهضة الثقافية التي تعيشها الإمارات.

وقال الشيخ مسلم بن حم العامري في حديثه لـ((البيان)): يشهد قطاع الثقافة في دولة الإمارات وبتوجيهات ودعم من القيادة الرشيدة تطورات كبيرة استطاعت أن تصل بهذا القطاع المهم إلى آفاق عالمية، ونحرص في المركز على تحقيق تطلعات المجتمع عبر تبني العديد من البرامج والأنشطة المختلفة والمتجددة، والتي تسهم في إثراء القضايا والموضوعات المطروحة للحوار، وإطلاق المبادرات والأنشطة التي تزخر بروح الثقافة إلى جانب دعم جهود قيادتنا الرشيدة في الحفاظ على التراث الوطني، إذ إن ملف التراث المحلي ثري بعناصره وتفصيلاته سواء المادية منها أو المعنوية، وهنا تأتي أهمية التوثيق لهذه العناصر، لكونها تشكل جزءاً من النسيج التراثي الوطني.

وأوضح الشيخ مسلم بن حم العامري تنظيم المركز أخيراً معرض ابتكارات مستدامة، وضم المعرض مجموعة من الابتكارات والمشروعات المبتكرة من تقديم عدد من طلاب مدارس العين، وشملت مختلف المجالات التقنية والتعليمية والمجتمعية، وتحاكي توجهات الدولة ورؤيتها نحو تعزيز مفاهيم الاستدامة وفق أسس مبتكرة.

ولفت إلى أن المركز وقع اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات للإدارة العامة من أجل دعم ونشر ثقافة التطوع والمشاركة في المجالات الإدارية التي تؤدي إلى ترسيخ مفاهيم وثقافة استشراف المستقبل، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الوعي المجتمعي تجاه أهمية التطوع إضافة إلى طرح مبادرات وأنشطة مشتركة لترسيخ مفاهيم الابتكار واستشراف المستقبل والاستثمار في العقول المبتكرة، كما تهدف الاتفاقية إلى خدمة المجتمع عن طريق تقديم المحاضرات والندوات وورش العمل والمؤتمرات المشتركة لتحقيق أهداف رؤية الإمارات المئوية 2071، واقتراح وتبني مشروعات مشتركة تسهم في خدمة المجتمع وترسيخ ثقافة التطوع.

وأشار إلى أن طاقم عمل المركز يجتهد لإطلاق برامج ومبادرات ثقافية نوعية في الفترة المقبلة وذلك لإحداث تحول نوعي في طريقة طرح الموضوعات الفكرية الثقافية في مجال الاستدامة، ولا سيما تلك التي تشجع على الحوار وتلهم الحضور المشاركة المجدية في تبني نمط حياة وفكر أكثر استدامة.

وأضاف: نحرص في شهر رمضان المبارك على تنظيم البرامج والمجالس التي تعزز الاهتمام بالجانب الثقافي والمعرفي، ليصبح أسلوب حياة عبر تبني الصناعة الإبداعية ورعاية المثقفين والمبدعين من أبناء الوطن والذين يسعون لإبراز دور الثقافة الإماراتية وأهميتها.

وأكد أهمية مركز سالم بن حم الثقافي، وإسهامه في تعزيز الساحة الثقافية، وتشجيع مبادرات التثقيف، والمشاركة المجتمعية في إثراء الحركة الثقافية محلياً ووطنياً.