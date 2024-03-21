معرض في دبي يربط الفن والتكنولوجيا

تحتضن دبي، العديد من المبادرات التي يقف وراءها مبدعون ينظرون في سبل ردم الفجوة بين الفن والتكنولوجيا، وإيجاد مساحة للفنانين لعرض أعمالهم الرقمية، وابتكار أشكال جديدة من التفاعل مع الجمهور. وفي الآونة الأخيرة شهدت المدينة افتتاح صالات فنية تختلف عروضها عن العديد من المعارض الفنية القائمة في المدينة، والتي يدخلها الزائر فيعثر على أعمال فنية تقليدية، لكن أيضاً قطع رقمية، كما يحدث في الغاليري الفني الغامر والتفاعلي 37XDubai، حيث يضم شاشة بتصميم يتغير في كل مرة يقف أمامها الزائر للنظر إليها، وأعمال فنية متنوعة منها منحوتة بعنوان ((شجرة الحياة)) بالأضواء يمكن التفاعل معها باستخدام رمز الاستجابة السريع، كمعرض فني توليدي مع آلة راسمة.

ويفيد موقع جامعة ((نورث ايسترن)) الأمريكية، بأن الغاليري المشارك منذ إطلاقه في ((آرت دبي)) 2024 يحاول مد الجسور بين الفنون والتكنولوجيا عبر إيجاد مساحة للفنانين الرقميين لعرض أعمالهم، وهو يركز على الفن التقليدي والرقمي والرموز غير القابلة للاستبدال.

تركيبات تفاعلية

وتسلط منحوتة ((شجرة الحياة))، الأضواء على الشجرة لإيجاد ظلال، وتقوم 6 أجهزة عرض موصولة معاً بجعل الشجرة تفيض بالحياة في أوقات مختلفة من اليوم، كما يمكن للزوار تخصيص الشجرة حسب رغباتهم والتفاعل معها، وهي تتضمن أجهزة استشعار ترصد حركة الزوار والشجرة فيتفاعلان معاً بتأثيرات بصرية وصوتية.

وتقول الرئيس التنفيذي للغاليري، خريجة جامعة ((نورث ايسترن))، كليمنس كازو، للموقع، إنها قررت الانتقال للعمل في الغاليري بعد لقاء جمعها مع أحد الرؤساء التنفيذيين لشركة رأس مال استثماري، حيث أخبرها عن رؤيته في فتح مساحة فعلية تجمع الفن والتكنولوجيا.

وكانت كليمنس كازو قد سئمت العمل في الفن التقليدي، وهي التي نشأت في عائلة من مقتني الأعمال الفنية وأصحاب المعارض، فكانت صناعة التكنولوجيا ملهمة جداً لها.

وتابعت كازو: دخول الغاليري مجاني، وهو يوفر تركيبات تفاعلية ومعارض كل شهرين أو ثلاثة، أغلبيتها عبارة عن تجارب رقمية، وهذا ما يطمح إليه الغاليري في النهاية.

وتم افتتاح الغاليري في أكتوبر الماضي وجذب زواراً من كل أنحاء العالم، وشارك في ((آرت دبي)) 2024، واستضاف أحداثاً خاصة من علامات تجارية مختلفة.