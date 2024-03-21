صلاح الدين الأيوبي.. سيرة قائد مسلم غيّر وجه التاريخ

تسجل المسلسلات التاريخية حضوراً لافتاً في ذهن المشاهد العربي، إذ اعتادت القنوات التلفزيونية سنوياً أن حجز مكان بارز لها ضمن دوراتها البرامجية، مستندة في ذلك إلى ما تقدمه هذه الأعمال من حكايات مستلهمة من ماضي المنطقة العربية، أو من خلال تجسيدها ملامح شخصيات ملهمة تركت بصمة في صفحات تاريخنا العريق.

وفي رمضان الحالي تبرز الدراما التركية ((صلاح الدين الأيوبي – فاتح القدس)) التي تعيد سرد حكاية القائد المسلم وتقدمها في قوالب مليئة بالتشويق، وضمن حلول بصرية ممتعة ورؤى إخراجية مبتكرة.

رهان

حكاية القائد صلاح الدين الأيوبي معروفة للكثير من الأجيال العربية، فقد وثقتها الكثير من الكتب وقدمتها بأساليب مختلفة، وها هي تتجسد بصورة مرئية على شاشة تلفزيون ((دبي)) التابعة لـ ((دبي للإعلام))، حيث يبدو المسلسل بمثابة ((الحصان الأسود)) الذي يراهن عليه تلفزيون دبي في الماراثون الرمضاني، لاسيما وأنه يضيء على تفاصيل كثيرة في حياة القائد المسلم، منذ أن كان صغيراً وحتى تمكنه من فتح أبواب القدس وإعادتها إلى حضن العالم الإسلامي، مقدماً بذلك نموذجاً ملهماً للشباب، ويُعد هذا المسلسل من أبرز الأعمال التي سكنت قلوب الناس ما مكنه من تحقيق نجاح لافت منذ انطلاق عروضه التلفزيونية.

نور

حكاية ((صلاح الدين الأيوبي – فاتح القدس)) تبدأ من القرن الثاني عشر، عندما تجتاح الغزوات الصليبية العالم الإسلامي، ما يؤدي إلى سقوط أجزاء كبيرة من البلدان والمدن الإسلامية ومن بينها مدينة القدس في أيدي الصليبين، وفي الوقت الذي يعيش فيه العالم الإسلامي في ظلمة اليأس، يظهر شخص ليشعل نور الأمل في القلوب، حيث يسعى إلى توحيد شتات المسلمين لمواجهة الصليبيين وطردهم وإنقاذ مدينة القدس وتحريرها من أيديهم.

نجوم

ويمثل مسلسل ((صلاح الدين الأيوبي – فاتح القدس)) أحدث الإنتاجات التركية، حيث يشارك في بطولته عدد من نجوم تركيا، وعلى رأسهم الممثل أوغور غونيش، ومحمد علي نور أوغلو، والممثلة ديلين دوغار، وكان تشاكير، وزينب كومرال، وباريش باغجي، وآخرون، فيما يتولى دفة إخراج العمل سيدات إنجي الذي سبق له تقديم المسلسل التاريخي ((ألب أرسلان: السلجوقي العظيم)) الذي يعرض حالياً على منصة ((أوان)) الرقمية، وكذلك المسلسل التاريخي ((نهضة السلاجقة العظمى))، حيث حققت هذه الأعمال نجاحاً لافتاً عندما عرضت على القنوات التلفزيونية.